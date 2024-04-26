Шойгу принял участие в высадке деревьев в Астане
Шойгу и главы делегаций от стран ШОС приняли участие в высадке деревьев в Астане
Совместная церемония посадки деревьев главами делегаций участников совещания министров обороны стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества в Астане
Совместная церемония посадки деревьев главами делегаций участников совещания министров обороны стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества в Астане
АСТАНА, 26 апр – РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу в пятницу в Астане принял участие в совместной церемонии посадки деревьев главами делегаций участников совещания министров обороны стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), сообщает российское военное ведомство.
"Церемония состоялась перед зданием министерства обороны Республики Казахстан. Главам делегаций ассистировали военнослужащие роты почетного караула республики", - сказано в сообщении.
В посадке деревьев также приняли участие министр обороны и поддержки Вооруженных сил Ирана Мохаммад Аштиани, министр обороны КНР Дун Цзюнь, министр обороны Киргизии Бактыбек Бекболотов, министр обороны Пакистан Хаваджа Асиф, министр обороны Таджикистана Шерали Мирзо, министр обороны Узбекистана Баходир Курбанов, замминистра обороны Индии Гиридхар Арамане, генсек ШОС Чжан Мин, директор исполнительного комитета региональной антитеррористической структуры ШОС Руслан Мирзаев, а также министр обороны Белоруссии Виктор Хренин как глава делегации государства-наблюдателя в ШОС.
Совместная церемония посадки деревьев главами делегаций участников совещания министров обороны стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества в Астане
Совместная церемония посадки деревьев главами делегаций участников совещания министров обороны стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества в Астане