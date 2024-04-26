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Шойгу принял участие в высадке деревьев в Астане

Шойгу принял участие в высадке деревьев в Астане - РИА Новости, 26.04.2024

Шойгу принял участие в высадке деревьев в Астане

Министр обороны РФ Сергей Шойгу в пятницу в Астане принял участие в совместной церемонии посадки деревьев главами делегаций участников совещания министров... РИА Новости, 26.04.2024

2024-04-26T08:54

2024-04-26T08:54

2024-04-26T09:32

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АСТАНА, 26 апр – РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу в пятницу в Астане принял участие в совместной церемонии посадки деревьев главами делегаций участников совещания министров обороны стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), сообщает российское военное ведомство. "Церемония состоялась перед зданием министерства обороны Республики Казахстан. Главам делегаций ассистировали военнослужащие роты почетного караула республики", - сказано в сообщении. В посадке деревьев также приняли участие министр обороны и поддержки Вооруженных сил Ирана Мохаммад Аштиани, министр обороны КНР Дун Цзюнь, министр обороны Киргизии Бактыбек Бекболотов, министр обороны Пакистан Хаваджа Асиф, министр обороны Таджикистана Шерали Мирзо, министр обороны Узбекистана Баходир Курбанов, замминистра обороны Индии Гиридхар Арамане, генсек ШОС Чжан Мин, директор исполнительного комитета региональной антитеррористической структуры ШОС Руслан Мирзаев, а также министр обороны Белоруссии Виктор Хренин как глава делегации государства-наблюдателя в ШОС.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

астана, россия, иран, сергей шойгу, дун цзюнь, шерали мирзо, шос, в мире