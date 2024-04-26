https://ria.ru/20240426/ravvin-1942583059.html

Раввин Борода пожелал Дмитрию Киселеву единомышленников среди коллег

Раввин Борода пожелал Дмитрию Киселеву единомышленников среди коллег - РИА Новости, 26.04.2024

Раввин Борода пожелал Дмитрию Киселеву единомышленников среди коллег

Президент Федерации еврейских общин России (ФЕОР) раввин Александр Борода поздравил с юбилеем генерального директора международного информационного агентства... РИА Новости, 26.04.2024

2024-04-26T18:34

2024-04-26T18:34

2024-04-26T18:35

религия

россия

москва

вгтрк

общество русской словесности

санкт-петербургский государственный университет

дмитрий киселев

религия

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МОСКВА, 26 апр – РИА Новости. Президент Федерации еврейских общин России (ФЕОР) раввин Александр Борода поздравил с юбилеем генерального директора международного информационного агентства "Россия сегодня" Дмитрия Киселева, пожелав ему успехов в начинаниях и преданных единомышленников среди коллег."Уважаемый Дмитрий Константинович! От имени Федерации еврейских общин России и от себя лично поздравляю вас с юбилеем! Искренне желаю крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, хорошего настроения, благополучия вам и вашим близким. Пусть каждый новый день дарит новые возможности, пусть каждое ваше начинание будет успешным. Пусть вас всегда окружают преданные люди и единомышленники, чтобы вы чувствовали их участие и поддержку! От всей души желаем вам, чтобы Всевышний благословлял вас во всем", – написал Борода в поздравлении, поступившем в РИА Новости.Киселев родился 26 апреля 1954 года в Москве. В 1978 году окончил филологический факультет Ленинградского государственного университета имени А.А. Жданова (ныне — Санкт-Петербургский государственный университет). Работал на различных федеральных и международных телеканалах в качестве ведущего и комментатора политических программ. С июля 2008 года — заместитель генерального директора Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании (ВГТРК). В августе 2012 года стал ведущим программы "Вести недели".Девятого декабря 2013 года указом президента РФ назначен генеральным директором международного информационного агентства "Россия сегодня".Киселев - член Совета при президенте России по русскому языку (с 2014 г.), президиума Общества русской словесности. Награжден орденами Дружбы (2011) и "За заслуги перед Отечеством" IV степени (2014). Лауреат премии Союза журналистов РФ "Золотое перо России (2023) в номинации "Золотое перо российской журналистики". Владеет английским, французским, шведским и норвежским языками.

https://ria.ru/20240426/kiselev-1942473294.html

https://ria.ru/20240426/zhurnalistika-1942538460.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

россия, москва, вгтрк, общество русской словесности, санкт-петербургский государственный университет, дмитрий киселев, религия