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Опрос: 80 процентов россиян положительно оценивают работу Путина - РИА Новости, 26.04.2024
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10:20 26.04.2024 (обновлено: 15:36 26.04.2024)
https://ria.ru/20240426/putin-1942428079.html
Опрос: 80 процентов россиян положительно оценивают работу Путина
Опрос: 80 процентов россиян положительно оценивают работу Путина - РИА Новости, 26.04.2024
Опрос: 80 процентов россиян положительно оценивают работу Путина
Восемь из десяти (80%) россиян скорее хорошо оценивают работу президента России Владимира Путина, 79% доверяют ему, согласно данным опроса ФОМ. РИА Новости, 26.04.2024
2024-04-26T10:20
2024-04-26T15:36
россия
владимир путин
фонд "общественное мнение"
госдума рф
единая россия
политика
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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Восемь из десяти (80%) россиян скорее хорошо оценивают работу президента России Владимира Путина, 79% доверяют ему, согласно данным опроса ФОМ. Большая часть (80%) респондентов ответили, что Путин скорее хорошо работает на своем посту, десять процентов скорее плохо оценивают его работу, следует из результатов опроса, опубликованных на сайте ФОМ. На вопрос о доверии президенту 79% опрошенных сказали, что скорее доверяют Путину, 11% россиян скорее не доверяют ему. Более половины (55%) россиян заявляют, что российское правительство работает хорошо, 24% считают, что оно работает скорее плохо. Респондентам предложили представить, что в следующее воскресенье состоятся выборы в Госдуму. Около половины опрошенных (46%) сказали, что проголосовали бы за "Единую Россию", восемь процентов отдали бы голоса за КПРФ, восемь — за ЛДПР, четыре процента проголосовали бы за партию "Новые люди", три — за "Справедливую Россию". Еженедельный опрос "ФОМнибус" проведен 19-21 апреля 2024 года среди 1,5 тысячи респондентов в возрасте старше 18 лет из 104 городских и сельских населенных пунктов в 53 субъектах Российской Федерации. Метод опроса — интервью по месту жительства респондента. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.
https://ria.ru/20240301/putin-1930404631.html
https://ria.ru/20240412/putin-1939536241.html
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россия, владимир путин, фонд "общественное мнение", госдума рф, единая россия, политика
Россия, Владимир Путин, Фонд "Общественное мнение", Госдума РФ, Единая Россия, Политика
Опрос: 80 процентов россиян положительно оценивают работу Путина

ФОМ: 80% россиян положительно оценивают работу Путина, 79% доверяют ему

© РИА Новости / Павел Быркин | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.04.2024
© РИА Новости / Павел Быркин
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Восемь из десяти (80%) россиян скорее хорошо оценивают работу президента России Владимира Путина, 79% доверяют ему, согласно данным опроса ФОМ.
Большая часть (80%) респондентов ответили, что Путин скорее хорошо работает на своем посту, десять процентов скорее плохо оценивают его работу, следует из результатов опроса, опубликованных на сайте ФОМ.
Президент России Владимир Путин обращается с посланием Федеральному собранию - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
Путину доверяют 82 процента россиян, показал опрос
1 марта, 10:04
На вопрос о доверии президенту 79% опрошенных сказали, что скорее доверяют Путину, 11% россиян скорее не доверяют ему.
Более половины (55%) россиян заявляют, что российское правительство работает хорошо, 24% считают, что оно работает скорее плохо.
Респондентам предложили представить, что в следующее воскресенье состоятся выборы в Госдуму. Около половины опрошенных (46%) сказали, что проголосовали бы за "Единую Россию", восемь процентов отдали бы голоса за КПРФ, восемь — за ЛДПР, четыре процента проголосовали бы за партию "Новые люди", три — за "Справедливую Россию".
Еженедельный опрос "ФОМнибус" проведен 19-21 апреля 2024 года среди 1,5 тысячи респондентов в возрасте старше 18 лет из 104 городских и сельских населенных пунктов в 53 субъектах Российской Федерации.
Метод опроса — интервью по месту жительства респондента. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 12.04.2024
Опрос показал, сколько россиян положительно оценивают работу Путина
12 апреля, 10:16
 
РоссияВладимир ПутинФонд "Общественное мнение"Госдума РФЕдиная РоссияПолитика
 
 
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