Опрос: 80 процентов россиян положительно оценивают работу Путина
ФОМ: 80% россиян положительно оценивают работу Путина, 79% доверяют ему
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Восемь из десяти (80%) россиян скорее хорошо оценивают работу президента России Владимира Путина, 79% доверяют ему, согласно данным опроса ФОМ.
Большая часть (80%) респондентов ответили, что Путин скорее хорошо работает на своем посту, десять процентов скорее плохо оценивают его работу, следует из результатов опроса, опубликованных на сайте ФОМ.
Путину доверяют 82 процента россиян, показал опрос
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На вопрос о доверии президенту 79% опрошенных сказали, что скорее доверяют Путину, 11% россиян скорее не доверяют ему.
Более половины (55%) россиян заявляют, что российское правительство работает хорошо, 24% считают, что оно работает скорее плохо.
Респондентам предложили представить, что в следующее воскресенье состоятся выборы в Госдуму. Около половины опрошенных (46%) сказали, что проголосовали бы за "Единую Россию", восемь процентов отдали бы голоса за КПРФ, восемь — за ЛДПР, четыре процента проголосовали бы за партию "Новые люди", три — за "Справедливую Россию".
Еженедельный опрос "ФОМнибус" проведен 19-21 апреля 2024 года среди 1,5 тысячи респондентов в возрасте старше 18 лет из 104 городских и сельских населенных пунктов в 53 субъектах Российской Федерации.
Метод опроса — интервью по месту жительства респондента. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.