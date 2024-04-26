https://ria.ru/20240426/putin-1942428079.html

Опрос: 80 процентов россиян положительно оценивают работу Путина

Опрос: 80 процентов россиян положительно оценивают работу Путина - РИА Новости, 26.04.2024

Опрос: 80 процентов россиян положительно оценивают работу Путина

Восемь из десяти (80%) россиян скорее хорошо оценивают работу президента России Владимира Путина, 79% доверяют ему, согласно данным опроса ФОМ. РИА Новости, 26.04.2024

2024-04-26T10:20

2024-04-26T10:20

2024-04-26T15:36

россия

владимир путин

фонд "общественное мнение"

госдума рф

единая россия

политика

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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Восемь из десяти (80%) россиян скорее хорошо оценивают работу президента России Владимира Путина, 79% доверяют ему, согласно данным опроса ФОМ. Большая часть (80%) респондентов ответили, что Путин скорее хорошо работает на своем посту, десять процентов скорее плохо оценивают его работу, следует из результатов опроса, опубликованных на сайте ФОМ. На вопрос о доверии президенту 79% опрошенных сказали, что скорее доверяют Путину, 11% россиян скорее не доверяют ему. Более половины (55%) россиян заявляют, что российское правительство работает хорошо, 24% считают, что оно работает скорее плохо. Респондентам предложили представить, что в следующее воскресенье состоятся выборы в Госдуму. Около половины опрошенных (46%) сказали, что проголосовали бы за "Единую Россию", восемь процентов отдали бы голоса за КПРФ, восемь — за ЛДПР, четыре процента проголосовали бы за партию "Новые люди", три — за "Справедливую Россию". Еженедельный опрос "ФОМнибус" проведен 19-21 апреля 2024 года среди 1,5 тысячи респондентов в возрасте старше 18 лет из 104 городских и сельских населенных пунктов в 53 субъектах Российской Федерации. Метод опроса — интервью по месту жительства респондента. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.

https://ria.ru/20240301/putin-1930404631.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, владимир путин, фонд "общественное мнение", госдума рф, единая россия, политика