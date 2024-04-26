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Уже активно воюют. СМИ сообщили, кого НАТО отправила на Украину - РИА Новости, 26.04.2024
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11:10 26.04.2024
https://ria.ru/20240426/nato-1942442679.html
Уже активно воюют. СМИ сообщили, кого НАТО отправила на Украину
Уже активно воюют. СМИ сообщили, кого НАТО отправила на Украину - РИА Новости, 26.04.2024
Уже активно воюют. СМИ сообщили, кого НАТО отправила на Украину
Военные Североатлантического альянса уже принимают активное участие в боевых действиях на Украине, пишет Asia Times. РИА Новости, 26.04.2024
2024-04-26T11:10
2024-04-26T11:10
украина
россия
франция
йенс столтенберг
эммануэль макрон
нато
вооруженные силы украины
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Военные Североатлантического альянса уже принимают активное участие в боевых действиях на Украине, пишет Asia Times."В НАТО заявляют, что эти военные не буду воевать, а лишь посланы на Украину для управления сложным западным оборудованием. Но если они обстреливают российских военных, то их присутствие можно правильно интерпретировать лишь как активное участие в боевых действиях", — говорится в материале.Автор статьи отметил, что таким ходом альянс пытается заполнить дыры в рядах ВСУ, а также не допустить победу российских военных в конфликте, боясь, что она нанесет НАТО смертельный удар.Обозреватель также указал, что это уже не первый раз, когда Запад называет своих военнослужащих, участвующих в конфликтах в других странах, "военными советниками": подобное США уже делали во время войны во Вьетнаме.На прошлой неделе генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подтвердил, что ряд членов альянса направили на Украину военных советников.Президент Франции Эммануэль Макрон в феврале говорил, что лидеры западных стран обсуждали возможность отправки войск на Украину. Он признал, что консенсус пока не достигнут, но, по его словам, "ничего исключать нельзя".В Кремле позже заявили, что обратили внимание на слова Макрона о том, что в Европе обсуждалась тема отправки военных на Украину, его позиция о нанесении России стратегического поражения на Украине Москве тоже хорошо известна. Там отметили, что целый ряд стран-участниц парижского мероприятия по Украине сохраняет "достаточно трезвую оценку потенциальных опасностей такого действия и потенциальной опасности непосредственно вовлечения в горячий конфликт", это "абсолютно не в интересах этих стран, они должны отдавать себе в этом отчет".Министр обороны РФ Сергей Шойгу в телефонном разговоре сообщил французскому коллеге Себастьяну Лекорню, что отправка французских войск на Украину создаст проблемы для самой Франции. Ранее пресс-бюро Службы внешней разведки РФ со ссылкой на директора СВР Сергея Нарышкина заявило, что французское военное подразделение, окажись оно на Украине, станет приоритетной легитимной целью российских военных.
https://ria.ru/20240426/atacms-1942427046.html
https://ria.ru/20240426/makgregor-1942418505.html
https://ria.ru/20240426/vsu-1942415598.html
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украина, россия, франция, йенс столтенберг, эммануэль макрон, нато, вооруженные силы украины, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), сергей шойгу, в мире
Украина, Россия, Франция, Йенс Столтенберг, Эммануэль Макрон, НАТО, Вооруженные силы Украины, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), Сергей Шойгу, В мире
Уже активно воюют. СМИ сообщили, кого НАТО отправила на Украину

Asia Times: военные НАТО уже принимают участие в боевых действиях на Украине

© AP Photo / Pavel GolovkinФранцузский военный во время учений
Французский военный во время учений - РИА Новости, 1920, 26.04.2024
© AP Photo / Pavel Golovkin
Французский военный во время учений. Архивное фото
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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Военные Североатлантического альянса уже принимают активное участие в боевых действиях на Украине, пишет Asia Times.
«
"В НАТО заявляют, что эти военные не буду воевать, а лишь посланы на Украину для управления сложным западным оборудованием. Но если они обстреливают российских военных, то их присутствие можно правильно интерпретировать лишь как активное участие в боевых действиях", — говорится в материале.
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Автор статьи отметил, что таким ходом альянс пытается заполнить дыры в рядах ВСУ, а также не допустить победу российских военных в конфликте, боясь, что она нанесет НАТО смертельный удар.
Обозреватель также указал, что это уже не первый раз, когда Запад называет своих военнослужащих, участвующих в конфликтах в других странах, "военными советниками": подобное США уже делали во время войны во Вьетнаме.
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На прошлой неделе генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подтвердил, что ряд членов альянса направили на Украину военных советников.
Президент Франции Эммануэль Макрон в феврале говорил, что лидеры западных стран обсуждали возможность отправки войск на Украину. Он признал, что консенсус пока не достигнут, но, по его словам, "ничего исключать нельзя".
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В Кремле позже заявили, что обратили внимание на слова Макрона о том, что в Европе обсуждалась тема отправки военных на Украину, его позиция о нанесении России стратегического поражения на Украине Москве тоже хорошо известна. Там отметили, что целый ряд стран-участниц парижского мероприятия по Украине сохраняет "достаточно трезвую оценку потенциальных опасностей такого действия и потенциальной опасности непосредственно вовлечения в горячий конфликт", это "абсолютно не в интересах этих стран, они должны отдавать себе в этом отчет".
Министр обороны РФ Сергей Шойгу в телефонном разговоре сообщил французскому коллеге Себастьяну Лекорню, что отправка французских войск на Украину создаст проблемы для самой Франции. Ранее пресс-бюро Службы внешней разведки РФ со ссылкой на директора СВР Сергея Нарышкина заявило, что французское военное подразделение, окажись оно на Украине, станет приоритетной легитимной целью российских военных.
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