Уже активно воюют. СМИ сообщили, кого НАТО отправила на Украину
Asia Times: военные НАТО уже принимают участие в боевых действиях на Украине
© AP Photo / Pavel GolovkinФранцузский военный во время учений
© AP Photo / Pavel Golovkin
Французский военный во время учений. Архивное фото
МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Военные Североатлантического альянса уже принимают активное участие в боевых действиях на Украине, пишет Asia Times.
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"В НАТО заявляют, что эти военные не буду воевать, а лишь посланы на Украину для управления сложным западным оборудованием. Но если они обстреливают российских военных, то их присутствие можно правильно интерпретировать лишь как активное участие в боевых действиях", — говорится в материале.
Автор статьи отметил, что таким ходом альянс пытается заполнить дыры в рядах ВСУ, а также не допустить победу российских военных в конфликте, боясь, что она нанесет НАТО смертельный удар.
На прошлой неделе генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подтвердил, что ряд членов альянса направили на Украину военных советников.
Президент Франции Эммануэль Макрон в феврале говорил, что лидеры западных стран обсуждали возможность отправки войск на Украину. Он признал, что консенсус пока не достигнут, но, по его словам, "ничего исключать нельзя".
В Кремле позже заявили, что обратили внимание на слова Макрона о том, что в Европе обсуждалась тема отправки военных на Украину, его позиция о нанесении России стратегического поражения на Украине Москве тоже хорошо известна. Там отметили, что целый ряд стран-участниц парижского мероприятия по Украине сохраняет "достаточно трезвую оценку потенциальных опасностей такого действия и потенциальной опасности непосредственно вовлечения в горячий конфликт", это "абсолютно не в интересах этих стран, они должны отдавать себе в этом отчет".
Министр обороны РФ Сергей Шойгу в телефонном разговоре сообщил французскому коллеге Себастьяну Лекорню, что отправка французских войск на Украину создаст проблемы для самой Франции. Ранее пресс-бюро Службы внешней разведки РФ со ссылкой на директора СВР Сергея Нарышкина заявило, что французское военное подразделение, окажись оно на Украине, станет приоритетной легитимной целью российских военных.