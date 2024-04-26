Рейтинг@Mail.ru
Луценко: озвученные президентом тезисы станут ориентиром в нашей работе - РИА Новости, 26.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вологодская область - шапка
Вологодская область
 
18:22 26.04.2024
https://ria.ru/20240426/lutsenko-1942579654.html
Луценко: озвученные президентом тезисы станут ориентиром в нашей работе
Луценко: озвученные президентом тезисы станут ориентиром в нашей работе - РИА Новости, 26.04.2024
Луценко: озвученные президентом тезисы станут ориентиром в нашей работе
Президент России Владимир Путин высоко оценил роль законодательной ветви власти в современной политической системе; озвученные им тезисы станут ориентиром в... РИА Новости, 26.04.2024
2024-04-26T18:22
2024-04-26T18:22
вологодская область
андрей луценко
валентина матвиенко
законодательное собрание вологодской области
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/0c/1568509191_0:0:2967:1670_1920x0_80_0_0_f19d6f54b474b9306bbdb87f8046f247.jpg
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин высоко оценил роль законодательной ветви власти в современной политической системе; озвученные им тезисы станут ориентиром в работе Законодательного собрания Вологодской области, заявил председатель регионального парламента Андрей Луценко. Он принял участие в заседании Совета законодателей РФ при Федеральном Собрании Российской Федерации, которое прошло в Санкт-Петербурге в преддверии Дня российского парламентаризма. Заседание провели сопредседатели председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и председатель Государственной Думы Вячеслав Володин. Главный пунктом повестки апрельского Совета законодателей стала встреча его участников с президентом России Владимиром Путиным. "Все задачи, которые поставил Владимир Путин, понятны, мы будем их выполнять. Безусловно, достижение национальных целей развития возможно только при условии консолидации всех уровней власти. Мы должны работать сообща в интересах вологжан. Для этого имеем все необходимые инструменты", - заявил Луценко, слова которого привели в пресс-службе Вологодского Заксобрания.
https://ria.ru/20240424/zakon-1942011120.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/0c/1568509191_134:0:2771:1978_1920x0_80_0_0_87b4684d20997cd581b4fe1a0835e771.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
андрей луценко, валентина матвиенко, законодательное собрание вологодской области
Вологодская область, Андрей Луценко, Валентина Матвиенко, Законодательное Собрание Вологодской области

Луценко: озвученные президентом тезисы станут ориентиром в нашей работе

© Фото предоставлено Законодательным Собранием Вологодской областиСпикер Заксобрания области Андрей Луценко
Спикер Заксобрания области Андрей Луценко
© Фото предоставлено Законодательным Собранием Вологодской области
Спикер Заксобрания области Андрей Луценко
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин высоко оценил роль законодательной ветви власти в современной политической системе; озвученные им тезисы станут ориентиром в работе Законодательного собрания Вологодской области, заявил председатель регионального парламента Андрей Луценко.
Он принял участие в заседании Совета законодателей РФ при Федеральном Собрании Российской Федерации, которое прошло в Санкт-Петербурге в преддверии Дня российского парламентаризма. Заседание провели сопредседатели председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и председатель Государственной Думы Вячеслав Володин.
Разливное пиво - РИА Новости, 1920, 24.04.2024
Луценко: закон о запрете "наливаек" избавит вологжан от шума
24 апреля, 14:21
Главный пунктом повестки апрельского Совета законодателей стала встреча его участников с президентом России Владимиром Путиным.
"Все задачи, которые поставил Владимир Путин, понятны, мы будем их выполнять. Безусловно, достижение национальных целей развития возможно только при условии консолидации всех уровней власти. Мы должны работать сообща в интересах вологжан. Для этого имеем все необходимые инструменты", - заявил Луценко, слова которого привели в пресс-службе Вологодского Заксобрания.
 
Вологодская областьАндрей ЛуценкоВалентина МатвиенкоЗаконодательное Собрание Вологодской области
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала