https://ria.ru/20240426/lutsenko-1942579654.html
Луценко: озвученные президентом тезисы станут ориентиром в нашей работе
Луценко: озвученные президентом тезисы станут ориентиром в нашей работе - РИА Новости, 26.04.2024
Луценко: озвученные президентом тезисы станут ориентиром в нашей работе
Президент России Владимир Путин высоко оценил роль законодательной ветви власти в современной политической системе; озвученные им тезисы станут ориентиром в... РИА Новости, 26.04.2024
2024-04-26T18:22
2024-04-26T18:22
2024-04-26T18:22
вологодская область
андрей луценко
валентина матвиенко
законодательное собрание вологодской области
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин высоко оценил роль законодательной ветви власти в современной политической системе; озвученные им тезисы станут ориентиром в работе Законодательного собрания Вологодской области, заявил председатель регионального парламента Андрей Луценко. Он принял участие в заседании Совета законодателей РФ при Федеральном Собрании Российской Федерации, которое прошло в Санкт-Петербурге в преддверии Дня российского парламентаризма. Заседание провели сопредседатели председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и председатель Государственной Думы Вячеслав Володин. Главный пунктом повестки апрельского Совета законодателей стала встреча его участников с президентом России Владимиром Путиным. "Все задачи, которые поставил Владимир Путин, понятны, мы будем их выполнять. Безусловно, достижение национальных целей развития возможно только при условии консолидации всех уровней власти. Мы должны работать сообща в интересах вологжан. Для этого имеем все необходимые инструменты", - заявил Луценко, слова которого привели в пресс-службе Вологодского Заксобрания.
https://ria.ru/20240424/zakon-1942011120.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
андрей луценко, валентина матвиенко, законодательное собрание вологодской области
Вологодская область, Андрей Луценко, Валентина Матвиенко, Законодательное Собрание Вологодской области
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин высоко оценил роль законодательной ветви власти в современной политической системе; озвученные им тезисы станут ориентиром в работе Законодательного собрания Вологодской области, заявил председатель регионального парламента Андрей Луценко.
Он принял участие в заседании Совета законодателей РФ при Федеральном Собрании Российской Федерации, которое прошло в Санкт-Петербурге
в преддверии Дня российского парламентаризма. Заседание провели сопредседатели председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко
и председатель Государственной Думы Вячеслав Володин
.
Главный пунктом повестки апрельского Совета законодателей стала встреча его участников с президентом России Владимиром Путиным.
"Все задачи, которые поставил Владимир Путин, понятны, мы будем их выполнять. Безусловно, достижение национальных целей развития возможно только при условии консолидации всех уровней власти. Мы должны работать сообща в интересах вологжан. Для этого имеем все необходимые инструменты", - заявил Луценко, слова которого привели в пресс-службе Вологодского Заксобрания.