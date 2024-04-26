https://ria.ru/20240426/lutsenko-1942579654.html

Луценко: озвученные президентом тезисы станут ориентиром в нашей работе

Луценко: озвученные президентом тезисы станут ориентиром в нашей работе - РИА Новости, 26.04.2024

Луценко: озвученные президентом тезисы станут ориентиром в нашей работе

Президент России Владимир Путин высоко оценил роль законодательной ветви власти в современной политической системе; озвученные им тезисы станут ориентиром в... РИА Новости, 26.04.2024

2024-04-26T18:22

2024-04-26T18:22

2024-04-26T18:22

вологодская область

андрей луценко

валентина матвиенко

законодательное собрание вологодской области

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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин высоко оценил роль законодательной ветви власти в современной политической системе; озвученные им тезисы станут ориентиром в работе Законодательного собрания Вологодской области, заявил председатель регионального парламента Андрей Луценко. Он принял участие в заседании Совета законодателей РФ при Федеральном Собрании Российской Федерации, которое прошло в Санкт-Петербурге в преддверии Дня российского парламентаризма. Заседание провели сопредседатели председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и председатель Государственной Думы Вячеслав Володин. Главный пунктом повестки апрельского Совета законодателей стала встреча его участников с президентом России Владимиром Путиным. "Все задачи, которые поставил Владимир Путин, понятны, мы будем их выполнять. Безусловно, достижение национальных целей развития возможно только при условии консолидации всех уровней власти. Мы должны работать сообща в интересах вологжан. Для этого имеем все необходимые инструменты", - заявил Луценко, слова которого привели в пресс-службе Вологодского Заксобрания.

https://ria.ru/20240424/zakon-1942011120.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

андрей луценко, валентина матвиенко, законодательное собрание вологодской области