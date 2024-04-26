Рейтинг@Mail.ru
МИД Китая обвинил США в лицемерии - РИА Новости, 26.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:05 26.04.2024 (обновлено: 15:30 26.04.2024)
https://ria.ru/20240426/knr-1942462573.html
МИД Китая обвинил США в лицемерии
МИД Китая обвинил США в лицемерии - РИА Новости, 26.04.2024
МИД Китая обвинил США в лицемерии
США проводят лицемерную политику, оказывая помощь Украине, при этом критикуя российско-китайское сотрудничество, заявил официальный представитель МИД КНР Ван... РИА Новости, 26.04.2024
2024-04-26T12:05
2024-04-26T15:30
в мире
китай
сша
украина
энтони блинкен
ван и (политик)
си цзиньпин
специальная военная операция на украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/10/1940409243_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5328dc02aa275dca5f6d2c47876b3bd1.jpg
ПЕКИН, 26 апр — РИА Новости. США проводят лицемерную политику, оказывая помощь Украине, при этом критикуя российско-китайское сотрудничество, заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь."США, с одной стороны, вносят масштабный законопроект о помощи Украине, а с другой — необоснованно критикуют нормальные торгово-экономические отношения России и Китая, это очень лицемерный и безответственный подход", — сказал китайский дипломат.Так он прокомментировал слова госсекретаря США Энтони Блинкена, который на встрече с главой МИД Китая Ван И выразил озабоченность поддержкой Пекином Москвы.Как подчеркнул Ван Вэньбинь, источник украинского кризиса кроется в накопленных противоречиях в области региональной безопасности в Европе. В Пекине считают, что только учет разумных озабоченностей всех сторон и создание сбалансированной структуры европейской безопасности — правильный способ решения проблемы.Представитель МИД Китая также прокомментировал заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что Пекину следует перестать поддерживать Россию в украинском конфликте, если он хочет поддерживать отношения с Западом.В ответ на это Ван Вэньбинь отметил, что "неснимаемую ответственность" за этот кризис несет НАТО."Альянс должен задуматься о своей роли, перестать сваливать вину на других и предпринять действия для политического урегулирования украинского кризиса", — заключил дипломат.Блинкен с 24 по 26 апреля находится с визитом в Китае, он уже посетил Шанхай, где встретился с секретарем местного парткома Чэнь Цзинином, представителями бизнеса и студентами. Накануне госсекретарь прибыл в Пекин на переговоры с главой МИД КНР Ван И. Сегодня главу Госдепа принял председатель КНР Си Цзиньпин.
https://ria.ru/20240423/vopros-1941672695.html
https://ria.ru/20240426/tayvan-1942442078.html
https://ria.ru/20240426/kitay-1942461272.html
китай
сша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/10/1940409243_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_3761d63b557c3ab62d57d7074ff00a49.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, китай, сша, украина, энтони блинкен, ван и (политик), си цзиньпин
В мире, Китай, США, Украина, Энтони Блинкен, Ван И (политик), Си Цзиньпин, Специальная военная операция на Украине
МИД Китая обвинил США в лицемерии

МИД КНР: США лицемерят, осуждая торговые отношения России и Китая

© AP Photo / Chan Long HeiЛюди несут китайские национальные флаги
Люди несут китайские национальные флаги - РИА Новости, 1920, 26.04.2024
© AP Photo / Chan Long Hei
Люди несут китайские национальные флаги. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 26 апр — РИА Новости. США проводят лицемерную политику, оказывая помощь Украине, при этом критикуя российско-китайское сотрудничество, заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.
"США, с одной стороны, вносят масштабный законопроект о помощи Украине, а с другой — необоснованно критикуют нормальные торгово-экономические отношения России и Китая, это очень лицемерный и безответственный подход", — сказал китайский дипломат.
Флаги США и Китая - РИА Новости, 1920, 23.04.2024
В МИД Китая назвали фундаментальный вопрос в отношениях с США
23 апреля, 07:44
Так он прокомментировал слова госсекретаря США Энтони Блинкена, который на встрече с главой МИД Китая Ван И выразил озабоченность поддержкой Пекином Москвы.
Как подчеркнул Ван Вэньбинь, источник украинского кризиса кроется в накопленных противоречиях в области региональной безопасности в Европе. В Пекине считают, что только учет разумных озабоченностей всех сторон и создание сбалансированной структуры европейской безопасности — правильный способ решения проблемы.
Представитель МИД Китая также прокомментировал заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что Пекину следует перестать поддерживать Россию в украинском конфликте, если он хочет поддерживать отношения с Западом.
Госсекретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 26.04.2024
Блинкен утверждает, что США не поддерживают независимость Тайваня
11:09
В ответ на это Ван Вэньбинь отметил, что "неснимаемую ответственность" за этот кризис несет НАТО.
"Альянс должен задуматься о своей роли, перестать сваливать вину на других и предпринять действия для политического урегулирования украинского кризиса", — заключил дипломат.
Блинкен с 24 по 26 апреля находится с визитом в Китае, он уже посетил Шанхай, где встретился с секретарем местного парткома Чэнь Цзинином, представителями бизнеса и студентами. Накануне госсекретарь прибыл в Пекин на переговоры с главой МИД КНР Ван И. Сегодня главу Госдепа принял председатель КНР Си Цзиньпин.
Министр иностранных дел Китая Ван И во время встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Пекине - РИА Новости, 1920, 26.04.2024
Китай надеется, что США прекратят развертывание ракет в АТР
12:02
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКитайСШАУкраинаЭнтони БлинкенВан И (политик)Си Цзиньпин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала