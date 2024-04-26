МИД Китая обвинил США в лицемерии
МИД КНР: США лицемерят, осуждая торговые отношения России и Китая
© AP Photo / Chan Long HeiЛюди несут китайские национальные флаги
© AP Photo / Chan Long Hei
Люди несут китайские национальные флаги. Архивное фото
ПЕКИН, 26 апр — РИА Новости. США проводят лицемерную политику, оказывая помощь Украине, при этом критикуя российско-китайское сотрудничество, заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.
"США, с одной стороны, вносят масштабный законопроект о помощи Украине, а с другой — необоснованно критикуют нормальные торгово-экономические отношения России и Китая, это очень лицемерный и безответственный подход", — сказал китайский дипломат.
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Так он прокомментировал слова госсекретаря США Энтони Блинкена, который на встрече с главой МИД Китая Ван И выразил озабоченность поддержкой Пекином Москвы.
Как подчеркнул Ван Вэньбинь, источник украинского кризиса кроется в накопленных противоречиях в области региональной безопасности в Европе. В Пекине считают, что только учет разумных озабоченностей всех сторон и создание сбалансированной структуры европейской безопасности — правильный способ решения проблемы.
Представитель МИД Китая также прокомментировал заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что Пекину следует перестать поддерживать Россию в украинском конфликте, если он хочет поддерживать отношения с Западом.
В ответ на это Ван Вэньбинь отметил, что "неснимаемую ответственность" за этот кризис несет НАТО.
"Альянс должен задуматься о своей роли, перестать сваливать вину на других и предпринять действия для политического урегулирования украинского кризиса", — заключил дипломат.
Блинкен с 24 по 26 апреля находится с визитом в Китае, он уже посетил Шанхай, где встретился с секретарем местного парткома Чэнь Цзинином, представителями бизнеса и студентами. Накануне госсекретарь прибыл в Пекин на переговоры с главой МИД КНР Ван И. Сегодня главу Госдепа принял председатель КНР Си Цзиньпин.