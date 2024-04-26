https://ria.ru/20240426/knr-1942462573.html

МИД Китая обвинил США в лицемерии

МИД Китая обвинил США в лицемерии - РИА Новости, 26.04.2024

МИД Китая обвинил США в лицемерии

США проводят лицемерную политику, оказывая помощь Украине, при этом критикуя российско-китайское сотрудничество, заявил официальный представитель МИД КНР Ван... РИА Новости, 26.04.2024

2024-04-26T12:05

2024-04-26T12:05

2024-04-26T15:30

в мире

китай

сша

украина

энтони блинкен

ван и (политик)

си цзиньпин

специальная военная операция на украине

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ПЕКИН, 26 апр — РИА Новости. США проводят лицемерную политику, оказывая помощь Украине, при этом критикуя российско-китайское сотрудничество, заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь."США, с одной стороны, вносят масштабный законопроект о помощи Украине, а с другой — необоснованно критикуют нормальные торгово-экономические отношения России и Китая, это очень лицемерный и безответственный подход", — сказал китайский дипломат.Так он прокомментировал слова госсекретаря США Энтони Блинкена, который на встрече с главой МИД Китая Ван И выразил озабоченность поддержкой Пекином Москвы.Как подчеркнул Ван Вэньбинь, источник украинского кризиса кроется в накопленных противоречиях в области региональной безопасности в Европе. В Пекине считают, что только учет разумных озабоченностей всех сторон и создание сбалансированной структуры европейской безопасности — правильный способ решения проблемы.Представитель МИД Китая также прокомментировал заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что Пекину следует перестать поддерживать Россию в украинском конфликте, если он хочет поддерживать отношения с Западом.В ответ на это Ван Вэньбинь отметил, что "неснимаемую ответственность" за этот кризис несет НАТО."Альянс должен задуматься о своей роли, перестать сваливать вину на других и предпринять действия для политического урегулирования украинского кризиса", — заключил дипломат.Блинкен с 24 по 26 апреля находится с визитом в Китае, он уже посетил Шанхай, где встретился с секретарем местного парткома Чэнь Цзинином, представителями бизнеса и студентами. Накануне госсекретарь прибыл в Пекин на переговоры с главой МИД КНР Ван И. Сегодня главу Госдепа принял председатель КНР Си Цзиньпин.

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https://ria.ru/20240426/tayvan-1942442078.html

https://ria.ru/20240426/kitay-1942461272.html

китай

сша

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, китай, сша, украина, энтони блинкен, ван и (политик), си цзиньпин