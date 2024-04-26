https://ria.ru/20240426/kiselev-1942464033.html

Патриарх Кирилл удостоил Киселева ордена Сергия Радонежского

Патриарх Кирилл удостоил Киселева ордена Сергия Радонежского - РИА Новости, 26.04.2024

Патриарх Кирилл удостоил Киселева ордена Сергия Радонежского

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил гендиректора медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрия Киселева с 70-летием, отметил его вклад в утверждение... РИА Новости, 26.04.2024

2024-04-26T12:12

2024-04-26T12:12

2024-04-26T12:12

россия

дмитрий киселев

патриарх кирилл (владимир гундяев)

русская православная церковь

общество

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МОСКВА, 26 апр – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил гендиректора медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрия Киселева с 70-летием, отметил его вклад в утверждение традиционных духовно-нравственных ценностей и удостоил ордена преподобного Сергия Радонежского I степени. "Руководя одним из самых авторитетных информационных агентств нашей страны, вы вместе с коллегами многое делаете для защиты подлинного суверенитета России и ее национальных интересов, объективного освещения происходящих внутригосударственных и международных событий, вносите значимый вклад в утверждение традиционных духовно-нравственных ценностей в жизни современников. Признателен вам за плодотворное сотрудничество возглавляемого вами агентства с Русской православной церковью, которое, надеюсь, будет развиваться и впредь. Во внимание к вашим заслугам и в связи с 70-летием полагаю справедливым удостоить вас ордена преподобного Сергия Радонежского (I степени)", - говорится в поздравлении патриарха, текст которого опубликован на сайте РПЦ. Предстоятель РПЦ также отметил, что юбиляр почти полвека трудится на поприще журналистики, "являя пример высокого профессионализма и ответственности, принципиальности и большой работоспособности". "Желаю вам крепости сил и вдохновения, помощи Божией и успехов в дальнейшем служении на пользу страны и сограждан", - заключил патриарх.

https://ria.ru/20240426/kiselev-1942446829.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, дмитрий киселев, патриарх кирилл (владимир гундяев), русская православная церковь, общество