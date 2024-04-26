Патриарх Кирилл удостоил Киселева ордена Сергия Радонежского
Патриарх Кирилл удостоил Киселева ордена Сергия Радонежского в честь 70-летия
© РИА Новости / Владимир ТрефиловГенеральный директор Международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев
Генеральный директор Международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев. Архивное фото
МОСКВА, 26 апр – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил гендиректора медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрия Киселева с 70-летием, отметил его вклад в утверждение традиционных духовно-нравственных ценностей и удостоил ордена преподобного Сергия Радонежского I степени.
"Руководя одним из самых авторитетных информационных агентств нашей страны, вы вместе с коллегами многое делаете для защиты подлинного суверенитета России и ее национальных интересов, объективного освещения происходящих внутригосударственных и международных событий, вносите значимый вклад в утверждение традиционных духовно-нравственных ценностей в жизни современников. Признателен вам за плодотворное сотрудничество возглавляемого вами агентства с Русской православной церковью, которое, надеюсь, будет развиваться и впредь. Во внимание к вашим заслугам и в связи с 70-летием полагаю справедливым удостоить вас ордена преподобного Сергия Радонежского (I степени)", - говорится в поздравлении патриарха, текст которого опубликован на сайте РПЦ.
Предстоятель РПЦ также отметил, что юбиляр почти полвека трудится на поприще журналистики, "являя пример высокого профессионализма и ответственности, принципиальности и большой работоспособности". "Желаю вам крепости сил и вдохновения, помощи Божией и успехов в дальнейшем служении на пользу страны и сограждан", - заключил патриарх.