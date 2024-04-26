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Патриарх Кирилл удостоил Киселева ордена Сергия Радонежского - РИА Новости, 26.04.2024
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12:12 26.04.2024
https://ria.ru/20240426/kiselev-1942464033.html
Патриарх Кирилл удостоил Киселева ордена Сергия Радонежского
Патриарх Кирилл удостоил Киселева ордена Сергия Радонежского - РИА Новости, 26.04.2024
Патриарх Кирилл удостоил Киселева ордена Сергия Радонежского
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил гендиректора медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрия Киселева с 70-летием, отметил его вклад в утверждение... РИА Новости, 26.04.2024
2024-04-26T12:12
2024-04-26T12:12
россия
дмитрий киселев
патриарх кирилл (владимир гундяев)
русская православная церковь
общество
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МОСКВА, 26 апр – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил гендиректора медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрия Киселева с 70-летием, отметил его вклад в утверждение традиционных духовно-нравственных ценностей и удостоил ордена преподобного Сергия Радонежского I степени. "Руководя одним из самых авторитетных информационных агентств нашей страны, вы вместе с коллегами многое делаете для защиты подлинного суверенитета России и ее национальных интересов, объективного освещения происходящих внутригосударственных и международных событий, вносите значимый вклад в утверждение традиционных духовно-нравственных ценностей в жизни современников. Признателен вам за плодотворное сотрудничество возглавляемого вами агентства с Русской православной церковью, которое, надеюсь, будет развиваться и впредь. Во внимание к вашим заслугам и в связи с 70-летием полагаю справедливым удостоить вас ордена преподобного Сергия Радонежского (I степени)", - говорится в поздравлении патриарха, текст которого опубликован на сайте РПЦ. Предстоятель РПЦ также отметил, что юбиляр почти полвека трудится на поприще журналистики, "являя пример высокого профессионализма и ответственности, принципиальности и большой работоспособности". "Желаю вам крепости сил и вдохновения, помощи Божией и успехов в дальнейшем служении на пользу страны и сограждан", - заключил патриарх.
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россия, дмитрий киселев, патриарх кирилл (владимир гундяев), русская православная церковь, общество
Россия, Дмитрий Киселев, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев), Русская православная церковь, Общество
Патриарх Кирилл удостоил Киселева ордена Сергия Радонежского

Патриарх Кирилл удостоил Киселева ордена Сергия Радонежского в честь 70-летия

© РИА Новости / Владимир ТрефиловГенеральный директор Международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев
Генеральный директор Международной медиагруппы Россия сегодня Дмитрий Киселев - РИА Новости, 1920, 26.04.2024
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Генеральный директор Международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев. Архивное фото
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МОСКВА, 26 апр – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил гендиректора медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрия Киселева с 70-летием, отметил его вклад в утверждение традиционных духовно-нравственных ценностей и удостоил ордена преподобного Сергия Радонежского I степени.
"Руководя одним из самых авторитетных информационных агентств нашей страны, вы вместе с коллегами многое делаете для защиты подлинного суверенитета России и ее национальных интересов, объективного освещения происходящих внутригосударственных и международных событий, вносите значимый вклад в утверждение традиционных духовно-нравственных ценностей в жизни современников. Признателен вам за плодотворное сотрудничество возглавляемого вами агентства с Русской православной церковью, которое, надеюсь, будет развиваться и впредь. Во внимание к вашим заслугам и в связи с 70-летием полагаю справедливым удостоить вас ордена преподобного Сергия Радонежского (I степени)", - говорится в поздравлении патриарха, текст которого опубликован на сайте РПЦ.
Предстоятель РПЦ также отметил, что юбиляр почти полвека трудится на поприще журналистики, "являя пример высокого профессионализма и ответственности, принципиальности и большой работоспособности". "Желаю вам крепости сил и вдохновения, помощи Божией и успехов в дальнейшем служении на пользу страны и сограждан", - заключил патриарх.
Генеральный директор международной медиагруппы Россия сегодня Дмитрий Киселев - РИА Новости, 1920, 26.04.2024
Киселев рассказал, как ему предложили возглавить МИА "Россия сегодня"
11:19
 
РоссияДмитрий КиселевПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)Русская православная церковьОбщество
 
 
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