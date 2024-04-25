https://ria.ru/20240425/vostok-1942281696.html

Ученый назвал ядерную войну на Ближнем Востоке вероятной

Ученый назвал ядерную войну на Ближнем Востоке вероятной - РИА Новости, 25.04.2024

Ученый назвал ядерную войну на Ближнем Востоке вероятной

Вероятность начала ядерной войны на Ближнем Востоке есть, но разумные политики во главе с Россией могут сделать все для того, чтобы это исключить, заявил... РИА Новости, 25.04.2024

2024-04-25T15:23

2024-04-25T15:23

2024-04-25T15:34

в мире

иран

израиль

ближний восток

виталий наумкин

российская академия наук

корпус стражей исламской революции

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Вероятность начала ядерной войны на Ближнем Востоке есть, но разумные политики во главе с Россией могут сделать все для того, чтобы это исключить, заявил руководитель Института востоковедения РАН Виталий Наумкин. "К сожалению может, я считаю. Но я думаю, что разумные политики, разумные главы государств во главе с нашей страной, с нашим президентом сделают все, для того, чтобы это исключить", - сказал Наумкин в ходе пресс-конференции "Восточная трибуна": Азия, Ближний Восток, Африка" в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия Сегодня" в ответ на соответствующий вопрос. Элитное подразделение ВС Ирана, Корпус стражей исламской революции, в ночь на 14 апреля нанес удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале месяца. В атаке, по разным данным, были задействованы несколько сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed, гиперзвуковые ракеты "Фаттах" и "Фаттах-2". Иранский государственный телеканал Press TV сообщил, что все гиперзвуковые ракеты достигли своих целей. По данным американских СМИ, в ночь на 19 апреля Израиль нанес "ограниченный" ответный удар по объектам на территории Ирана. Сообщалось о взрывах в районе города Исфахан. Иранское госагентство IRIB передавало, что в ряде провинций страны ПВО сработало на подлет беспилотников. Удар по иранской территории произошел спустя почти неделю после массированной ракетной атаки Ирана по Израилю. Она же была ответом на израильский удар по консульству Ирана в Дамаске. Официально в Израиле не взяли на себя ответственность за последние удары.

https://ria.ru/20240321/voyna-1934801208.html

https://ria.ru/20240418/iran-1940807798.html

иран

израиль

ближний восток

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, иран, израиль, ближний восток, виталий наумкин, российская академия наук, корпус стражей исламской революции