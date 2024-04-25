Рейтинг@Mail.ru
Ученый назвал ядерную войну на Ближнем Востоке вероятной - РИА Новости, 25.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:23 25.04.2024 (обновлено: 15:34 25.04.2024)
https://ria.ru/20240425/vostok-1942281696.html
Ученый назвал ядерную войну на Ближнем Востоке вероятной
Ученый назвал ядерную войну на Ближнем Востоке вероятной - РИА Новости, 25.04.2024
Ученый назвал ядерную войну на Ближнем Востоке вероятной
Вероятность начала ядерной войны на Ближнем Востоке есть, но разумные политики во главе с Россией могут сделать все для того, чтобы это исключить, заявил... РИА Новости, 25.04.2024
2024-04-25T15:23
2024-04-25T15:34
в мире
иран
израиль
ближний восток
виталий наумкин
российская академия наук
корпус стражей исламской революции
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152644/00/1526440071_0:118:1434:925_1920x0_80_0_0_d963370c1bfb773bc9808e3c531dc335.jpg
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Вероятность начала ядерной войны на Ближнем Востоке есть, но разумные политики во главе с Россией могут сделать все для того, чтобы это исключить, заявил руководитель Института востоковедения РАН Виталий Наумкин. "К сожалению может, я считаю. Но я думаю, что разумные политики, разумные главы государств во главе с нашей страной, с нашим президентом сделают все, для того, чтобы это исключить", - сказал Наумкин в ходе пресс-конференции "Восточная трибуна": Азия, Ближний Восток, Африка" в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия Сегодня" в ответ на соответствующий вопрос. Элитное подразделение ВС Ирана, Корпус стражей исламской революции, в ночь на 14 апреля нанес удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале месяца. В атаке, по разным данным, были задействованы несколько сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed, гиперзвуковые ракеты "Фаттах" и "Фаттах-2". Иранский государственный телеканал Press TV сообщил, что все гиперзвуковые ракеты достигли своих целей. По данным американских СМИ, в ночь на 19 апреля Израиль нанес "ограниченный" ответный удар по объектам на территории Ирана. Сообщалось о взрывах в районе города Исфахан. Иранское госагентство IRIB передавало, что в ряде провинций страны ПВО сработало на подлет беспилотников. Удар по иранской территории произошел спустя почти неделю после массированной ракетной атаки Ирана по Израилю. Она же была ответом на израильский удар по консульству Ирана в Дамаске. Официально в Израиле не взяли на себя ответственность за последние удары.
https://ria.ru/20240321/voyna-1934801208.html
https://ria.ru/20240418/iran-1940807798.html
иран
израиль
ближний восток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152644/00/1526440071_22:0:1413:1043_1920x0_80_0_0_ee58e7f341377394d21726626ffc2693.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, израиль, ближний восток, виталий наумкин, российская академия наук, корпус стражей исламской революции
В мире, Иран, Израиль, Ближний Восток, Виталий Наумкин, Российская академия наук, Корпус стражей исламской революции
Ученый назвал ядерную войну на Ближнем Востоке вероятной

Эксперт Наумкин: ядерную войну на Ближнем Востоке можно предотвратить

© Public domain/National Nuclear Security Administration / Nevada Site OfficeЯдерный взрыв
Ядерный взрыв
© Public domain/National Nuclear Security Administration / Nevada Site Office
Ядерный взрыв. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Вероятность начала ядерной войны на Ближнем Востоке есть, но разумные политики во главе с Россией могут сделать все для того, чтобы это исключить, заявил руководитель Института востоковедения РАН Виталий Наумкин.
"К сожалению может, я считаю. Но я думаю, что разумные политики, разумные главы государств во главе с нашей страной, с нашим президентом сделают все, для того, чтобы это исключить", - сказал Наумкин в ходе пресс-конференции "Восточная трибуна": Азия, Ближний Восток, Африка" в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия Сегодня" в ответ на соответствующий вопрос.
Ядерный взрыв - РИА Новости, 1920, 21.03.2024
"Они не проснутся": в США назвали срок начала ядерной войны
21 марта, 20:46
Элитное подразделение ВС Ирана, Корпус стражей исламской революции, в ночь на 14 апреля нанес удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале месяца. В атаке, по разным данным, были задействованы несколько сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed, гиперзвуковые ракеты "Фаттах" и "Фаттах-2". Иранский государственный телеканал Press TV сообщил, что все гиперзвуковые ракеты достигли своих целей.
По данным американских СМИ, в ночь на 19 апреля Израиль нанес "ограниченный" ответный удар по объектам на территории Ирана. Сообщалось о взрывах в районе города Исфахан. Иранское госагентство IRIB передавало, что в ряде провинций страны ПВО сработало на подлет беспилотников. Удар по иранской территории произошел спустя почти неделю после массированной ракетной атаки Ирана по Израилю. Она же была ответом на израильский удар по консульству Ирана в Дамаске. Официально в Израиле не взяли на себя ответственность за последние удары.
Баннер с надписью на персидском языке Израиль слабее паутины в центре Тегерана, Иран - РИА Новости, 1920, 18.04.2024
Иран пригрозил ударом по ядерным объектам Израиля в случае агрессии
18 апреля, 14:31
 
В миреИранИзраильБлижний ВостокВиталий НаумкинРоссийская академия наукКорпус стражей исламской революции
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала