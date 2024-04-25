Ученый назвал ядерную войну на Ближнем Востоке вероятной
Эксперт Наумкин: ядерную войну на Ближнем Востоке можно предотвратить
Ядерный взрыв. Архивное фото
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Вероятность начала ядерной войны на Ближнем Востоке есть, но разумные политики во главе с Россией могут сделать все для того, чтобы это исключить, заявил руководитель Института востоковедения РАН Виталий Наумкин.
"К сожалению может, я считаю. Но я думаю, что разумные политики, разумные главы государств во главе с нашей страной, с нашим президентом сделают все, для того, чтобы это исключить", - сказал Наумкин в ходе пресс-конференции "Восточная трибуна": Азия, Ближний Восток, Африка" в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия Сегодня" в ответ на соответствующий вопрос.
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Элитное подразделение ВС Ирана, Корпус стражей исламской революции, в ночь на 14 апреля нанес удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале месяца. В атаке, по разным данным, были задействованы несколько сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed, гиперзвуковые ракеты "Фаттах" и "Фаттах-2". Иранский государственный телеканал Press TV сообщил, что все гиперзвуковые ракеты достигли своих целей.
По данным американских СМИ, в ночь на 19 апреля Израиль нанес "ограниченный" ответный удар по объектам на территории Ирана. Сообщалось о взрывах в районе города Исфахан. Иранское госагентство IRIB передавало, что в ряде провинций страны ПВО сработало на подлет беспилотников. Удар по иранской территории произошел спустя почти неделю после массированной ракетной атаки Ирана по Израилю. Она же была ответом на израильский удар по консульству Ирана в Дамаске. Официально в Израиле не взяли на себя ответственность за последние удары.