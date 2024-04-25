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За оправдание нацизма в Омске задержали не священника, заявил епископ - РИА Новости, 25.04.2024
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Религия
 
18:21 25.04.2024
https://ria.ru/20240425/vert-1942335506.html
За оправдание нацизма в Омске задержали не священника, заявил епископ
За оправдание нацизма в Омске задержали не священника, заявил епископ - РИА Новости, 25.04.2024
За оправдание нацизма в Омске задержали не священника, заявил епископ
Ни один католический священник не задерживался по обвинениям в реабилитации нацизма, заявил ординарий для католиков византийского обряда в России, глава... РИА Новости, 25.04.2024
2024-04-25T18:21
2024-04-25T18:21
религия
омск
римско-католическая церковь
религия
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МОСКВА, 25 апр – РИА Новости. Ни один католический священник не задерживался по обвинениям в реабилитации нацизма, заявил ординарий для католиков византийского обряда в России, глава Преображенской католической епархии в Новосибирске епископ Иосиф Верт в обращении к верующим, предоставленном РИА Новости в епархии.Ранее источник в силовых структурах сообщил РИА Новости, что Игорь Максимов, служащий в Греко-католическом приходе Покрова Пресвятой Богородицы Католической церкви в Омске, повесил в своем приходе, в помещении трапезной, стилизованные под иконы портреты украинских пособников нацизма на фоне Пресвятой Богородицы. Собеседник агентства сообщил, что у него провели обыски, дело готовят к передаче в суд, уголовное дело возбуждено по статьям "нарушение права на свободу совести и вероисповеданий" и "реабилитация нацизма". Сообщалось также, что Максимов был отправлен под домашний арест.В епархии РИА Новости пояснили, что Максимов не является священником."Ни один священнослужитель католической церкви задержан не был, и подобных обвинений ни одному священнослужителю централизованной религиозной организации "Преображенской епархии Римско-католической церкви в г. Новосибирске" не предъявлено ввиду отсутствия подобного рода фактов. В этой связи расцениваем данное циничное заявление очень далекое от истины и размещенное на информационных ресурсах интернета как провокацию, направленную на дискредитацию католической церкви в глазах общественности. Безусловно, оценка данной информации будет дана нами с учетом консультаций с правозащитниками", – говорится в обращении Верта."Хочу обратить особое внимание, что на фоне специальной военной операции, а также бурных политических страстей не исключены различного рода провокации в приходах, направленные на разжигание розни по религиозному признаку. Призываю вас, дорогие братия и сестры, не позволить вырвать себя из числа овец стада Христова, и оставаться в любви, мире и соборной молитве", – заключил епископ.
https://ria.ru/20240423/svyaschennik-1941769060.html
https://ria.ru/20240306/gosizmena-1931426909.html
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омск, римско-католическая церковь, религия
Религия, Омск, Римско-католическая церковь, Религия
За оправдание нацизма в Омске задержали не священника, заявил епископ

Епископ Иосиф Верт: ни один священник не был задержан за реабилитацию нацизма

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции на улице Москвы
Автомобиль полиции на улице Москвы - РИА Новости, 1920, 25.04.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 25 апр – РИА Новости. Ни один католический священник не задерживался по обвинениям в реабилитации нацизма, заявил ординарий для католиков византийского обряда в России, глава Преображенской католической епархии в Новосибирске епископ Иосиф Верт в обращении к верующим, предоставленном РИА Новости в епархии.
Ранее источник в силовых структурах сообщил РИА Новости, что Игорь Максимов, служащий в Греко-католическом приходе Покрова Пресвятой Богородицы Католической церкви в Омске, повесил в своем приходе, в помещении трапезной, стилизованные под иконы портреты украинских пособников нацизма на фоне Пресвятой Богородицы. Собеседник агентства сообщил, что у него провели обыски, дело готовят к передаче в суд, уголовное дело возбуждено по статьям "нарушение права на свободу совести и вероисповеданий" и "реабилитация нацизма". Сообщалось также, что Максимов был отправлен под домашний арест.
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 23.04.2024
Источник: католического священника в Омске заподозрили в оправдании нацизма
23 апреля, 14:17
В епархии РИА Новости пояснили, что Максимов не является священником.
"Ни один священнослужитель католической церкви задержан не был, и подобных обвинений ни одному священнослужителю централизованной религиозной организации "Преображенской епархии Римско-католической церкви в г. Новосибирске" не предъявлено ввиду отсутствия подобного рода фактов. В этой связи расцениваем данное циничное заявление очень далекое от истины и размещенное на информационных ресурсах интернета как провокацию, направленную на дискредитацию католической церкви в глазах общественности. Безусловно, оценка данной информации будет дана нами с учетом консультаций с правозащитниками", – говорится в обращении Верта.
"Хочу обратить особое внимание, что на фоне специальной военной операции, а также бурных политических страстей не исключены различного рода провокации в приходах, направленные на разжигание розни по религиозному признаку. Призываю вас, дорогие братия и сестры, не позволить вырвать себя из числа овец стада Христова, и оставаться в любви, мире и соборной молитве", – заключил епископ.
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 06.03.2024
В Тольятти женщину обвинили в подготовке к госизмене и еще по пяти статьям
6 марта, 12:28
 
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