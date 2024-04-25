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СМИ: разрешение для Airbus использовать титана из России будет временным - РИА Новости, 25.04.2024
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03:55 25.04.2024 (обновлено: 03:57 25.04.2024)
https://ria.ru/20240425/titan-1942175940.html
СМИ: разрешение для Airbus использовать титана из России будет временным
СМИ: разрешение для Airbus использовать титана из России будет временным - РИА Новости, 25.04.2024
СМИ: разрешение для Airbus использовать титана из России будет временным
Разрешение правительства Канады для компании Airbus использовать титан производства РФ, несмотря на канадские санкции против российской корпорации... РИА Новости, 25.04.2024
2024-04-25T03:55
2024-04-25T03:57
в мире
экономика
канада
россия
airbus
санкции в отношении россии
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ВАШИНГТОН, 25 апр - РИА Новости. Разрешение правительства Канады для компании Airbus использовать титан производства РФ, несмотря на канадские санкции против российской корпорации "ВСМПО-Ависма", носит временный характер, сообщило издание Globe and Mail со ссылкой на высокопоставленные источники в канадском кабмине. Европейская корпорация Airbus во вторник заявила, что получила от канадских властей разрешение для проведения операций с "ВСПМО-Ависма", против которой Канада ранее ввела санкции. В заявлении компании не уточнялось, как долго будет действовать данное исключение из санкций. По информации издания, в Оттаве надеются, что Airbus со временем откажется от использования российского металла в пользу продукции других стран-производителей. В качестве потенциальных поставщиков титана для создания самолетов источники называют Китай, Японию и Казахстан. Собеседники также указали на то, что санкции против российского производителя титана могли повлечь для авиакосмической промышленности Канады "непредвиденные последствия", включая необходимость сокращения рабочих мест. Источники также сообщают, что именно правительство Франции, владеющее частью активов Airbus, добивалось от властей Канады выдачи разрешения на дальнейшее использование российского титана в производстве самолетов. Корпорация "ВСМПО-Ависма" - крупнейший в мире производитель титана с полным технологическим циклом. Компания поставляет продукцию на рынки 50 стран, глубоко интегрирована в мировую авиакосмическую индустрию и является для многих стратегическим поставщиком. В феврале власти Канады ввели против компании санкции, приписав ей связи с военно-промышленным комплексом РФ на фоне продолжающегося конфликта на Украине.
https://ria.ru/20240421/metally-1941128085.html
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в мире, экономика, канада, россия, airbus, санкции в отношении россии
В мире, Экономика, Канада, Россия, Airbus, Санкции в отношении России
СМИ: разрешение для Airbus использовать титана из России будет временным

G&M: разрешение от Канады для Airbus на титан из России будет временным

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкСамолет Airbus
Самолет Airbus - РИА Новости, 1920, 25.04.2024
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Самолет Airbus. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 25 апр - РИА Новости. Разрешение правительства Канады для компании Airbus использовать титан производства РФ, несмотря на канадские санкции против российской корпорации "ВСМПО-Ависма", носит временный характер, сообщило издание Globe and Mail со ссылкой на высокопоставленные источники в канадском кабмине.
Европейская корпорация Airbus во вторник заявила, что получила от канадских властей разрешение для проведения операций с "ВСПМО-Ависма", против которой Канада ранее ввела санкции. В заявлении компании не уточнялось, как долго будет действовать данное исключение из санкций.
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По информации издания, в Оттаве надеются, что Airbus со временем откажется от использования российского металла в пользу продукции других стран-производителей. В качестве потенциальных поставщиков титана для создания самолетов источники называют Китай, Японию и Казахстан.
Собеседники также указали на то, что санкции против российского производителя титана могли повлечь для авиакосмической промышленности Канады "непредвиденные последствия", включая необходимость сокращения рабочих мест. Источники также сообщают, что именно правительство Франции, владеющее частью активов Airbus, добивалось от властей Канады выдачи разрешения на дальнейшее использование российского титана в производстве самолетов.
Корпорация "ВСМПО-Ависма" - крупнейший в мире производитель титана с полным технологическим циклом. Компания поставляет продукцию на рынки 50 стран, глубоко интегрирована в мировую авиакосмическую индустрию и является для многих стратегическим поставщиком. В феврале власти Канады ввели против компании санкции, приписав ей связи с военно-промышленным комплексом РФ на фоне продолжающегося конфликта на Украине.
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