Рейтинг@Mail.ru
Дюмин и Алиханов попали в список потенциальных претендентов на повышение - РИА Новости, 25.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:27 25.04.2024 (обновлено: 00:32 25.04.2024)
https://ria.ru/20240425/pretendenty-1942169102.html
Дюмин и Алиханов попали в список потенциальных претендентов на повышение
Дюмин и Алиханов попали в список потенциальных претендентов на повышение - РИА Новости, 25.04.2024
Дюмин и Алиханов попали в список потенциальных претендентов на повышение
После прошедших президентских выборов некоторые губернаторы могут уйти на повышение в федеральные органы власти и войти в обновленный состав правительства в... РИА Новости, 25.04.2024
2024-04-25T00:27
2024-04-25T00:32
политика
антон алиханов
алексей дюмин
сергей собянин
московская область (подмосковье)
москва
ивановская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/17/1929174493_0:40:3018:1738_1920x0_80_0_0_0d5b5a87fd50f718182f1418de8ee01c.jpg
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. После прошедших президентских выборов некоторые губернаторы могут уйти на повышение в федеральные органы власти и войти в обновленный состав правительства в мае, список претендентов на повышение к апрелю пополнили главы Калининградской и Тульской областей Антон Алиханов и Алексей Дюмин, следует из ХVI рейтинга политической устойчивости глав регионов "Госсовет 2.0", подготовленного холдингом "Минченко консалтинг", который есть в распоряжении РИА Новости. В предыдущем докладе холдинга в ноябре 2023 года говорилось, что одними из потенциальных кандидатов в губернаторском корпусе, которые могли бы перейти на федеральный уровень, могли бы стать мэр Москвы Сергей Собянин, губернаторы Подмосковья Андрей Воробьев, Ивановской области Станислав Воскресенский, Ленинградской области Александр Дрозденко и Новгородской области Андрей Никитин. "По ситуации на середину апреля 2024 года мы подтверждаем наличие федеральных амбиций у большого числа губернаторов, к списку необходимо добавить также глав Калининградской и Тульской областей - Антона Алиханова и Алексея Дюмина", - говорится в докладе. Авторы отмечают, что после того, как президентские выборы прошли, ключевая кадровая и политическая интрига связана с тем, кто из региональных глав уйдет на повышение в федеральные органы власти. В список потенциальных претендентов на повышение в предыдущем докладе авторы добавили главу Крыма Сергея Аксенова, губернаторов Ставропольского края Владимира Владимирова, Нижегородской области Глеба Никитина, ЯНАО Дмитрия Артюхова, Свердловской области Евгения Куйвашева, Кемеровской области Сергея Цивилева, Приморского края Олега Кожемяко, Бурятии Алексея Цыденова и Магаданской области Сергея Носова.
https://ria.ru/20240424/pravitelstvo-1941921894.html
https://ria.ru/20240424/zadacha-1941922439.html
московская область (подмосковье)
москва
ивановская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Максим Горбачев
Максим Горбачев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/17/1929174493_138:0:2869:2048_1920x0_80_0_0_776dede1304d6fee78df3b30abd9a0ff.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, антон алиханов, алексей дюмин, сергей собянин, московская область (подмосковье), москва, ивановская область
Политика, Антон Алиханов, Алексей Дюмин, Сергей Собянин, Московская область (Подмосковье), Москва, Ивановская область
Дюмин и Алиханов попали в список потенциальных претендентов на повышение

Дюмин и Алиханов могут войти в обновленный состав правительства в мае

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкГубернатор Тульской области Алексей Дюмин
Губернатор Тульской области Алексей Дюмин - РИА Новости, 1920, 25.04.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Губернатор Тульской области Алексей Дюмин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. После прошедших президентских выборов некоторые губернаторы могут уйти на повышение в федеральные органы власти и войти в обновленный состав правительства в мае, список претендентов на повышение к апрелю пополнили главы Калининградской и Тульской областей Антон Алиханов и Алексей Дюмин, следует из ХVI рейтинга политической устойчивости глав регионов "Госсовет 2.0", подготовленного холдингом "Минченко консалтинг", который есть в распоряжении РИА Новости.
В предыдущем докладе холдинга в ноябре 2023 года говорилось, что одними из потенциальных кандидатов в губернаторском корпусе, которые могли бы перейти на федеральный уровень, могли бы стать мэр Москвы Сергей Собянин, губернаторы Подмосковья Андрей Воробьев, Ивановской области Станислав Воскресенский, Ленинградской области Александр Дрозденко и Новгородской области Андрей Никитин.
Валентина Матвиенко об изменениях в структуре правительства - РИА Новости, 1920, 24.04.2024
Матвиенко рассказала, какие изменения могут произойти в правительстве
Вчера, 08:14
"По ситуации на середину апреля 2024 года мы подтверждаем наличие федеральных амбиций у большого числа губернаторов, к списку необходимо добавить также глав Калининградской и Тульской областей - Антона Алиханова и Алексея Дюмина", - говорится в докладе.
Авторы отмечают, что после того, как президентские выборы прошли, ключевая кадровая и политическая интрига связана с тем, кто из региональных глав уйдет на повышение в федеральные органы власти.
В список потенциальных претендентов на повышение в предыдущем докладе авторы добавили главу Крыма Сергея Аксенова, губернаторов Ставропольского края Владимира Владимирова, Нижегородской области Глеба Никитина, ЯНАО Дмитрия Артюхова, Свердловской области Евгения Куйвашева, Кемеровской области Сергея Цивилева, Приморского края Олега Кожемяко, Бурятии Алексея Цыденова и Магаданской области Сергея Носова.
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко дает интервью генеральному директору медиагруппы Россия сегодня Дмитрию Киселеву в Москве - РИА Новости, 1920, 24.04.2024
Матвиенко назвала главную задачу нового правительства
Вчера, 08:24
 
ПолитикаАнтон АлихановАлексей ДюминСергей СобянинМосковская область (Подмосковье)МоскваИвановская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала