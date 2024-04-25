https://ria.ru/20240425/pretendenty-1942169102.html

Дюмин и Алиханов попали в список потенциальных претендентов на повышение

Дюмин и Алиханов попали в список потенциальных претендентов на повышение - РИА Новости, 25.04.2024

Дюмин и Алиханов попали в список потенциальных претендентов на повышение

После прошедших президентских выборов некоторые губернаторы могут уйти на повышение в федеральные органы власти и войти в обновленный состав правительства в... РИА Новости, 25.04.2024

2024-04-25T00:27

2024-04-25T00:27

2024-04-25T00:32

политика

антон алиханов

алексей дюмин

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московская область (подмосковье)

москва

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. После прошедших президентских выборов некоторые губернаторы могут уйти на повышение в федеральные органы власти и войти в обновленный состав правительства в мае, список претендентов на повышение к апрелю пополнили главы Калининградской и Тульской областей Антон Алиханов и Алексей Дюмин, следует из ХVI рейтинга политической устойчивости глав регионов "Госсовет 2.0", подготовленного холдингом "Минченко консалтинг", который есть в распоряжении РИА Новости. В предыдущем докладе холдинга в ноябре 2023 года говорилось, что одними из потенциальных кандидатов в губернаторском корпусе, которые могли бы перейти на федеральный уровень, могли бы стать мэр Москвы Сергей Собянин, губернаторы Подмосковья Андрей Воробьев, Ивановской области Станислав Воскресенский, Ленинградской области Александр Дрозденко и Новгородской области Андрей Никитин. "По ситуации на середину апреля 2024 года мы подтверждаем наличие федеральных амбиций у большого числа губернаторов, к списку необходимо добавить также глав Калининградской и Тульской областей - Антона Алиханова и Алексея Дюмина", - говорится в докладе. Авторы отмечают, что после того, как президентские выборы прошли, ключевая кадровая и политическая интрига связана с тем, кто из региональных глав уйдет на повышение в федеральные органы власти. В список потенциальных претендентов на повышение в предыдущем докладе авторы добавили главу Крыма Сергея Аксенова, губернаторов Ставропольского края Владимира Владимирова, Нижегородской области Глеба Никитина, ЯНАО Дмитрия Артюхова, Свердловской области Евгения Куйвашева, Кемеровской области Сергея Цивилева, Приморского края Олега Кожемяко, Бурятии Алексея Цыденова и Магаданской области Сергея Носова.

https://ria.ru/20240424/pravitelstvo-1941921894.html

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политика, антон алиханов, алексей дюмин, сергей собянин, московская область (подмосковье), москва, ивановская область