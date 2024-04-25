https://ria.ru/20240425/preparat-1942182856.html
В России зарегистрировали первый в мире препарат от болезни Бехтерева
В России зарегистрировали первый в мире препарат от болезни Бехтерева - РИА Новости, 25.04.2024
В России зарегистрировали первый в мире препарат от болезни Бехтерева
Минздрав России зарегистрировал первый в мире препарат для лечения болезни Бехтерева, он показал на испытаниях высокую эффективность и безопасность, сообщила... РИА Новости, 25.04.2024
2024-04-25T07:04
2024-04-25T07:04
2024-04-25T07:04
общество
здоровье - общество
россия
сергей лукьянов
российская академия наук
biocad
российский медицинский университет имени н. и. пирогова
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Минздрав России зарегистрировал первый в мире препарат для лечения болезни Бехтерева, он показал на испытаниях высокую эффективность и безопасность, сообщила пресс-служба министерства. "Минздрав России зарегистрировал первый в мире и первый в классе таргетный препарат для лечения болезни Бехтерева. По результатам клинических испытаний он показал высокий профиль эффективности и безопасности", - говорится в сообщении. Препарат разработали ученые Российского национального исследовательского медицинского университета имени Н. И. Пирогова Минздрава России, Института биоорганической химии имени академиков М. М. Шемякина и Ю. А. Овчинникова РАН совместно с отечественной фармацевтической компанией BIOCAD, уточнили в пресс-службе. Всемирная организация здравоохранения присвоила препарату против болезни Бехтерева международное непатентованное наименование сенипрутуг, под этим названием будет распространяться информация о препарате среди медицинских и фармацевтических работников в любой точке мира, отметили в Минздраве. Болезнь Бехтерева — хроническое заболевание, при котором антитела принимают хрящевую ткань и суставы организма за инородные тела. Боль и скованность в позвоночнике может привести к ограничениям в подвижности. Разработанный препарат позволяет уничтожать патологические Т-лимфоциты, атакующие собственные клетки организма. Один из разработчиков препарата, ректор РНИМУ Н. И. Пирогова Сергей Лукьянов подчеркнул, что инновационный препарат помогает полностью остановить заболевание, у него нет иммуносупрессии и эффекта привыкания. После регистрации препарата компания-производитель может начать его промышленное производство, пояснили в пресс-службе.
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https://ria.ru/20240418/vrach-1940648991.html
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общество, здоровье - общество, россия, сергей лукьянов, российская академия наук, biocad, российский медицинский университет имени н. и. пирогова, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
Общество, Здоровье - Общество, Россия, Сергей Лукьянов, Российская академия наук, Biocad, Российский медицинский университет имени Н. И. Пирогова, Министерство здравоохранения РФ (Минздрав России)
В России зарегистрировали первый в мире препарат от болезни Бехтерева
Минздрав зарегистрировал первый в мире препарат для лечения болезни Бехтерева
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Минздрав России зарегистрировал первый в мире препарат для лечения болезни Бехтерева, он показал на испытаниях высокую эффективность и безопасность, сообщила пресс-служба министерства.
"Минздрав России зарегистрировал первый в мире и первый в классе таргетный препарат для лечения болезни Бехтерева. По результатам клинических испытаний он показал высокий профиль эффективности и безопасности", - говорится в сообщении.
Препарат разработали ученые Российского национального исследовательского медицинского университета имени Н. И. Пирогова Минздрава России, Института биоорганической химии имени академиков М. М. Шемякина и Ю. А. Овчинникова РАН
совместно с отечественной фармацевтической компанией BIOCAD
, уточнили в пресс-службе.
Всемирная организация здравоохранения присвоила препарату против болезни Бехтерева международное непатентованное наименование сенипрутуг, под этим названием будет распространяться информация о препарате среди медицинских и фармацевтических работников в любой точке мира, отметили в Минздраве.
Болезнь Бехтерева — хроническое заболевание, при котором антитела принимают хрящевую ткань и суставы организма за инородные тела. Боль и скованность в позвоночнике может привести к ограничениям в подвижности.
Разработанный препарат позволяет уничтожать патологические Т-лимфоциты, атакующие собственные клетки организма.
Один из разработчиков препарата, ректор РНИМУ
Н. И. Пирогова Сергей Лукьянов
подчеркнул, что инновационный препарат помогает полностью остановить заболевание, у него нет иммуносупрессии и эффекта привыкания.
После регистрации препарата компания-производитель может начать его промышленное производство, пояснили в пресс-службе.