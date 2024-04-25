https://ria.ru/20240425/demografiya-1942195037.html

Совфед направит предложения по демографии, заявила Матвиенко

Совфед направит предложения по демографии, заявила Матвиенко - РИА Новости, 25.04.2024

Совфед направит предложения по демографии, заявила Матвиенко

Совет Федерации по итогам заседания Совета законодателей направит в правительство предложения по улучшению демографической ситуации в России, сообщила спикер... РИА Новости, 25.04.2024

2024-04-25T09:27

2024-04-25T09:27

2024-04-25T09:27

здоровье - общество

валентина матвиенко

общество

совет федерации рф

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Совет Федерации по итогам заседания Совета законодателей направит в правительство предложения по улучшению демографической ситуации в России, сообщила спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко. Заседание Совета законодателей пройдет в Санкт-Петербурге 25-26 апреля. В повестке дня - актуальные вопросы повышения рождаемости, поддержки семей с детьми и реализации государственной программы "Комплексное развитие сельских территорий". "Совет Федерации не так давно проводил большие парламентские слушания по демографии, был очень содержательный разговор, очень представительный состав. Мы свои рекомендации направили в правительство. И по итогам Совета законодателей, уже после диалога Совета с субъектами федерации мы также направим дополнительные предложения", - сказала Матвиенко в интервью РИА Новости. Она подчеркнула, что "без диалога с субъектами федерации, без диалога с регионами, невозможно выработать эффективную государственную программу". "Есть, кстати, уже сложившаяся практика, есть меры поддержки федерального уровня, есть меры поддержки рождаемости и укрепления семьи в регионах, в том числе в национальных республиках, в иных, где уже свои традиции сложились, свои подходы. И поэтому на Совете законодателей мы как раз и пообсуждаем эту систему мер", - сказала спикер верхней палаты парламента.

https://ria.ru/20231103/demografiya-1907285420.html

https://ria.ru/20231225/putin-1917964052.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

здоровье - общество, валентина матвиенко, общество, совет федерации рф