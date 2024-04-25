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Совфед направит предложения по демографии, заявила Матвиенко - РИА Новости, 25.04.2024
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09:27 25.04.2024
https://ria.ru/20240425/demografiya-1942195037.html
Совфед направит предложения по демографии, заявила Матвиенко
Совфед направит предложения по демографии, заявила Матвиенко - РИА Новости, 25.04.2024
Совфед направит предложения по демографии, заявила Матвиенко
Совет Федерации по итогам заседания Совета законодателей направит в правительство предложения по улучшению демографической ситуации в России, сообщила спикер... РИА Новости, 25.04.2024
2024-04-25T09:27
2024-04-25T09:27
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Совет Федерации по итогам заседания Совета законодателей направит в правительство предложения по улучшению демографической ситуации в России, сообщила спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко. Заседание Совета законодателей пройдет в Санкт-Петербурге 25-26 апреля. В повестке дня - актуальные вопросы повышения рождаемости, поддержки семей с детьми и реализации государственной программы "Комплексное развитие сельских территорий". "Совет Федерации не так давно проводил большие парламентские слушания по демографии, был очень содержательный разговор, очень представительный состав. Мы свои рекомендации направили в правительство. И по итогам Совета законодателей, уже после диалога Совета с субъектами федерации мы также направим дополнительные предложения", - сказала Матвиенко в интервью РИА Новости. Она подчеркнула, что "без диалога с субъектами федерации, без диалога с регионами, невозможно выработать эффективную государственную программу". "Есть, кстати, уже сложившаяся практика, есть меры поддержки федерального уровня, есть меры поддержки рождаемости и укрепления семьи в регионах, в том числе в национальных республиках, в иных, где уже свои традиции сложились, свои подходы. И поэтому на Совете законодателей мы как раз и пообсуждаем эту систему мер", - сказала спикер верхней палаты парламента.
https://ria.ru/20231103/demografiya-1907285420.html
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здоровье - общество, валентина матвиенко, общество, совет федерации рф
Здоровье - Общество, Валентина Матвиенко, Общество, Совет Федерации РФ
Совфед направит предложения по демографии, заявила Матвиенко

Матвиенко: Совфед направит предложения по улучшению демографической ситуации

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкИнтервью Валентины Матвиенко гендиректору "России сегодня" Дмитрию Киселеву
Интервью Валентины Матвиенко гендиректору России сегодня Дмитрию Киселеву - РИА Новости, 1920, 25.04.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Интервью Валентины Матвиенко гендиректору "России сегодня" Дмитрию Киселеву
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Совет Федерации по итогам заседания Совета законодателей направит в правительство предложения по улучшению демографической ситуации в России, сообщила спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко.
Заседание Совета законодателей пройдет в Санкт-Петербурге 25-26 апреля. В повестке дня - актуальные вопросы повышения рождаемости, поддержки семей с детьми и реализации государственной программы "Комплексное развитие сельских территорий".
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"Совет Федерации не так давно проводил большие парламентские слушания по демографии, был очень содержательный разговор, очень представительный состав. Мы свои рекомендации направили в правительство. И по итогам Совета законодателей, уже после диалога Совета с субъектами федерации мы также направим дополнительные предложения", - сказала Матвиенко в интервью РИА Новости.
Она подчеркнула, что "без диалога с субъектами федерации, без диалога с регионами, невозможно выработать эффективную государственную программу".
"Есть, кстати, уже сложившаяся практика, есть меры поддержки федерального уровня, есть меры поддержки рождаемости и укрепления семьи в регионах, в том числе в национальных республиках, в иных, где уже свои традиции сложились, свои подходы. И поэтому на Совете законодателей мы как раз и пообсуждаем эту систему мер", - сказала спикер верхней палаты парламента.
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