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В Госдуме предложили запретить продажу алкоголя в майские праздники - РИА Новости, 25.04.2024
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09:53 25.04.2024 (обновлено: 15:40 25.04.2024)
https://ria.ru/20240425/alkogol-1942201683.html
В Госдуме предложили запретить продажу алкоголя в майские праздники
В Госдуме предложили запретить продажу алкоголя в майские праздники - РИА Новости, 25.04.2024
В Госдуме предложили запретить продажу алкоголя в майские праздники
Депутат Госдумы Султан Хамзаев обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением запретить продажу алкоголя в дни майских праздников, документ... РИА Новости, 25.04.2024
2024-04-25T09:53
2024-04-25T15:40
общество
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михаил мишустин
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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Депутат Госдумы Султан Хамзаев обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением запретить продажу алкоголя в дни майских праздников, документ имеется в распоряжении РИА Новости.&quot;Прошу вас рассмотреть возможность дать поручение регионам проработать возможный запрет продажи алкогольной продукции на все выходные дни майских праздников: с 28 апреля по 1 мая и с 9 мая по 12 мая&quot;, — следует из обращения.Отмечается, что, согласно открытым данным, в майские праздники ежегодно с 1 по 10 мая увеличивается количество водителей, находящихся за рулем в состоянии алкогольного опьянения, число травм и отравлений по вине алкоголя, ухудшается криминогенная обстановка."Федеральное законодательство запрещает продажу алкоголя в определенных местах и во время проведения некоторых событий, но не устанавливает специальных ограничений на праздничные даты. Местные власти могут самостоятельно устанавливать такие ограничения и обычно заранее информируют об этом население", — указал Хамзаев в письме. При этом, по его словам, из всех 89 регионов РФ только некоторые главы субъектов "работают на опережение" по предотвращению нежелательных последствий, по сокращению преступлений по вине алкоголя и профилактике такого пагубного явления. "Уверен, запрет продажи алкоголя в майские праздники позволит дополнительно защитить здоровье наших граждан, будет действенным барьером по недопущению излишнего потребления алкоголя нашими гражданами в выходные дни. Запрет продажи алкоголя 9 мая — это ясный посыл о бережном и более уважительном отношении к великой дате, к нашим ветеранам, памяти и истории", — подчеркнул депутат.
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общество, россия, султан хамзаев, михаил мишустин, госдума рф
Общество, Россия, Султан Хамзаев, Михаил Мишустин, Госдума РФ
В Госдуме предложили запретить продажу алкоголя в майские праздники

Депутат Хамзаев предложил запретить продажу алкоголя в майские праздники

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 25.04.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Депутат Госдумы Султан Хамзаев обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением запретить продажу алкоголя в дни майских праздников, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
«

"Прошу вас рассмотреть возможность дать поручение регионам проработать возможный запрет продажи алкогольной продукции на все выходные дни майских праздников: с 28 апреля по 1 мая и с 9 мая по 12 мая", — следует из обращения.

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Отмечается, что, согласно открытым данным, в майские праздники ежегодно с 1 по 10 мая увеличивается количество водителей, находящихся за рулем в состоянии алкогольного опьянения, число травм и отравлений по вине алкоголя, ухудшается криминогенная обстановка.
"Федеральное законодательство запрещает продажу алкоголя в определенных местах и во время проведения некоторых событий, но не устанавливает специальных ограничений на праздничные даты. Местные власти могут самостоятельно устанавливать такие ограничения и обычно заранее информируют об этом население", — указал Хамзаев в письме.
При этом, по его словам, из всех 89 регионов РФ только некоторые главы субъектов "работают на опережение" по предотвращению нежелательных последствий, по сокращению преступлений по вине алкоголя и профилактике такого пагубного явления.
"Уверен, запрет продажи алкоголя в майские праздники позволит дополнительно защитить здоровье наших граждан, будет действенным барьером по недопущению излишнего потребления алкоголя нашими гражданами в выходные дни. Запрет продажи алкоголя 9 мая — это ясный посыл о бережном и более уважительном отношении к великой дате, к нашим ветеранам, памяти и истории", — подчеркнул депутат.
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