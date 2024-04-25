https://ria.ru/20240425/alkogol-1942201683.html

В Госдуме предложили запретить продажу алкоголя в майские праздники

В Госдуме предложили запретить продажу алкоголя в майские праздники - РИА Новости, 25.04.2024

В Госдуме предложили запретить продажу алкоголя в майские праздники

Депутат Госдумы Султан Хамзаев обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением запретить продажу алкоголя в дни майских праздников, документ... РИА Новости, 25.04.2024

2024-04-25T09:53

2024-04-25T09:53

2024-04-25T15:40

общество

россия

султан хамзаев

михаил мишустин

госдума рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/17/1922924691_0:0:3582:2015_1920x0_80_0_0_f4372cfb655a0ccc9dfcc8e4cc28850e.jpg

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Депутат Госдумы Султан Хамзаев обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением запретить продажу алкоголя в дни майских праздников, документ имеется в распоряжении РИА Новости."Прошу вас рассмотреть возможность дать поручение регионам проработать возможный запрет продажи алкогольной продукции на все выходные дни майских праздников: с 28 апреля по 1 мая и с 9 мая по 12 мая", — следует из обращения.Отмечается, что, согласно открытым данным, в майские праздники ежегодно с 1 по 10 мая увеличивается количество водителей, находящихся за рулем в состоянии алкогольного опьянения, число травм и отравлений по вине алкоголя, ухудшается криминогенная обстановка."Федеральное законодательство запрещает продажу алкоголя в определенных местах и во время проведения некоторых событий, но не устанавливает специальных ограничений на праздничные даты. Местные власти могут самостоятельно устанавливать такие ограничения и обычно заранее информируют об этом население", — указал Хамзаев в письме. При этом, по его словам, из всех 89 регионов РФ только некоторые главы субъектов "работают на опережение" по предотвращению нежелательных последствий, по сокращению преступлений по вине алкоголя и профилактике такого пагубного явления. "Уверен, запрет продажи алкоголя в майские праздники позволит дополнительно защитить здоровье наших граждан, будет действенным барьером по недопущению излишнего потребления алкоголя нашими гражданами в выходные дни. Запрет продажи алкоголя 9 мая — это ясный посыл о бережном и более уважительном отношении к великой дате, к нашим ветеранам, памяти и истории", — подчеркнул депутат.

https://ria.ru/20231108/gd-1908069425.html

https://ria.ru/20231205/filmy-1913789235.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, султан хамзаев, михаил мишустин, госдума рф