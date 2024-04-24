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Захарова обвинила ЮНЕСКО в бездействии после гибели военкора Еремина - РИА Новости, 24.04.2024
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09:42 24.04.2024 (обновлено: 11:23 24.04.2024)
https://ria.ru/20240424/yunesko-1941937137.html
Захарова обвинила ЮНЕСКО в бездействии после гибели военкора Еремина
Захарова обвинила ЮНЕСКО в бездействии после гибели военкора Еремина - РИА Новости, 24.04.2024
Захарова обвинила ЮНЕСКО в бездействии после гибели военкора Еремина
Умышленное бездействие руководства ЮНЕСКО на фоне гибели журналиста "Известий" Семена Еремина подрывает авторитет организации, заявила официальный представитель РИА Новости, 24.04.2024
2024-04-24T09:42
2024-04-24T11:23
россия
мариуполь
марьинка (днр)
семен еремин (корреспондент, военкор)
мария захарова
валентина матвиенко
юнеско
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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Умышленное бездействие руководства ЮНЕСКО на фоне гибели журналиста "Известий" Семена Еремина подрывает авторитет организации, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в Telegram-канале. Она напомнила, что в обязанности гендиректор ЮНЕСКО Одри Азуле входит реагирование на факты нападений и убийств сотрудников любых СМИ."Вроде бы только позавчера торжественно отмечалась 70-летняя годовщина вступления нашей страны в ЮНЕСКО. Госпожа Азуле, наверное, постеснялась омрачить скорбной темой атмосферу юбилея. Так уже прошел день, потом наступил следующий, а оценок кровавой вакханалии киевских преступников и убийц с позиций гендиректора крупнейшей гуманитарной организации как не было, так и нет", — написала она.Захарова напомнила, что молчание хранилось и в случае с другими журналистами и военкорами, погибшими от рук киевского режима и его агентуры."Как может ЮНЕСКО быть глобальным ориентиром в вопросах этики и гуманитарных стандартов, если её руководитель демонстрирует все признаки взращенного на почве политической ангажированности жестокосердия и отсутствия элементарной эмпатии? Про беспристрастность и равноудалённость даже и не упоминаю", — подчеркнула она. "Известия" 19 апреля сообщили о гибели в зоне спецоперации своего военного корреспондента Семена Еремина. Он погиб в результате сброса боеприпаса с украинского FPV-дрона. Его последний репортаж вышел несколько дней назад. Военный корреспондент работал в Мариуполе, на заводе "Азовсталь", в Марьинке. Издание отмечало, что в зоне СВО он не раз рисковал жизнью. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко в интервью РИА Новости отмечала, что знала Еремина еще со времен работы на посту губернатора Санкт-Петербурга и помнит его как честного, открытого и талантливого журналиста. Его гибель она назвала подлым, целенаправленным убийством мирного человека и террористическим актом.
https://ria.ru/20240420/oon-1941175656.html
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россия, мариуполь, марьинка (днр), семен еремин (корреспондент, военкор), мария захарова, валентина матвиенко, юнеско, совет федерации рф
Россия, Мариуполь, Марьинка (ДНР), Семен Еремин (корреспондент, военкор), Мария Захарова, Валентина Матвиенко, ЮНЕСКО, Совет Федерации РФ
Захарова обвинила ЮНЕСКО в бездействии после гибели военкора Еремина

Захарова: бездействие после гибели военкора Еремина подрывает авторитет ЮНЕСКО

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЦеремония прощания с погибшим в зоне СВО военкором "Известий" Семеном Ереминым
Церемония прощания с погибшим в зоне СВО военкором Известий Семеном Ереминым - РИА Новости, 1920, 24.04.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Церемония прощания с погибшим в зоне СВО военкором "Известий" Семеном Ереминым
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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Умышленное бездействие руководства ЮНЕСКО на фоне гибели журналиста "Известий" Семена Еремина подрывает авторитет организации, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в Telegram-канале.
Она напомнила, что в обязанности гендиректор ЮНЕСКО Одри Азуле входит реагирование на факты нападений и убийств сотрудников любых СМИ.
"Вроде бы только позавчера торжественно отмечалась 70-летняя годовщина вступления нашей страны в ЮНЕСКО. Госпожа Азуле, наверное, постеснялась омрачить скорбной темой атмосферу юбилея. Так уже прошел день, потом наступил следующий, а оценок кровавой вакханалии киевских преступников и убийц с позиций гендиректора крупнейшей гуманитарной организации как не было, так и нет", — написала она.
Захарова напомнила, что молчание хранилось и в случае с другими журналистами и военкорами, погибшими от рук киевского режима и его агентуры.
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"Как может ЮНЕСКО быть глобальным ориентиром в вопросах этики и гуманитарных стандартов, если её руководитель демонстрирует все признаки взращенного на почве политической ангажированности жестокосердия и отсутствия элементарной эмпатии? Про беспристрастность и равноудалённость даже и не упоминаю", — подчеркнула она.
"Известия" 19 апреля сообщили о гибели в зоне спецоперации своего военного корреспондента Семена Еремина. Он погиб в результате сброса боеприпаса с украинского FPV-дрона. Его последний репортаж вышел несколько дней назад. Военный корреспондент работал в Мариуполе, на заводе "Азовсталь", в Марьинке. Издание отмечало, что в зоне СВО он не раз рисковал жизнью.
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко в интервью РИА Новости отмечала, что знала Еремина еще со времен работы на посту губернатора Санкт-Петербурга и помнит его как честного, открытого и талантливого журналиста. Его гибель она назвала подлым, целенаправленным убийством мирного человека и террористическим актом.
Прощание с погибшим в зоне СВО военкором Известий Семеном Ереминым - РИА Новости, 1920, 23.04.2024
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23 апреля, 10:41
 
РоссияМариупольМарьинка (ДНР)Семен Еремин (корреспондент, военкор)Мария ЗахароваВалентина МатвиенкоЮНЕСКОСовет Федерации РФ
 
 
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