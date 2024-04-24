https://ria.ru/20240424/yunesko-1941937137.html

Захарова обвинила ЮНЕСКО в бездействии после гибели военкора Еремина

Захарова обвинила ЮНЕСКО в бездействии после гибели военкора Еремина - РИА Новости, 24.04.2024

Захарова обвинила ЮНЕСКО в бездействии после гибели военкора Еремина

Умышленное бездействие руководства ЮНЕСКО на фоне гибели журналиста "Известий" Семена Еремина подрывает авторитет организации, заявила официальный представитель РИА Новости, 24.04.2024

2024-04-24T09:42

2024-04-24T09:42

2024-04-24T11:23

россия

мариуполь

марьинка (днр)

семен еремин (корреспондент, военкор)

мария захарова

валентина матвиенко

юнеско

совет федерации рф

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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Умышленное бездействие руководства ЮНЕСКО на фоне гибели журналиста "Известий" Семена Еремина подрывает авторитет организации, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в Telegram-канале. Она напомнила, что в обязанности гендиректор ЮНЕСКО Одри Азуле входит реагирование на факты нападений и убийств сотрудников любых СМИ."Вроде бы только позавчера торжественно отмечалась 70-летняя годовщина вступления нашей страны в ЮНЕСКО. Госпожа Азуле, наверное, постеснялась омрачить скорбной темой атмосферу юбилея. Так уже прошел день, потом наступил следующий, а оценок кровавой вакханалии киевских преступников и убийц с позиций гендиректора крупнейшей гуманитарной организации как не было, так и нет", — написала она.Захарова напомнила, что молчание хранилось и в случае с другими журналистами и военкорами, погибшими от рук киевского режима и его агентуры."Как может ЮНЕСКО быть глобальным ориентиром в вопросах этики и гуманитарных стандартов, если её руководитель демонстрирует все признаки взращенного на почве политической ангажированности жестокосердия и отсутствия элементарной эмпатии? Про беспристрастность и равноудалённость даже и не упоминаю", — подчеркнула она. "Известия" 19 апреля сообщили о гибели в зоне спецоперации своего военного корреспондента Семена Еремина. Он погиб в результате сброса боеприпаса с украинского FPV-дрона. Его последний репортаж вышел несколько дней назад. Военный корреспондент работал в Мариуполе, на заводе "Азовсталь", в Марьинке. Издание отмечало, что в зоне СВО он не раз рисковал жизнью. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко в интервью РИА Новости отмечала, что знала Еремина еще со времен работы на посту губернатора Санкт-Петербурга и помнит его как честного, открытого и талантливого журналиста. Его гибель она назвала подлым, целенаправленным убийством мирного человека и террористическим актом.

https://ria.ru/20240420/oon-1941175656.html

https://ria.ru/20240423/eremin-1941703882.html

россия

мариуполь

марьинка (днр)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, мариуполь, марьинка (днр), семен еремин (корреспондент, военкор), мария захарова, валентина матвиенко, юнеско, совет федерации рф