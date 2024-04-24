https://ria.ru/20240424/vzyatochnichestvo-1941991625.html

Крупные российские чиновники — фигуранты уголовных дел о взяточничестве

Крупные российские чиновники — фигуранты уголовных дел о взяточничестве - РИА Новости, 24.04.2024

Крупные российские чиновники — фигуранты уголовных дел о взяточничестве

23 апреля вечером был задержан заместитель министра обороны России Тимур Иванов, курировавший работу военно-строительного комплекса. Ему предъявлено официальное РИА Новости, 24.04.2024

2024-04-24T12:43

2024-04-24T12:43

2024-04-24T12:43

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взятка

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202423 апреля вечером был задержан заместитель министра обороны России Тимур Иванов, курировавший работу военно-строительного комплекса. Ему предъявлено официальное обвинение во взяточничестве. Следствие полагает, что Иванов вступил в преступный сговор с третьими лицами, заранее объединился с ними для совершения организованной группой преступления – получения взятки в особо крупном размере в виде оказания услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд министерства. Суд отправил Иванова под стражу на два месяца.Свою вину Тимур Иванов не признает. Вторым фигурантом дела стал Сергей Бородин. Как утверждает следствие, он находился с Ивановым в дружеских отношениях и вместе с ним вступил в преступный сговор. Он также был арестован. Фигурантам уголовного дела грозит до 15 лет лишения свободы.202313 июля Басманный суд Москвы отправил под домашний арест заместителя министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максима Паршина по делу о получении взятки в особо крупном размере. 18 июля он был освобожден от должности по своей просьбе. Позже Мосгорсуд отправил Паршина в СИЗО.Детали фабулы официально не оглашаются. Оперативные мероприятия в отношении Паршина проводились в течение года. По делу также проходит бизнесмен Александр Моносов, ему предъявлено обвинение в даче взятки.Свою вину Паршин и Моносов не признают. 202221 января в Москве по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере по предварительному сговору был арестован заместитель министра транспорта России Владимир Токарев. 22 января он был освобожден от должности по своей просьбе. Первоначально в деле Токарева речь шла о мошенничестве на сумму 400 миллиона рублей при проведении комплексной реконструкции железной дороги на участке имени Максима Горького—Котельниково-Тихорецкая-Крымская. Одним из подрядчиков выступал ООО "Спецтрансстрой", где с 2016 по 2018 годы заместителем гендиректора работал Владимир Токарев. Позже следствие переквалифицировало обвинение на присвоение или растрату, увеличив сумму ущерба до более чем 720 миллионов рублей. В декабре 2023 года в Басманном суде Москвы начался процесс по уголовному делу Токарева. Свою вину он не признает. 20208 сентября в Москве был задержан и на следующий день арестован замминистра энергетики РФ Анатолий Тихонов по подозрению в хищении 603 миллионов рублей. По данным СК и ФСБ, украденные средства были выделены Минэнерго в 2014 году для создания государственной информационной системы топливно-энергетического комплекса информационной системы. По мнению следствия, махинацию Тихонов провел, будучи директором государственного предприятия "Российское энергетическое агентство", которое получило субсидии в размере 968 миллионов рублей в рамках программы "Энергоэффективность и развитие энергетики". 12 апреля 2021 года заместитель министра энергетики Анатолий Тихонов покинул занимаемую должность в связи с ее сокращением. Позднее вскрылись новые эпизоды: так, по версии следствия, еще 100 миллионов рублей Тихонов похитил при поставке оборудования по двум госконтрактам. Таким образом, общий ущерб превысил 700 миллионов рублей. 19 октября 2022 года стало известно, что экс-замглавы Минэнерго РФ Анатолия Тихонова уличили во взятках на госконтрактах еще на 227 миллионов рублей. Как рассказал глава МВД РФ Владимир Колокольцев, "деньги передавались через посредников с использованием расчетных счетов в зарубежных банках и предназначались для оказания содействия при заключении государственных контрактов". Свою вину Тихонов не признал. 27 марта 2024 года Мещанский суд Москвы приговорил Анатолия Тихонова к 5 годам и 4 месяцам колонии по делу о многомиллионных хищениях, однако с учетом времени, проведенного в СИЗО, которое поглощает наказание, бывший заместитель министра энергетики РФ был освобожден из-под стражи в зале суда. Суд назначил Тихонову штрафы в размере 500 миллионов и 1 миллиона рублей, конфисковал его имущество, в том числе недвижимость во Франции, а также 122 миллиона рублей. Суд лишил его орденов Почета и Дружбы и запретил занимать должности на госслужбе. Также был удовлетворен иск Минэнерго, признанного по делу потерпевшим, о взыскании с него ущерба на сумму 271 миллиона 852 тысячи рублей. 3 июля в Москве была задержана, а 6 июля арестована статс-секретарь – замминистра науки и высшего образования РФ Марина Лукашевич по делу о хищении более 50 миллионов рублей. 20 июля Лукашевич освободили от занимаемой должности. 27 июля следствие предъявило Марине Лукашевич обвинение в особо крупном мошенничестве. Как следует из материалов дела, Лукашевич была гендиректором "Центра развития науки", а ее соучастник Михаил Попов занимал должность директора Департамента управления программ и конкурсных процедур министерства образования и науки. В 2016 году предпринимательница, получив подряд от министерства, заключила ряд договоров с подконтрольными ИП на выполнение неких работ, при этом у нее не было "намерений выполнять взятые на себя обязательства в полном объеме". Затем заказчику представили результаты выполненных работ, "заведомо не соответствующие условиям договоров", а "приемку осуществлял сообщник подозреваемой, занимавший руководящую должность в ведомстве". Работы были "основаны на открытых источниках, плагиате, учебниках и студенческих рефератах". Кроме того, эксперты следствия посчитали, что работы не несли академической новизны и не представляли научной ценности. Обвиняемая не признала своей вины и уверяла, что разработанная по госконтрактам модель использовалась в период пандемии коронавируса и позволила оказывать качественные образовательные услуги. 3 июня 2022 года Мещанский суд Москвы приговорил Марину Лукашевич к 6,5 года колонии общего режима со штрафом 800 тысяч рублей за мошенничество. 27 октября 2023 года Люблинский суд Москвы смягчил наказание Марине Лукашевич и заменил ей неотбытый срок лишения свободы исправительными работами.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, россия, следственный комитет россии (ск рф), взятка