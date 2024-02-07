Рейтинг@Mail.ru
Мосгорсуд оставил под арестом экс-замглавы Минцифры Максима Паршина - РИА Новости, 07.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:58 07.02.2024
https://ria.ru/20240207/mosgorsud-1925960550.html
Мосгорсуд оставил под арестом экс-замглавы Минцифры Максима Паршина
Мосгорсуд оставил под арестом экс-замглавы Минцифры Максима Паршина - РИА Новости, 07.02.2024
Мосгорсуд оставил под арестом экс-замглавы Минцифры Максима Паршина
Мосгорсуд до весны оставил под арестом экс-замглавы Минцифры России Максима Паршина и бизнесмена Александра Моносова по делу о крупной взятке, сообщили РИА... РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-07T15:58
2024-02-07T15:58
происшествия
россия
максим паршин
московский городской суд
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0e/1884130960_0:111:1142:753_1920x0_80_0_0_9f8b84dc5dbfb4ebc128b470e0b82f4b.jpg
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Мосгорсуд до весны оставил под арестом экс-замглавы Минцифры России Максима Паршина и бизнесмена Александра Моносова по делу о крупной взятке, сообщили РИА Новости в суде. "Суд отклонил апелляционную жалобу защиты и оставил в силе решение суда первой инстанции", - сказали в суде. Таким образом, обвиняемые останутся под стражей минимум до 12 марта. Суд в середине июля прошлого года отправил Паршина и Моносова под домашний арест, хотя следствие настаивало на заключении под стражу. Прокуратура обжаловала это решение, и в конце концов Мосгорсуд определил обоих фигурантов в СИЗО. Во время рассмотрения представления прокуратуры в Мосгорсуде стало известно, что оперативные мероприятия в отношении Паршина проводились в течение года. Дело возбуждено по статье УК о получении должностным лицом особо крупной взятки, статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до 15 лет. Вину Паршин и Моносов не признали. Детали фабулы официально не оглашаются.
https://ria.ru/20230713/parshin-1884091200.html
https://ria.ru/20240207/blinovskaya-1925829725.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0e/1884130960_138:0:1142:753_1920x0_80_0_0_37e61e1cfd24d3e155ba91e6ce8db622.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, максим паршин, московский городской суд
Происшествия, Россия, Максим Паршин, Московский городской суд
Мосгорсуд оставил под арестом экс-замглавы Минцифры Максима Паршина

Мосгорсуд оставил экс-замглавы Минцифры Максима Паршина в СИЗО до весны

© РИА Новости / Пресс-служба Басманного суда | Перейти в медиабанкЗаместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максим Паршин
Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максим Паршин - РИА Новости, 1920, 07.02.2024
© РИА Новости / Пресс-служба Басманного суда
Перейти в медиабанк
Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максим Паршин . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Мосгорсуд до весны оставил под арестом экс-замглавы Минцифры России Максима Паршина и бизнесмена Александра Моносова по делу о крупной взятке, сообщили РИА Новости в суде.
«
"Суд отклонил апелляционную жалобу защиты и оставил в силе решение суда первой инстанции", - сказали в суде. Таким образом, обвиняемые останутся под стражей минимум до 12 марта.
Заместитель министра цифрового развития Максим Паршин - РИА Новости, 1920, 13.07.2023
Суд отказался арестовывать взяткодателя по делу замглавы Минцифры Паршина
13 июля 2023, 23:06
Суд в середине июля прошлого года отправил Паршина и Моносова под домашний арест, хотя следствие настаивало на заключении под стражу. Прокуратура обжаловала это решение, и в конце концов Мосгорсуд определил обоих фигурантов в СИЗО.
Во время рассмотрения представления прокуратуры в Мосгорсуде стало известно, что оперативные мероприятия в отношении Паршина проводились в течение года.
Дело возбуждено по статье УК о получении должностным лицом особо крупной взятки, статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до 15 лет. Вину Паршин и Моносов не признали. Детали фабулы официально не оглашаются.
Блогер Елена Блиновская в Замоскворецком суде Москвы - РИА Новости, 1920, 07.02.2024
Источник рассказал, с кем Блиновская находится в СИЗО
Вчера, 03:17
 
ПроисшествияРоссияМаксим ПаршинМосковский городской суд
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала