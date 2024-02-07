https://ria.ru/20240207/mosgorsud-1925960550.html
Мосгорсуд оставил под арестом экс-замглавы Минцифры Максима Паршина
Мосгорсуд оставил под арестом экс-замглавы Минцифры Максима Паршина - РИА Новости, 07.02.2024
Мосгорсуд оставил под арестом экс-замглавы Минцифры Максима Паршина
Мосгорсуд до весны оставил под арестом экс-замглавы Минцифры России Максима Паршина и бизнесмена Александра Моносова по делу о крупной взятке, сообщили РИА... РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-07T15:58
2024-02-07T15:58
2024-02-07T15:58
происшествия
россия
максим паршин
московский городской суд
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Мосгорсуд до весны оставил под арестом экс-замглавы Минцифры России Максима Паршина и бизнесмена Александра Моносова по делу о крупной взятке, сообщили РИА Новости в суде. "Суд отклонил апелляционную жалобу защиты и оставил в силе решение суда первой инстанции", - сказали в суде. Таким образом, обвиняемые останутся под стражей минимум до 12 марта. Суд в середине июля прошлого года отправил Паршина и Моносова под домашний арест, хотя следствие настаивало на заключении под стражу. Прокуратура обжаловала это решение, и в конце концов Мосгорсуд определил обоих фигурантов в СИЗО. Во время рассмотрения представления прокуратуры в Мосгорсуде стало известно, что оперативные мероприятия в отношении Паршина проводились в течение года. Дело возбуждено по статье УК о получении должностным лицом особо крупной взятки, статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до 15 лет. Вину Паршин и Моносов не признали. Детали фабулы официально не оглашаются.
https://ria.ru/20230713/parshin-1884091200.html
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происшествия, россия, максим паршин, московский городской суд
Происшествия, Россия, Максим Паршин, Московский городской суд
Мосгорсуд оставил под арестом экс-замглавы Минцифры Максима Паршина
Мосгорсуд оставил экс-замглавы Минцифры Максима Паршина в СИЗО до весны
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Мосгорсуд до весны оставил под арестом экс-замглавы Минцифры России Максима Паршина и бизнесмена Александра Моносова по делу о крупной взятке, сообщили РИА Новости в суде.
«
"Суд отклонил апелляционную жалобу защиты и оставил в силе решение суда первой инстанции", - сказали в суде. Таким образом, обвиняемые останутся под стражей минимум до 12 марта.
Суд отказался арестовывать взяткодателя по делу замглавы Минцифры Паршина
Суд в середине июля прошлого года отправил Паршина и Моносова под домашний арест, хотя следствие настаивало на заключении под стражу. Прокуратура обжаловала это решение, и в конце концов Мосгорсуд определил обоих фигурантов в СИЗО.
Во время рассмотрения представления прокуратуры в Мосгорсуде стало известно, что оперативные мероприятия в отношении Паршина проводились в течение года.
Дело возбуждено по статье УК о получении должностным лицом особо крупной взятки, статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до 15 лет. Вину Паршин и Моносов не признали. Детали фабулы официально не оглашаются.
Источник рассказал, с кем Блиновская находится в СИЗО