https://ria.ru/20240207/mosgorsud-1925960550.html

Мосгорсуд оставил под арестом экс-замглавы Минцифры Максима Паршина

Мосгорсуд оставил под арестом экс-замглавы Минцифры Максима Паршина - РИА Новости, 07.02.2024

Мосгорсуд оставил под арестом экс-замглавы Минцифры Максима Паршина

Мосгорсуд до весны оставил под арестом экс-замглавы Минцифры России Максима Паршина и бизнесмена Александра Моносова по делу о крупной взятке, сообщили РИА... РИА Новости, 07.02.2024

2024-02-07T15:58

2024-02-07T15:58

2024-02-07T15:58

происшествия

россия

максим паршин

московский городской суд

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0e/1884130960_0:111:1142:753_1920x0_80_0_0_9f8b84dc5dbfb4ebc128b470e0b82f4b.jpg

МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Мосгорсуд до весны оставил под арестом экс-замглавы Минцифры России Максима Паршина и бизнесмена Александра Моносова по делу о крупной взятке, сообщили РИА Новости в суде. "Суд отклонил апелляционную жалобу защиты и оставил в силе решение суда первой инстанции", - сказали в суде. Таким образом, обвиняемые останутся под стражей минимум до 12 марта. Суд в середине июля прошлого года отправил Паршина и Моносова под домашний арест, хотя следствие настаивало на заключении под стражу. Прокуратура обжаловала это решение, и в конце концов Мосгорсуд определил обоих фигурантов в СИЗО. Во время рассмотрения представления прокуратуры в Мосгорсуде стало известно, что оперативные мероприятия в отношении Паршина проводились в течение года. Дело возбуждено по статье УК о получении должностным лицом особо крупной взятки, статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до 15 лет. Вину Паршин и Моносов не признали. Детали фабулы официально не оглашаются.

https://ria.ru/20230713/parshin-1884091200.html

https://ria.ru/20240207/blinovskaya-1925829725.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, максим паршин, московский городской суд