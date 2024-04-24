Франция попросила ЕС ввести новые антироссийские санкции, пишут СМИ
Блумберг: Франция на фоне выборов в ЕП просит ЕС ввести антироссийские санкции
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Франция на фоне предстоящих выборов в Европарламент просит Евросоюз ввести новые санкции против физических и юридических лиц, которых там обвиняют в причастности к якобы российской кампании по дезинформации и вмешательстве в выборы, передает агентство Блумберг со ссылкой на черновик документа.
РФ не раз отвергала обвинения Запада во вмешательстве и дезинформации, называя их голословными.
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Очередные выборы в Европарламент пройдут 6-9 июня, затем обновится состав Еврокомиссии и будет назначен новый глава Евросовета.
"Франция просит Европейский союз установить новый санкционный режим, направленный против российских операций по дезинформации и вмешательству в выборы по всему миру", - говорится в сообщении агентства.
По данным Блумберг, предложение уже поддержали Эстония, Латвия, Литва, Нидерланды и Польша.
Источники агентства отметили, что европейские чиновники особенно обеспокоены назначенными на июнь выборами в ЕС, поскольку количество контента, якобы распространяющего дезинформацию в соцсетях, как утверждается, увеличилось по сравнению с пятью годами ранее.
Предвыборный штаб главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, которая добивается переизбрания, по информации агентства, знает о возможной угрозе и на этой неделе вопрос обсуждался с президентом США Джо Байденом.
Один из собеседников Блумберг заявил, что вопросы о якобы дезинформации и риске вмешательства в избирательный процесс также поднимались в разговорах между главой Европарламента Робертой Метсолой и лидерами европейских стран.
Глава бельгийского МВД Аннелис Верлинден ранее заявляла, что Бельгия, председательствующая в настоящее время в Совете ЕС, активировала специальный механизм комплексного реагирования на политический кризис (IPCR) в качестве меры предосторожности из-за опасений Брюсселя относительно потенциального иностранного вмешательства в выборы в Европарламент.
Премьер Бельгии Александр де Кроо ранее заявлял, что королевство расследует утверждения о якобы имевших место попытках России вмешаться в европейские выборы с целью продвижения определенных кандидатов. Однако бельгийский премьер также не привел каких-либо фактов такого вмешательства и не сообщил, какие именно европейские политики сотрудничали с РФ.
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Ссылаясь на некие данные спецслужб, премьер утверждает, что Россия якобы добивается избрания в Европарламент неких неназванных "пророссийских кандидатов", которые, по версии бельгийского политика, должны потом, вероятно, работать над снижением поставок вооружения Украине. РФ не раз отвергала многочисленные обвинения Запада в якобы вмешательстве в дела других государств, называя их голословными.
Ранее Европарламент уже сталкивался с громкими скандалами о якобы вмешательстве со стороны таких стран как Катар, Марокко и Мавритания, однако каких-либо судебных решений по итогам расследований так и не последовало. Не было принято и мер в отношении государств, обвиняемых в якобы попытках повлиять на Европарламент.