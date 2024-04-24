https://ria.ru/20240424/sanktsii-1942165015.html

Франция попросила ЕС ввести новые антироссийские санкции, пишут СМИ

Франция попросила ЕС ввести новые антироссийские санкции, пишут СМИ - РИА Новости, 24.04.2024

Франция попросила ЕС ввести новые антироссийские санкции, пишут СМИ

Франция на фоне предстоящих выборов в Европарламент просит Евросоюз ввести новые санкции против физических и юридических лиц, которых там обвиняют в... РИА Новости, 24.04.2024

2024-04-24T23:25

2024-04-24T23:25

2024-04-24T23:25

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роберта метсола

европарламент

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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Франция на фоне предстоящих выборов в Европарламент просит Евросоюз ввести новые санкции против физических и юридических лиц, которых там обвиняют в причастности к якобы российской кампании по дезинформации и вмешательстве в выборы, передает агентство Блумберг со ссылкой на черновик документа. РФ не раз отвергала обвинения Запада во вмешательстве и дезинформации, называя их голословными. Очередные выборы в Европарламент пройдут 6-9 июня, затем обновится состав Еврокомиссии и будет назначен новый глава Евросовета. "Франция просит Европейский союз установить новый санкционный режим, направленный против российских операций по дезинформации и вмешательству в выборы по всему миру", - говорится в сообщении агентства. По данным Блумберг, предложение уже поддержали Эстония, Латвия, Литва, Нидерланды и Польша. Источники агентства отметили, что европейские чиновники особенно обеспокоены назначенными на июнь выборами в ЕС, поскольку количество контента, якобы распространяющего дезинформацию в соцсетях, как утверждается, увеличилось по сравнению с пятью годами ранее. Предвыборный штаб главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, которая добивается переизбрания, по информации агентства, знает о возможной угрозе и на этой неделе вопрос обсуждался с президентом США Джо Байденом. Один из собеседников Блумберг заявил, что вопросы о якобы дезинформации и риске вмешательства в избирательный процесс также поднимались в разговорах между главой Европарламента Робертой Метсолой и лидерами европейских стран. Глава бельгийского МВД Аннелис Верлинден ранее заявляла, что Бельгия, председательствующая в настоящее время в Совете ЕС, активировала специальный механизм комплексного реагирования на политический кризис (IPCR) в качестве меры предосторожности из-за опасений Брюсселя относительно потенциального иностранного вмешательства в выборы в Европарламент. Премьер Бельгии Александр де Кроо ранее заявлял, что королевство расследует утверждения о якобы имевших место попытках России вмешаться в европейские выборы с целью продвижения определенных кандидатов. Однако бельгийский премьер также не привел каких-либо фактов такого вмешательства и не сообщил, какие именно европейские политики сотрудничали с РФ. Ссылаясь на некие данные спецслужб, премьер утверждает, что Россия якобы добивается избрания в Европарламент неких неназванных "пророссийских кандидатов", которые, по версии бельгийского политика, должны потом, вероятно, работать над снижением поставок вооружения Украине. РФ не раз отвергала многочисленные обвинения Запада в якобы вмешательстве в дела других государств, называя их голословными. Ранее Европарламент уже сталкивался с громкими скандалами о якобы вмешательстве со стороны таких стран как Катар, Марокко и Мавритания, однако каких-либо судебных решений по итогам расследований так и не последовало. Не было принято и мер в отношении государств, обвиняемых в якобы попытках повлиять на Европарламент.

https://ria.ru/20240420/konflikt-1941178353.html

https://ria.ru/20240311/rossiya-1932284309.html

https://ria.ru/20240209/rezolyutsiya-1926329988.html

https://ria.ru/20240423/aktivy-1941674644.html

https://ria.ru/20240422/aktivy-1941432554.html

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в мире, россия, бельгия, франция, урсула фон дер ляйен, джо байден, роберта метсола, европарламент, еврокомиссия, евросоюз, санкции в отношении россии