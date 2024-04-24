Рейтинг@Mail.ru
РАН не допускает утечек при международном сотрудничестве, заявил глава - РИА Новости, 24.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
 
12:58 24.04.2024
https://ria.ru/20240424/ran-1941996460.html
РАН не допускает утечек при международном сотрудничестве, заявил глава
РАН не допускает утечек при международном сотрудничестве, заявил глава - РИА Новости, 24.04.2024
РАН не допускает утечек при международном сотрудничестве, заявил глава
Российская академия наук активно сотрудничает с зарубежными академиями, но при таком сотрудничестве не допускает утечки важной научной информации, сообщил в... РИА Новости, 24.04.2024
2024-04-24T12:58
2024-04-24T12:58
наука
геннадий красников
российская академия наук
технологии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/14/1818134177_0:0:3024:1702_1920x0_80_0_0_c3cce255d87aace6b51208e4425db894.jpg
МОСКВА, 24 апр – РИА Новости. Российская академия наук активно сотрудничает с зарубежными академиями, но при таком сотрудничестве не допускает утечки важной научной информации, сообщил в среду глава РАН Геннадий Красников. "Мы очень на страже стоим по утечке нашей научной информации, и она законодательно сегодня определена … Конечно, в основе этот аспект лежит взаимовыгодный. Ни о какой утечке у нас сегодня (речи) быть не может. Потому что если этот отставить вопрос, то (это) уже дело правоохранительных органов", - сказал Красников на заседании Совета Федерации. Он добавил, что российские учёные поддерживают и развивают контакты практически со всеми мировыми академиями. Красников подчеркнул, что как среди членов РАН много иностранцев, так и многие российские учёные являются членами иностранных академий. Среди вопросов, которые учёные РАН решают совместно с иностранными коллегами, он назвал экологию Каспийского моря, на берегах которого находятся несколько стран, а также работу с российскими климатическими станциями во Вьетнаме и Эфиопии. Кроме того, развивается совместная космическая программа с Китаем, рассказал глава РАН.
https://ria.ru/20240208/ran-1926058133.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/14/1818134177_21:0:2752:2048_1920x0_80_0_0_65a8d514563863ea4ba8a7210532ec93.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
геннадий красников, российская академия наук, технологии
Наука, Геннадий Красников, Российская академия наук, Технологии
РАН не допускает утечек при международном сотрудничестве, заявил глава

Красников: утечек при сотрудничестве с зарубежными академиями наук не происходит

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЗдание РАН в Москве
Здание РАН в Москве - РИА Новости, 1920, 24.04.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Здание РАН в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 апр – РИА Новости. Российская академия наук активно сотрудничает с зарубежными академиями, но при таком сотрудничестве не допускает утечки важной научной информации, сообщил в среду глава РАН Геннадий Красников.
"Мы очень на страже стоим по утечке нашей научной информации, и она законодательно сегодня определена … Конечно, в основе этот аспект лежит взаимовыгодный. Ни о какой утечке у нас сегодня (речи) быть не может. Потому что если этот отставить вопрос, то (это) уже дело правоохранительных органов", - сказал Красников на заседании Совета Федерации.
Он добавил, что российские учёные поддерживают и развивают контакты практически со всеми мировыми академиями. Красников подчеркнул, что как среди членов РАН много иностранцев, так и многие российские учёные являются членами иностранных академий.
Среди вопросов, которые учёные РАН решают совместно с иностранными коллегами, он назвал экологию Каспийского моря, на берегах которого находятся несколько стран, а также работу с российскими климатическими станциями во Вьетнаме и Эфиопии. Кроме того, развивается совместная космическая программа с Китаем, рассказал глава РАН.
Президент РАН академик Геннадий Красников - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
Глава РАН рассказал о проектах со странами разных регионов мира
8 февраля, 03:33
 
НаукаГеннадий КрасниковРоссийская академия наукТехнологии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала