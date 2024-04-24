https://ria.ru/20240424/ran-1941996460.html

РАН не допускает утечек при международном сотрудничестве, заявил глава

РАН не допускает утечек при международном сотрудничестве, заявил глава - РИА Новости, 24.04.2024

РАН не допускает утечек при международном сотрудничестве, заявил глава

Российская академия наук активно сотрудничает с зарубежными академиями, но при таком сотрудничестве не допускает утечки важной научной информации, сообщил в... РИА Новости, 24.04.2024

2024-04-24T12:58

2024-04-24T12:58

2024-04-24T12:58

наука

геннадий красников

российская академия наук

технологии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/14/1818134177_0:0:3024:1702_1920x0_80_0_0_c3cce255d87aace6b51208e4425db894.jpg

МОСКВА, 24 апр – РИА Новости. Российская академия наук активно сотрудничает с зарубежными академиями, но при таком сотрудничестве не допускает утечки важной научной информации, сообщил в среду глава РАН Геннадий Красников. "Мы очень на страже стоим по утечке нашей научной информации, и она законодательно сегодня определена … Конечно, в основе этот аспект лежит взаимовыгодный. Ни о какой утечке у нас сегодня (речи) быть не может. Потому что если этот отставить вопрос, то (это) уже дело правоохранительных органов", - сказал Красников на заседании Совета Федерации. Он добавил, что российские учёные поддерживают и развивают контакты практически со всеми мировыми академиями. Красников подчеркнул, что как среди членов РАН много иностранцев, так и многие российские учёные являются членами иностранных академий. Среди вопросов, которые учёные РАН решают совместно с иностранными коллегами, он назвал экологию Каспийского моря, на берегах которого находятся несколько стран, а также работу с российскими климатическими станциями во Вьетнаме и Эфиопии. Кроме того, развивается совместная космическая программа с Китаем, рассказал глава РАН.

https://ria.ru/20240208/ran-1926058133.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

геннадий красников, российская академия наук, технологии