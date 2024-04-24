РАН не допускает утечек при международном сотрудничестве, заявил глава
Красников: утечек при сотрудничестве с зарубежными академиями наук не происходит
Здание РАН в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 24 апр – РИА Новости. Российская академия наук активно сотрудничает с зарубежными академиями, но при таком сотрудничестве не допускает утечки важной научной информации, сообщил в среду глава РАН Геннадий Красников.
"Мы очень на страже стоим по утечке нашей научной информации, и она законодательно сегодня определена … Конечно, в основе этот аспект лежит взаимовыгодный. Ни о какой утечке у нас сегодня (речи) быть не может. Потому что если этот отставить вопрос, то (это) уже дело правоохранительных органов", - сказал Красников на заседании Совета Федерации.
Он добавил, что российские учёные поддерживают и развивают контакты практически со всеми мировыми академиями. Красников подчеркнул, что как среди членов РАН много иностранцев, так и многие российские учёные являются членами иностранных академий.
Среди вопросов, которые учёные РАН решают совместно с иностранными коллегами, он назвал экологию Каспийского моря, на берегах которого находятся несколько стран, а также работу с российскими климатическими станциями во Вьетнаме и Эфиопии. Кроме того, развивается совместная космическая программа с Китаем, рассказал глава РАН.
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