https://ria.ru/20240424/putin-1942058119.html

Путин поручил проиндексировать размер выплат пострадавшим из-за паводков

Путин поручил проиндексировать размер выплат пострадавшим из-за паводков - РИА Новости, 24.04.2024

Путин поручил проиндексировать размер выплат пострадавшим из-за паводков

Размеры выплат пострадавшим от разлива рек необходимо проиндексировать, потребовал Владимир Путин на совещании по ликвидации последствий паводков в... РИА Новости, 24.04.2024

2024-04-24T15:35

2024-04-24T15:35

2024-04-24T16:33

владимир путин

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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Размеры выплат пострадавшим от разлива рек необходимо проиндексировать, потребовал Владимир Путин на совещании по ликвидации последствий паводков в Оренбургской, Курганской и Тюменской областях."Сам размер выплат у нас установлен в 2008 году. Сейчас — 2024-й. И этот размер тоже не индексировался. Я прошу соответствующие федеральные ведомства — МЧС, Минфин, Минстрой — и социальные ведомства к этому вернуться и решить вопрос по индексации", — сказал президент.Он также призвал оценить реальную стоимость капитального ремонта и при необходимости скорректировать эту норму.Кроме того, нужно решить вопрос помощи гражданам, которые не зарегистрировали право собственности на дома в пострадавших от паводка садовых товариществах, продолжил Путин. Он обратил внимание, что для многих людей это по факту единственное жилье.Говоря о тех, кто застраховал свое имущество, президент призвал не лишать их дополнительных выплат, но поручил стимулировать население пользоваться услугами страховых компаний.На совещании Путин также обратил внимание, что в Оренбургской области власти приняли более 400 тысяч заявлений на оказание финансовой помощи, а выплаты произвели только по 46 тысячам.Как пояснил губернатор Денис Паслер, из-за того, что в регионе ввели режим ЧС федерального уровня, "заявления подают абсолютно все", а не только жители подтопленных территорий.В ответ на это президент потребовал провести разъяснительную работу с населением."Непонятно, зачем вы принимаете эти заявления. У меня в справке написано: "Принято более 400 тысяч заявлений". А выдано 46 тысяч по этим заявлениям. Давайте разберитесь с этим как следует. Человек подал заявление — его приняли. Значит, он ждет соответствующей реакции. Так надо работу наладить, чтобы людям было понятно, кто на что имеет право", — сказал Путин.В этом году регионы Южного Урала и Западной Сибири столкнулись с небывалым паводком. Во многих населенных пунктах уровень воды в реках побил рекорды.В Орске Оренбургской области 5 апреля прорвало дамбу, которая защищала город от вод реки Урал. Началась массовая эвакуация жителей нескольких поселков. Дамбу смогли засыпать только 11 апреля, вода начала уходить из населенных пунктов. В Оренбургской области действует режим ЧС федерального уровня. Двадцать второго апреля в МЧС сообщили, что ситуация в регионе стабилизировалась, уровень воды в подтопленных населенных пунктах устойчиво снижается.В Курганской области действует режим ЧС областного масштаба. По прогнозу Главного управления МЧС, в предполагаемой зоне подтопления находятся 62 населенных пункта, 4300 домов, 5550 приусадебных и 600 дачных участков, где проживают 18 718 человек. По данным на утро 24 апреля, подтопленными остаются около 2,1 тысячи жилых и 3,4 тысячи дачных домов.Режим ЧС по паводку в Тюменской области ввели 8 апреля. По данным властей на понедельник, в регионе подтоплено 18 населенных пунктов, эвакуировано более 3,5 тысячи человек.

https://ria.ru/20240424/ishim-1941953082.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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владимир путин