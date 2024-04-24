Путин поручил проиндексировать размер выплат пострадавшим из-за паводков

Путин: надо проиндексировать размер выплат пострадавшим из-за паводков
Накануне уровень воды в реке Урал в Орске упал ниже опасной отметки и теперь составляет 661 сантиметр.
Накануне уровень воды в реке Урал в Орске упал ниже опасной отметки и теперь составляет 661 сантиметр.
От подтопления освободились 3,2 тысячи домов и приусадебных участков, динамика снижения воды в реке Урал достаточно устойчивая.
От подтопления освободились 3,2 тысячи домов и приусадебных участков, динамика снижения воды в реке Урал достаточно устойчивая.
Специальная комиссия оценит ущерб в течение двух недель.
Специальная комиссия оценит ущерб в течение двух недель.
Городские оценочные комиссии уже составили 530 заключений об утрате имущества. Они станут основанием для выплаты пострадавшим до ста тысяч рублей на каждого члена семьи.
Городские оценочные комиссии уже составили 530 заключений об утрате имущества. Они станут основанием для выплаты пострадавшим до ста тысяч рублей на каждого члена семьи.
Для обеспечения охраны общественного порядка в городе ежедневно работают около 80 оперативных групп, выставляется 256 постов.
Для обеспечения охраны общественного порядка в городе ежедневно работают около 80 оперативных групп, выставляется 256 постов.
Глава МЧС Александр Куренков вновь прибыл в Орск, он проконтролирует выполнение ранее принятых поручений по ликвидации последствий паводка.
Глава МЧС Александр Куренков вновь прибыл в Орск, он проконтролирует выполнение ранее принятых поручений по ликвидации последствий паводка.
Регионы ПФО продолжают направлять в Орск свою помощь - в ПВР (пункты временного размещения людей – ред.) доставлено уже более 460 тонн питьевой воды.
Регионы ПФО продолжают направлять в Орск свою помощь - в ПВР (пункты временного размещения людей – ред.) доставлено уже более 460 тонн питьевой воды.
Ранее для оказания помощи в борьбе с поводками в Орск прибыли военные инженеры Ясненского ракетного соединения.
Ранее для оказания помощи в борьбе с поводками в Орск прибыли военные инженеры Ясненского ракетного соединения.
Военнослужащие комплектуют и доставляют партии гуманитарного груза в пункты временного размещения жителей, чьи квартиры и дома пострадали в ходе чрезвычайной ситуации в Оренбургской области, а также в труднодоступные деревни и села, отрезанные паводком от регулярных поставок продовольствия.
Военнослужащие комплектуют и доставляют партии гуманитарного груза в пункты временного размещения жителей, чьи квартиры и дома пострадали в ходе чрезвычайной ситуации в Оренбургской области, а также в труднодоступные деревни и села, отрезанные паводком от регулярных поставок продовольствия.
Из опасных зон эвакуированы 2,56 тысячи человек, в том числе 801 ребенка.
Из опасных зон эвакуированы 2,56 тысячи человек, в том числе 801 ребенка.
В пунктах временного размещения находятся 645 жителей.
В пунктах временного размещения находятся 645 жителей.
В Орске остаются подтопленными 3,73 тысячи домов. Ситуация в других регионах ПФО также находится на контроле.
В Орске остаются подтопленными 3,73 тысячи домов. Ситуация в других регионах ПФО также находится на контроле.
Накануне уровень воды в реке Урал в Орске упал ниже опасной отметки и теперь составляет 661 сантиметр.
От подтопления освободились 3,2 тысячи домов и приусадебных участков, динамика снижения воды в реке Урал достаточно устойчивая.
Специальная комиссия оценит ущерб в течение двух недель.
Городские оценочные комиссии уже составили 530 заключений об утрате имущества. Они станут основанием для выплаты пострадавшим до ста тысяч рублей на каждого члена семьи.
Для обеспечения охраны общественного порядка в городе ежедневно работают около 80 оперативных групп, выставляется 256 постов.
Глава МЧС Александр Куренков вновь прибыл в Орск, он проконтролирует выполнение ранее принятых поручений по ликвидации последствий паводка.
Регионы ПФО продолжают направлять в Орск свою помощь - в ПВР (пункты временного размещения людей – ред.) доставлено уже более 460 тонн питьевой воды.
Ранее для оказания помощи в борьбе с поводками в Орск прибыли военные инженеры Ясненского ракетного соединения.
Военнослужащие комплектуют и доставляют партии гуманитарного груза в пункты временного размещения жителей, чьи квартиры и дома пострадали в ходе чрезвычайной ситуации в Оренбургской области, а также в труднодоступные деревни и села, отрезанные паводком от регулярных поставок продовольствия.
Из опасных зон эвакуированы 2,56 тысячи человек, в том числе 801 ребенка.
В пунктах временного размещения находятся 645 жителей.
В Орске остаются подтопленными 3,73 тысячи домов. Ситуация в других регионах ПФО также находится на контроле.
Уровень воды в реке Тобол у Кургана достиг 977 сантиметров.
Уровень воды в реке Тобол у Кургана достиг 977 сантиметров.
В Курганской области введен режим ЧС областного масштаба.
В Курганской области введен режим ЧС областного масштаба.
Подъем воды в реке Тобол у Кургана продолжится в ближайшие один-два дня.
Подъем воды в реке Тобол у Кургана продолжится в ближайшие один-два дня.
Рост уровня воды прогнозируется и в Кетовском муниципальном округе — от 25 до 100 сантиметров.
Рост уровня воды прогнозируется и в Кетовском муниципальном округе — от 25 до 100 сантиметров.
Согласно прогнозу Главного управления МЧС на паводкоопасный период, на территории области могут быть затоплены 62 населенных пункта, 4300 домов, 5550 приусадебных участков, 600 дачных участков.
Согласно прогнозу Главного управления МЧС на паводкоопасный период, на территории области могут быть затоплены 62 населенных пункта, 4300 домов, 5550 приусадебных участков, 600 дачных участков.
По данным ГУ МЧС по состоянию на 17 апреля, остаются подтопленными 669 жилых и 2376 дачных домов, пять низководных мостов и девять участков автомобильных дорог.
По данным ГУ МЧС по состоянию на 17 апреля, остаются подтопленными 669 жилых и 2376 дачных домов, пять низководных мостов и девять участков автомобильных дорог.
В области эвакуировали более 13 тысяч человек, развернуто 16 пунктов временного размещения.
В области эвакуировали более 13 тысяч человек, развернуто 16 пунктов временного размещения.
Уровень воды в реке Тобол у Кургана продолжает расти, по прогнозам, он дойдет до десяти метров, сообщил полпред президента в УРФО Якушев.
Уровень воды в реке Тобол у Кургана продолжает расти, по прогнозам, он дойдет до десяти метров, сообщил полпред президента в УРФО Якушев.
В Курганской области санитарно-эпидемиологическая обстановка стабильная, проводится мониторинг качества и безопасности воды в паводок, вода соответствует нормативам, сообщило в четверг управление Роспотребнадзора по региону.
В Курганской области санитарно-эпидемиологическая обстановка стабильная, проводится мониторинг качества и безопасности воды в паводок, вода соответствует нормативам, сообщило в четверг управление Роспотребнадзора по региону.
Уровень воды в реке Тобол у Кургана достиг 977 сантиметров.
В Курганской области введен режим ЧС областного масштаба.
Подъем воды в реке Тобол у Кургана продолжится в ближайшие один-два дня.
Рост уровня воды прогнозируется и в Кетовском муниципальном округе — от 25 до 100 сантиметров.
Согласно прогнозу Главного управления МЧС на паводкоопасный период, на территории области могут быть затоплены 62 населенных пункта, 4300 домов, 5550 приусадебных участков, 600 дачных участков.
По данным ГУ МЧС по состоянию на 17 апреля, остаются подтопленными 669 жилых и 2376 дачных домов, пять низководных мостов и девять участков автомобильных дорог.
В области эвакуировали более 13 тысяч человек, развернуто 16 пунктов временного размещения.
Уровень воды в реке Тобол у Кургана продолжает расти, по прогнозам, он дойдет до десяти метров, сообщил полпред президента в УРФО Якушев.
В Курганской области санитарно-эпидемиологическая обстановка стабильная, проводится мониторинг качества и безопасности воды в паводок, вода соответствует нормативам, сообщило в четверг управление Роспотребнадзора по региону.