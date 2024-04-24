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Путин поручил проиндексировать размер выплат пострадавшим из-за паводков - РИА Новости, 24.04.2024
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15:35 24.04.2024 (обновлено: 16:33 24.04.2024)
https://ria.ru/20240424/putin-1942058119.html
Путин поручил проиндексировать размер выплат пострадавшим из-за паводков
Путин поручил проиндексировать размер выплат пострадавшим из-за паводков - РИА Новости, 24.04.2024
Путин поручил проиндексировать размер выплат пострадавшим из-за паводков
Размеры выплат пострадавшим от разлива рек необходимо проиндексировать, потребовал Владимир Путин на совещании по ликвидации последствий паводков в... РИА Новости, 24.04.2024
2024-04-24T15:35
2024-04-24T16:33
владимир путин
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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Размеры выплат пострадавшим от разлива рек необходимо проиндексировать, потребовал Владимир Путин на совещании по ликвидации последствий паводков в Оренбургской, Курганской и Тюменской областях."Сам размер выплат у нас установлен в 2008 году. Сейчас — 2024-й. И этот размер тоже не индексировался. Я прошу соответствующие федеральные ведомства — МЧС, Минфин, Минстрой — и социальные ведомства к этому вернуться и решить вопрос по индексации", — сказал президент.Он также призвал оценить реальную стоимость капитального ремонта и при необходимости скорректировать эту норму.Кроме того, нужно решить вопрос помощи гражданам, которые не зарегистрировали право собственности на дома в пострадавших от паводка садовых товариществах, продолжил Путин. Он обратил внимание, что для многих людей это по факту единственное жилье.Говоря о тех, кто застраховал свое имущество, президент призвал не лишать их дополнительных выплат, но поручил стимулировать население пользоваться услугами страховых компаний.На совещании Путин также обратил внимание, что в Оренбургской области власти приняли более 400 тысяч заявлений на оказание финансовой помощи, а выплаты произвели только по 46 тысячам.Как пояснил губернатор Денис Паслер, из-за того, что в регионе ввели режим ЧС федерального уровня, "заявления подают абсолютно все", а не только жители подтопленных территорий.В ответ на это президент потребовал провести разъяснительную работу с населением."Непонятно, зачем вы принимаете эти заявления. У меня в справке написано: "Принято более 400 тысяч заявлений". А выдано 46 тысяч по этим заявлениям. Давайте разберитесь с этим как следует. Человек подал заявление — его приняли. Значит, он ждет соответствующей реакции. Так надо работу наладить, чтобы людям было понятно, кто на что имеет право", — сказал Путин.В этом году регионы Южного Урала и Западной Сибири столкнулись с небывалым паводком. Во многих населенных пунктах уровень воды в реках побил рекорды.В Орске Оренбургской области 5 апреля прорвало дамбу, которая защищала город от вод реки Урал. Началась массовая эвакуация жителей нескольких поселков. Дамбу смогли засыпать только 11 апреля, вода начала уходить из населенных пунктов. В Оренбургской области действует режим ЧС федерального уровня. Двадцать второго апреля в МЧС сообщили, что ситуация в регионе стабилизировалась, уровень воды в подтопленных населенных пунктах устойчиво снижается.В Курганской области действует режим ЧС областного масштаба. По прогнозу Главного управления МЧС, в предполагаемой зоне подтопления находятся 62 населенных пункта, 4300 домов, 5550 приусадебных и 600 дачных участков, где проживают 18 718 человек. По данным на утро 24 апреля, подтопленными остаются около 2,1 тысячи жилых и 3,4 тысячи дачных домов.Режим ЧС по паводку в Тюменской области ввели 8 апреля. По данным властей на понедельник, в регионе подтоплено 18 населенных пунктов, эвакуировано более 3,5 тысячи человек.
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владимир путин
Владимир Путин
Путин поручил проиндексировать размер выплат пострадавшим из-за паводков

Путин: надо проиндексировать размер выплат пострадавшим из-за паводков

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит совещание по вопросам ликвидации последствий паводков в Оренбургской, Курганской и Тюменской областях
Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит совещание по вопросам ликвидации последствий паводков в Оренбургской, Курганской и Тюменской областях - РИА Новости, 1920, 24.04.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит совещание по вопросам ликвидации последствий паводков в Оренбургской, Курганской и Тюменской областях
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Размеры выплат пострадавшим от разлива рек необходимо проиндексировать, потребовал Владимир Путин на совещании по ликвидации последствий паводков в Оренбургской, Курганской и Тюменской областях.
"Сам размер выплат у нас установлен в 2008 году. Сейчас — 2024-й. И этот размер тоже не индексировался. Я прошу соответствующие федеральные ведомства — МЧС, Минфин, Минстрой — и социальные ведомства к этому вернуться и решить вопрос по индексации", — сказал президент.
Обстановка в Орске: пик паводка пройден, вода начала отступать
© РИА Новости / Сергей Никифоров | Перейти в медиабанк

Накануне уровень воды в реке Урал в Орске упал ниже опасной отметки и теперь составляет 661 сантиметр.

Район Старого города в Орске

Накануне уровень воды в реке Урал в Орске упал ниже опасной отметки и теперь составляет 661 сантиметр.

© РИА Новости / Сергей Никифоров
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1 из 12
© РИА Новости / Сергей Никифоров | Перейти в медиабанк

От подтопления освободились 3,2 тысячи домов и приусадебных участков, динамика снижения воды в реке Урал достаточно устойчивая.

Район Старого города в Орске

От подтопления освободились 3,2 тысячи домов и приусадебных участков, динамика снижения воды в реке Урал достаточно устойчивая.

© РИА Новости / Сергей Никифоров
Перейти в медиабанк
2 из 12
© РИА Новости / Сергей Никифоров | Перейти в медиабанк

Специальная комиссия оценит ущерб в течение двух недель.

Район Старого города в Орске

Специальная комиссия оценит ущерб в течение двух недель.

© РИА Новости / Сергей Никифоров
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3 из 12
© РИА Новости / Сергей Никифоров | Перейти в медиабанк

Городские оценочные комиссии уже составили 530 заключений об утрате имущества. Они станут основанием для выплаты пострадавшим до ста тысяч рублей на каждого члена семьи.

В районе Старого города в Орске

Городские оценочные комиссии уже составили 530 заключений об утрате имущества. Они станут основанием для выплаты пострадавшим до ста тысяч рублей на каждого члена семьи.

© РИА Новости / Сергей Никифоров
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4 из 12
© РИА Новости / Сергей Никифоров | Перейти в медиабанк

Для обеспечения охраны общественного порядка в городе ежедневно работают около 80 оперативных групп, выставляется 256 постов.

Район Старого города в Орске

Для обеспечения охраны общественного порядка в городе ежедневно работают около 80 оперативных групп, выставляется 256 постов.

© РИА Новости / Сергей Никифоров
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5 из 12
© РИА Новости / Сергей Никифоров | Перейти в медиабанк

Глава МЧС Александр Куренков вновь прибыл в Орск, он проконтролирует выполнение ранее принятых поручений по ликвидации последствий паводка.

Район Старого города в Орске

Глава МЧС Александр Куренков вновь прибыл в Орск, он проконтролирует выполнение ранее принятых поручений по ликвидации последствий паводка.

© РИА Новости / Сергей Никифоров
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6 из 12
© РИА Новости / Сергей Никифоров | Перейти в медиабанк

Регионы ПФО продолжают направлять в Орск свою помощь - в ПВР (пункты временного размещения людей – ред.) доставлено уже более 460 тонн питьевой воды.

Сотрудники МЧС на улице Старого города в Орске

Регионы ПФО продолжают направлять в Орск свою помощь - в ПВР (пункты временного размещения людей – ред.) доставлено уже более 460 тонн питьевой воды.

© РИА Новости / Сергей Никифоров
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7 из 12
© РИА Новости / Сергей Никифоров | Перейти в медиабанк

Ранее для оказания помощи в борьбе с поводками в Орск прибыли военные инженеры Ясненского ракетного соединения.

Район Старого города в Орске

Ранее для оказания помощи в борьбе с поводками в Орск прибыли военные инженеры Ясненского ракетного соединения.

© РИА Новости / Сергей Никифоров
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8 из 12
© РИА Новости / Сергей Никифоров | Перейти в медиабанк

Военнослужащие комплектуют и доставляют партии гуманитарного груза в пункты временного размещения жителей, чьи квартиры и дома пострадали в ходе чрезвычайной ситуации в Оренбургской области, а также в труднодоступные деревни и села, отрезанные паводком от регулярных поставок продовольствия.

Район Старого города в Орске

Военнослужащие комплектуют и доставляют партии гуманитарного груза в пункты временного размещения жителей, чьи квартиры и дома пострадали в ходе чрезвычайной ситуации в Оренбургской области, а также в труднодоступные деревни и села, отрезанные паводком от регулярных поставок продовольствия.

© РИА Новости / Сергей Никифоров
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9 из 12
© РИА Новости / Сергей Никифоров | Перейти в медиабанк

Из опасных зон эвакуированы 2,56 тысячи человек, в том числе 801 ребенка.

Раздача гуманитарной помощи жителям в районе Старого города в Орске

Из опасных зон эвакуированы 2,56 тысячи человек, в том числе 801 ребенка.

© РИА Новости / Сергей Никифоров
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10 из 12
© РИА Новости / Сергей Никифоров | Перейти в медиабанк

В пунктах временного размещения находятся 645 жителей.

Собачка в пункте временного размещения в Орске для жителей, пострадавших от паводка

В пунктах временного размещения находятся 645 жителей.

© РИА Новости / Сергей Никифоров
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11 из 12
© РИА Новости / Сергей Никифоров | Перейти в медиабанк

В Орске остаются подтопленными 3,73 тысячи домов. Ситуация в других регионах ПФО также находится на контроле.

Район Старого города в Орске

В Орске остаются подтопленными 3,73 тысячи домов. Ситуация в других регионах ПФО также находится на контроле.

© РИА Новости / Сергей Никифоров
Перейти в медиабанк
12 из 12

Накануне уровень воды в реке Урал в Орске упал ниже опасной отметки и теперь составляет 661 сантиметр.

© РИА Новости / Сергей Никифоров
Перейти в медиабанк
1 из 12

От подтопления освободились 3,2 тысячи домов и приусадебных участков, динамика снижения воды в реке Урал достаточно устойчивая.

© РИА Новости / Сергей Никифоров
Перейти в медиабанк
2 из 12

Специальная комиссия оценит ущерб в течение двух недель.

© РИА Новости / Сергей Никифоров
Перейти в медиабанк
3 из 12

Городские оценочные комиссии уже составили 530 заключений об утрате имущества. Они станут основанием для выплаты пострадавшим до ста тысяч рублей на каждого члена семьи.

© РИА Новости / Сергей Никифоров
Перейти в медиабанк
4 из 12

Для обеспечения охраны общественного порядка в городе ежедневно работают около 80 оперативных групп, выставляется 256 постов.

© РИА Новости / Сергей Никифоров
Перейти в медиабанк
5 из 12

Глава МЧС Александр Куренков вновь прибыл в Орск, он проконтролирует выполнение ранее принятых поручений по ликвидации последствий паводка.

© РИА Новости / Сергей Никифоров
Перейти в медиабанк
6 из 12

Регионы ПФО продолжают направлять в Орск свою помощь - в ПВР (пункты временного размещения людей – ред.) доставлено уже более 460 тонн питьевой воды.

© РИА Новости / Сергей Никифоров
Перейти в медиабанк
7 из 12

Ранее для оказания помощи в борьбе с поводками в Орск прибыли военные инженеры Ясненского ракетного соединения.

© РИА Новости / Сергей Никифоров
Перейти в медиабанк
8 из 12

Военнослужащие комплектуют и доставляют партии гуманитарного груза в пункты временного размещения жителей, чьи квартиры и дома пострадали в ходе чрезвычайной ситуации в Оренбургской области, а также в труднодоступные деревни и села, отрезанные паводком от регулярных поставок продовольствия.

© РИА Новости / Сергей Никифоров
Перейти в медиабанк
9 из 12

Из опасных зон эвакуированы 2,56 тысячи человек, в том числе 801 ребенка.

© РИА Новости / Сергей Никифоров
Перейти в медиабанк
10 из 12

В пунктах временного размещения находятся 645 жителей.

© РИА Новости / Сергей Никифоров
Перейти в медиабанк
11 из 12

В Орске остаются подтопленными 3,73 тысячи домов. Ситуация в других регионах ПФО также находится на контроле.

© РИА Новости / Сергей Никифоров
Перейти в медиабанк
12 из 12
Он также призвал оценить реальную стоимость капитального ремонта и при необходимости скорректировать эту норму.
Кроме того, нужно решить вопрос помощи гражданам, которые не зарегистрировали право собственности на дома в пострадавших от паводка садовых товариществах, продолжил Путин. Он обратил внимание, что для многих людей это по факту единственное жилье.
Говоря о тех, кто застраховал свое имущество, президент призвал не лишать их дополнительных выплат, но поручил стимулировать население пользоваться услугами страховых компаний.
Набережная города Ишим в Тюменской области
В Тюменской области не исключили вторую волну паводка на реке Ишим
Вчера, 10:45
На совещании Путин также обратил внимание, что в Оренбургской области власти приняли более 400 тысяч заявлений на оказание финансовой помощи, а выплаты произвели только по 46 тысячам.
Как пояснил губернатор Денис Паслер, из-за того, что в регионе ввели режим ЧС федерального уровня, "заявления подают абсолютно все", а не только жители подтопленных территорий.
В ответ на это президент потребовал провести разъяснительную работу с населением.
"Непонятно, зачем вы принимаете эти заявления. У меня в справке написано: "Принято более 400 тысяч заявлений". А выдано 46 тысяч по этим заявлениям. Давайте разберитесь с этим как следует. Человек подал заявление — его приняли. Значит, он ждет соответствующей реакции. Так надо работу наладить, чтобы людям было понятно, кто на что имеет право", — сказал Путин.
Подъем уровня воды в реке Тобол у Кургана
© РИА Новости / Евгений Кузьмин | Перейти в медиабанк

Уровень воды в реке Тобол у Кургана достиг 977 сантиметров.

Подтопленное шоссе Тюнина в городе Кургане

Уровень воды в реке Тобол у Кургана достиг 977 сантиметров.

© РИА Новости / Евгений Кузьмин
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1 из 10
© РИА Новости / Евгений Кузьмин | Перейти в медиабанк

В Курганской области введен режим ЧС областного масштаба.

Подтопленные дома в СНТ Курганжилстрой в городе Кургане

В Курганской области введен режим ЧС областного масштаба.

© РИА Новости / Евгений Кузьмин
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2 из 10
© РИА Новости / Евгений Кузьмин | Перейти в медиабанк

Подъем воды в реке Тобол у Кургана продолжится в ближайшие один-два дня.

Трал со спецтехникой перед постом у гидроузла города Кургана

Подъем воды в реке Тобол у Кургана продолжится в ближайшие один-два дня.

© РИА Новости / Евгений Кузьмин
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3 из 10
© РИА Новости / Евгений Кузьмин | Перейти в медиабанк

Рост уровня воды прогнозируется и в Кетовском муниципальном округе — от 25 до 100 сантиметров.

Затопленная велодорожка в Кургане

Рост уровня воды прогнозируется и в Кетовском муниципальном округе — от 25 до 100 сантиметров.

© РИА Новости / Евгений Кузьмин
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4 из 10
© РИА Новости / Евгений Кузьмин | Перейти в медиабанк

Согласно прогнозу Главного управления МЧС на паводкоопасный период, на территории области могут быть затоплены 62 населенных пункта, 4300 домов, 5550 приусадебных участков, 600 дачных участков.

Подтопленные дома в СНТ КМЗ 3 в городе Кургане

Согласно прогнозу Главного управления МЧС на паводкоопасный период, на территории области могут быть затоплены 62 населенных пункта, 4300 домов, 5550 приусадебных участков, 600 дачных участков.

© РИА Новости / Евгений Кузьмин
Перейти в медиабанк
5 из 10
© РИА Новости / Евгений Кузьмин | Перейти в медиабанк

В зону ЧС могут попасть 18 718 человек.

Паводок в окрестностях шоссе Тюнина в городе Кургане

В зону ЧС могут попасть 18 718 человек.

© РИА Новости / Евгений Кузьмин
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6 из 10
© РИА Новости / Евгений Кузьмин | Перейти в медиабанк

По данным ГУ МЧС по состоянию на 17 апреля, остаются подтопленными 669 жилых и 2376 дачных домов, пять низководных мостов и девять участков автомобильных дорог.

Подтопленный дом в СНТ Курганжилстрой в городе Кургане

По данным ГУ МЧС по состоянию на 17 апреля, остаются подтопленными 669 жилых и 2376 дачных домов, пять низководных мостов и девять участков автомобильных дорог.

© РИА Новости / Евгений Кузьмин
Перейти в медиабанк
7 из 10
© РИА Новости / Евгений Кузьмин | Перейти в медиабанк

В области эвакуировали более 13 тысяч человек, развернуто 16 пунктов временного размещения.

Главная набережная реки Тобол в Кургане

В области эвакуировали более 13 тысяч человек, развернуто 16 пунктов временного размещения.

© РИА Новости / Евгений Кузьмин
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8 из 10
© РИА Новости / Евгений Кузьмин | Перейти в медиабанк

Уровень воды в реке Тобол у Кургана продолжает расти, по прогнозам, он дойдет до десяти метров, сообщил полпред президента в УРФО Якушев.

Спецтехника у здания Водного союза на набережной реки Тобол в городе Кургане

Уровень воды в реке Тобол у Кургана продолжает расти, по прогнозам, он дойдет до десяти метров, сообщил полпред президента в УРФО Якушев.

© РИА Новости / Евгений Кузьмин
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9 из 10
© РИА Новости / Евгений Кузьмин | Перейти в медиабанк

В Курганской области санитарно-эпидемиологическая обстановка стабильная, проводится мониторинг качества и безопасности воды в паводок, вода соответствует нормативам, сообщило в четверг управление Роспотребнадзора по региону.

Подтопленные дома в СНТ Курганжилстрой в городе Кургане

В Курганской области санитарно-эпидемиологическая обстановка стабильная, проводится мониторинг качества и безопасности воды в паводок, вода соответствует нормативам, сообщило в четверг управление Роспотребнадзора по региону.

© РИА Новости / Евгений Кузьмин
Перейти в медиабанк
10 из 10

Уровень воды в реке Тобол у Кургана достиг 977 сантиметров.

© РИА Новости / Евгений Кузьмин
Перейти в медиабанк
1 из 10

В Курганской области введен режим ЧС областного масштаба.

© РИА Новости / Евгений Кузьмин
Перейти в медиабанк
2 из 10

Подъем воды в реке Тобол у Кургана продолжится в ближайшие один-два дня.

© РИА Новости / Евгений Кузьмин
Перейти в медиабанк
3 из 10

Рост уровня воды прогнозируется и в Кетовском муниципальном округе — от 25 до 100 сантиметров.

© РИА Новости / Евгений Кузьмин
Перейти в медиабанк
4 из 10

Согласно прогнозу Главного управления МЧС на паводкоопасный период, на территории области могут быть затоплены 62 населенных пункта, 4300 домов, 5550 приусадебных участков, 600 дачных участков.

© РИА Новости / Евгений Кузьмин
Перейти в медиабанк
5 из 10

В зону ЧС могут попасть 18 718 человек.

© РИА Новости / Евгений Кузьмин
Перейти в медиабанк
6 из 10

По данным ГУ МЧС по состоянию на 17 апреля, остаются подтопленными 669 жилых и 2376 дачных домов, пять низководных мостов и девять участков автомобильных дорог.

© РИА Новости / Евгений Кузьмин
Перейти в медиабанк
7 из 10

В области эвакуировали более 13 тысяч человек, развернуто 16 пунктов временного размещения.

© РИА Новости / Евгений Кузьмин
Перейти в медиабанк
8 из 10

Уровень воды в реке Тобол у Кургана продолжает расти, по прогнозам, он дойдет до десяти метров, сообщил полпред президента в УРФО Якушев.

© РИА Новости / Евгений Кузьмин
Перейти в медиабанк
9 из 10

В Курганской области санитарно-эпидемиологическая обстановка стабильная, проводится мониторинг качества и безопасности воды в паводок, вода соответствует нормативам, сообщило в четверг управление Роспотребнадзора по региону.

© РИА Новости / Евгений Кузьмин
Перейти в медиабанк
10 из 10
В этом году регионы Южного Урала и Западной Сибири столкнулись с небывалым паводком. Во многих населенных пунктах уровень воды в реках побил рекорды.
В Орске Оренбургской области 5 апреля прорвало дамбу, которая защищала город от вод реки Урал. Началась массовая эвакуация жителей нескольких поселков. Дамбу смогли засыпать только 11 апреля, вода начала уходить из населенных пунктов. В Оренбургской области действует режим ЧС федерального уровня. Двадцать второго апреля в МЧС сообщили, что ситуация в регионе стабилизировалась, уровень воды в подтопленных населенных пунктах устойчиво снижается.
В Курганской области действует режим ЧС областного масштаба. По прогнозу Главного управления МЧС, в предполагаемой зоне подтопления находятся 62 населенных пункта, 4300 домов, 5550 приусадебных и 600 дачных участков, где проживают 18 718 человек. По данным на утро 24 апреля, подтопленными остаются около 2,1 тысячи жилых и 3,4 тысячи дачных домов.
Режим ЧС по паводку в Тюменской области ввели 8 апреля. По данным властей на понедельник, в регионе подтоплено 18 населенных пунктов, эвакуировано более 3,5 тысячи человек.
Паводок в Оренбурге - РИА Новости, 1920, 23.04.2024
Пострадавшим от паводка жителям Оренбуржья выделили миллиард рублей
23 апреля, 22:09
 
Владимир Путин
 
 
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