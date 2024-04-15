Обстановка в Орске: пик паводка пройден, вода начала отступать

Военнослужащие комплектуют и доставляют партии гуманитарного груза в пункты временного размещения жителей, чьи квартиры и дома пострадали в ходе чрезвычайной ситуации в Оренбургской области, а также в труднодоступные деревни и села, отрезанные паводком от регулярных поставок продовольствия.