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Подъем уровня воды в реке Тобол у Кургана - РИА Новости, 18.04.2024
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15:03 18.04.2024
https://ria.ru/20240418/pavodok-1940747298.html
Подъем уровня воды в реке Тобол у Кургана
Подъем уровня воды в реке Тобол у Кургана - РИА Новости, 18.04.2024
Подъем уровня воды в реке Тобол у Кургана
Кадры наводнения в Курганской области — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 18.04.2024
2024-04-18T15:03
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тобол (река)
курган
курганская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
наводнения в россии — 2024
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Кадры наводнения в Курганской области — в фотоленте Ria.ru.
тобол (река)
курган
курганская область
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фото, фото, тобол (река), курган, курганская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), наводнения в россии — 2024
Фото, Тобол (река), Курган, Курганская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Наводнения в России — 2024

Подъем уровня воды в реке Тобол у Кургана

Читать ria.ru в
Кадры наводнения в Курганской области — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Евгений Кузьмин | Перейти в медиабанк

Уровень воды в реке Тобол у Кургана достиг 977 сантиметров.

Подтопленное шоссе Тюнина в городе Кургане

Уровень воды в реке Тобол у Кургана достиг 977 сантиметров.

© РИА Новости / Евгений Кузьмин
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© РИА Новости / Евгений Кузьмин | Перейти в медиабанк

В Курганской области введен режим ЧС областного масштаба.

Подтопленные дома в СНТ Курганжилстрой в городе Кургане

В Курганской области введен режим ЧС областного масштаба.

© РИА Новости / Евгений Кузьмин
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2 из 10
© РИА Новости / Евгений Кузьмин | Перейти в медиабанк

Подъем воды в реке Тобол у Кургана продолжится в ближайшие 1-2 дня.

Трал со спецтехникой перед постом у гидроузла города Кургана

Подъем воды в реке Тобол у Кургана продолжится в ближайшие 1-2 дня.

© РИА Новости / Евгений Кузьмин
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© РИА Новости / Евгений Кузьмин | Перейти в медиабанк

Рост уровня воды прогнозируется и в Кетовском муниципальном округе - от 25 до 100 см.

Затопленная велодорожка в Кургане

Рост уровня воды прогнозируется и в Кетовском муниципальном округе - от 25 до 100 см.

© РИА Новости / Евгений Кузьмин
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© РИА Новости / Евгений Кузьмин | Перейти в медиабанк

Согласно прогнозу главного управления МЧС на паводкоопасный период, на территории области могут быть затоплены 62 населенных пункта, 4300 домов, 5550 приусадебных участков, 600 дачных участков.

Подтопленные дома в СНТ КМЗ 3 в городе Кургане

Согласно прогнозу главного управления МЧС на паводкоопасный период, на территории области могут быть затоплены 62 населенных пункта, 4300 домов, 5550 приусадебных участков, 600 дачных участков.

© РИА Новости / Евгений Кузьмин
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© РИА Новости / Евгений Кузьмин | Перейти в медиабанк

В зону ЧС могут попасть 18 718 человек.

Паводок в окрестностях шоссе Тюнина в городе Кургане

В зону ЧС могут попасть 18 718 человек.

© РИА Новости / Евгений Кузьмин
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6 из 10
© РИА Новости / Евгений Кузьмин | Перейти в медиабанк

По данным ГУМЧС, по состоянию на 17 апреля, остаются подтопленными 669 жилых и 2376 дачных домов, 5 низководных мостов и 9 участков автомобильных дорог.

Подтопленный дом в СНТ Курганжилстрой в городе Кургане

По данным ГУМЧС, по состоянию на 17 апреля, остаются подтопленными 669 жилых и 2376 дачных домов, 5 низководных мостов и 9 участков автомобильных дорог.

© РИА Новости / Евгений Кузьмин
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7 из 10
© РИА Новости / Евгений Кузьмин | Перейти в медиабанк

В области эвакуировали более 13 тысяч человек, развернуто 16 пунктов временного размещения.

Главная набережная реки Тобол в Кургане

В области эвакуировали более 13 тысяч человек, развернуто 16 пунктов временного размещения.

© РИА Новости / Евгений Кузьмин
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8 из 10
© РИА Новости / Евгений Кузьмин | Перейти в медиабанк

Уровень воды в реке Тобол у Кургана продолжает рост, по прогнозам, он дойдет до 10 метров,, сообщил полпред в УРФО Якушев.

Спецтехника у здания Водного союза на набережной реки Тобол в городе Кургане

Уровень воды в реке Тобол у Кургана продолжает рост, по прогнозам, он дойдет до 10 метров,, сообщил полпред в УРФО Якушев.

© РИА Новости / Евгений Кузьмин
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9 из 10
© РИА Новости / Евгений Кузьмин | Перейти в медиабанк

В Курганской области санитарно-эпидемиологическая обстановка стабильная, проводится мониторинг качества и безопасности воды в паводок, вода соответствует нормативам, сообщило в четверг управление Роспотребнадзора по региону.

Подтопленные дома в СНТ Курганжилстрой в городе Кургане

В Курганской области санитарно-эпидемиологическая обстановка стабильная, проводится мониторинг качества и безопасности воды в паводок, вода соответствует нормативам, сообщило в четверг управление Роспотребнадзора по региону.

© РИА Новости / Евгений Кузьмин
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ФотоТобол (река)КурганКурганская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Наводнения в России — 2024
 
 
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