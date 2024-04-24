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Глава Минздрава Крыма прокомментировал срыв поставок лекарств - РИА Новости, 24.04.2024
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02:03 24.04.2024 (обновлено: 03:22 24.04.2024)
https://ria.ru/20240424/lekarstva-1941904442.html
Глава Минздрава Крыма прокомментировал срыв поставок лекарств
Глава Минздрава Крыма прокомментировал срыв поставок лекарств - РИА Новости, 24.04.2024
Глава Минздрава Крыма прокомментировал срыв поставок лекарств
Глава Минздрава Крыма Константин Скорупский выразил готовность покинуть свой пост в случае, если до 15 мая в республику не поступят все необходимые для льготных РИА Новости, 24.04.2024
2024-04-24T02:03
2024-04-24T03:22
общество
здоровье - общество
республика крым
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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Глава Минздрава Крыма Константин Скорупский выразил готовность покинуть свой пост в случае, если до 15 мая в республику не поступят все необходимые для льготных категорий граждан препараты, об этом он сообщил в своем Telegram-канале. По словам Скорупского, Минздрав республики на 2024 год запланировал закупку порядка 1100 наименований препаратов для обеспечения льготных категорий граждан в рамках федеральной и региональной программ. Как отметил Скорупский, в настоящий момент министерство и предприятие "Крым-Фармация" закупили 955 наименований препаратов."Вместе с тем на сегодня необходимо приобрести еще порядка 50 позиций препаратов", — написал Скорупский.Он пообещал закупить эти позиции со сроком поставки до 15 мая этого года.Глава Минздрава Крыма также принес извинения за срыв сроков поставки препаратов."Если в вышеуказанный срок обязательства по приобретению препаратов не будут выполнены, то готов сложить свои полномочия в качестве министра здравоохранения Крыма", — сказал он.В феврале глава Крыма Сергей Аксенов назвал ситуацию с недостатком лекарств для льготников недопустимой. Он отмечал, что в его адрес поступали жалобы из-за нарушений поставок жизненно необходимых лекарств для людей с онкологическими заболеваниями и сахарным диабетом.
https://ria.ru/20240419/lekarstva-1941009108.html
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общество, здоровье - общество, республика крым
Общество, Здоровье - Общество, Республика Крым
Глава Минздрава Крыма прокомментировал срыв поставок лекарств

Глава Минздрава Крыма готов покинуть свой пост из-за срыва поставок лекарств

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкПродажа аскорбиновой кислоты
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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Глава Минздрава Крыма Константин Скорупский выразил готовность покинуть свой пост в случае, если до 15 мая в республику не поступят все необходимые для льготных категорий граждан препараты, об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
По словам Скорупского, Минздрав республики на 2024 год запланировал закупку порядка 1100 наименований препаратов для обеспечения льготных категорий граждан в рамках федеральной и региональной программ. Как отметил Скорупский, в настоящий момент министерство и предприятие "Крым-Фармация" закупили 955 наименований препаратов.
"Вместе с тем на сегодня необходимо приобрести еще порядка 50 позиций препаратов", — написал Скорупский.
Он пообещал закупить эти позиции со сроком поставки до 15 мая этого года.
Глава Минздрава Крыма также принес извинения за срыв сроков поставки препаратов.
"Если в вышеуказанный срок обязательства по приобретению препаратов не будут выполнены, то готов сложить свои полномочия в качестве министра здравоохранения Крыма", — сказал он.
В феврале глава Крыма Сергей Аксенов назвал ситуацию с недостатком лекарств для льготников недопустимой. Он отмечал, что в его адрес поступали жалобы из-за нарушений поставок жизненно необходимых лекарств для людей с онкологическими заболеваниями и сахарным диабетом.
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