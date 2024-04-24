https://ria.ru/20240424/lekarstva-1941904442.html

Глава Минздрава Крыма прокомментировал срыв поставок лекарств

Глава Минздрава Крыма прокомментировал срыв поставок лекарств - РИА Новости, 24.04.2024

Глава Минздрава Крыма прокомментировал срыв поставок лекарств

Глава Минздрава Крыма Константин Скорупский выразил готовность покинуть свой пост в случае, если до 15 мая в республику не поступят все необходимые для льготных РИА Новости, 24.04.2024

2024-04-24T02:03

2024-04-24T02:03

2024-04-24T03:22

общество

здоровье - общество

республика крым

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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Глава Минздрава Крыма Константин Скорупский выразил готовность покинуть свой пост в случае, если до 15 мая в республику не поступят все необходимые для льготных категорий граждан препараты, об этом он сообщил в своем Telegram-канале. По словам Скорупского, Минздрав республики на 2024 год запланировал закупку порядка 1100 наименований препаратов для обеспечения льготных категорий граждан в рамках федеральной и региональной программ. Как отметил Скорупский, в настоящий момент министерство и предприятие "Крым-Фармация" закупили 955 наименований препаратов."Вместе с тем на сегодня необходимо приобрести еще порядка 50 позиций препаратов", — написал Скорупский.Он пообещал закупить эти позиции со сроком поставки до 15 мая этого года.Глава Минздрава Крыма также принес извинения за срыв сроков поставки препаратов."Если в вышеуказанный срок обязательства по приобретению препаратов не будут выполнены, то готов сложить свои полномочия в качестве министра здравоохранения Крыма", — сказал он.В феврале глава Крыма Сергей Аксенов назвал ситуацию с недостатком лекарств для льготников недопустимой. Он отмечал, что в его адрес поступали жалобы из-за нарушений поставок жизненно необходимых лекарств для людей с онкологическими заболеваниями и сахарным диабетом.

https://ria.ru/20240419/lekarstva-1941009108.html

республика крым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

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