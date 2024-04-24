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Шри-Ланка заявила о намерении вступить в БРИКС - РИА Новости, 24.04.2024
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10:02 24.04.2024 (обновлено: 10:55 24.04.2024)
https://ria.ru/20240424/briks-1941944890.html
Шри-Ланка заявила о намерении вступить в БРИКС
Шри-Ланка заявила о намерении вступить в БРИКС - РИА Новости, 24.04.2024
Шри-Ланка заявила о намерении вступить в БРИКС
Шри-Ланка планирует в ближайшее время вступить в БРИКС, сообщила журналистам посол республики в Москве Джанита Лиянаге. РИА Новости, 24.04.2024
2024-04-24T10:02
2024-04-24T10:55
шри-ланка
россия
санкт-петербург
джанита лиянаге
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 апр — РИА Новости. Шри-Ланка планирует в ближайшее время вступить в БРИКС, сообщила журналистам посол республики в Москве Джанита Лиянаге. "Обсуждения вчера велись, и действительно есть желание в ближайшем будущем вступить в БРИКС+. Это даст возможность обеспечить безопасность как транспортную, так и продовольственную и многое другое", — сказала она. По словам посла, сейчас на Международной конференции по безопасности, проходящей в Санкт-Петербурге, этот вопрос обсуждают две ланкийские делегации, которые возглавляют первый заместитель министра обороны и председатель надзорного комитета по международной безопасности при парламенте. Таким образом, БРИКС сейчас объединяет десять стран с населением в 3,6 миллиарда человек — почти половина от общемирового. На эти государства приходится больше 40 процентов мировой добычи нефти и около четверти мирового экспорта товаров.Россия с 1 января стала председателем объединения на ближайший год. Главное мероприятие — встреча глав государств — пройдет в октябре в Казани.
https://ria.ru/20240418/kolumbiya-1940698912.html
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шри-ланка, россия, санкт-петербург, джанита лиянаге, брикс, в мире
Шри-Ланка, Россия, Санкт-Петербург, Джанита Лиянаге, БРИКС, В мире
Шри-Ланка заявила о намерении вступить в БРИКС

Посол Лиянаге: Шри-Ланка планирует в ближайшее время вступить в БРИКС

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСтела БРИКС в парке "Зарядье" в Москве
Стела БРИКС в парке Зарядье в Москве - РИА Новости, 1920, 24.04.2024
© РИА Новости / Антон Денисов
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Стела БРИКС в парке "Зарядье" в Москве. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 апр — РИА Новости. Шри-Ланка планирует в ближайшее время вступить в БРИКС, сообщила журналистам посол республики в Москве Джанита Лиянаге.
"Обсуждения вчера велись, и действительно есть желание в ближайшем будущем вступить в БРИКС+. Это даст возможность обеспечить безопасность как транспортную, так и продовольственную и многое другое", — сказала она.
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По словам посла, сейчас на Международной конференции по безопасности, проходящей в Санкт-Петербурге, этот вопрос обсуждают две ланкийские делегации, которые возглавляют первый заместитель министра обороны и председатель надзорного комитета по международной безопасности при парламенте.

В БРИКС изначально входили Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР, но с этого года число участников объединения увеличилось вдвое — полноправными членами стали ОАЭ, Саудовская Аравия, Иран, Египет и Эфиопия. Кроме того, желание присоединиться к блоку выражали еще два десятка государств.

Таким образом, БРИКС сейчас объединяет десять стран с населением в 3,6 миллиарда человек — почти половина от общемирового. На эти государства приходится больше 40 процентов мировой добычи нефти и около четверти мирового экспорта товаров.
Россия с 1 января стала председателем объединения на ближайший год. Главное мероприятие — встреча глав государств — пройдет в октябре в Казани.
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