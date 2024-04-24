https://ria.ru/20240424/briks-1941944890.html

Шри-Ланка заявила о намерении вступить в БРИКС

Шри-Ланка заявила о намерении вступить в БРИКС - РИА Новости, 24.04.2024

Шри-Ланка заявила о намерении вступить в БРИКС

Шри-Ланка планирует в ближайшее время вступить в БРИКС, сообщила журналистам посол республики в Москве Джанита Лиянаге. РИА Новости, 24.04.2024

2024-04-24T10:02

2024-04-24T10:02

2024-04-24T10:55

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 апр — РИА Новости. Шри-Ланка планирует в ближайшее время вступить в БРИКС, сообщила журналистам посол республики в Москве Джанита Лиянаге. "Обсуждения вчера велись, и действительно есть желание в ближайшем будущем вступить в БРИКС+. Это даст возможность обеспечить безопасность как транспортную, так и продовольственную и многое другое", — сказала она. По словам посла, сейчас на Международной конференции по безопасности, проходящей в Санкт-Петербурге, этот вопрос обсуждают две ланкийские делегации, которые возглавляют первый заместитель министра обороны и председатель надзорного комитета по международной безопасности при парламенте. Таким образом, БРИКС сейчас объединяет десять стран с населением в 3,6 миллиарда человек — почти половина от общемирового. На эти государства приходится больше 40 процентов мировой добычи нефти и около четверти мирового экспорта товаров.Россия с 1 января стала председателем объединения на ближайший год. Главное мероприятие — встреча глав государств — пройдет в октябре в Казани.

https://ria.ru/20240418/kolumbiya-1940698912.html

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шри-ланка

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шри-ланка, россия, санкт-петербург, джанита лиянаге, брикс, в мире