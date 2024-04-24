Шри-Ланка заявила о намерении вступить в БРИКС
Посол Лиянаге: Шри-Ланка планирует в ближайшее время вступить в БРИКС
Стела БРИКС в парке "Зарядье" в Москве. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 апр — РИА Новости. Шри-Ланка планирует в ближайшее время вступить в БРИКС, сообщила журналистам посол республики в Москве Джанита Лиянаге.
"Обсуждения вчера велись, и действительно есть желание в ближайшем будущем вступить в БРИКС+. Это даст возможность обеспечить безопасность как транспортную, так и продовольственную и многое другое", — сказала она.
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По словам посла, сейчас на Международной конференции по безопасности, проходящей в Санкт-Петербурге, этот вопрос обсуждают две ланкийские делегации, которые возглавляют первый заместитель министра обороны и председатель надзорного комитета по международной безопасности при парламенте.
В БРИКС изначально входили Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР, но с этого года число участников объединения увеличилось вдвое — полноправными членами стали ОАЭ, Саудовская Аравия, Иран, Египет и Эфиопия. Кроме того, желание присоединиться к блоку выражали еще два десятка государств.
Таким образом, БРИКС сейчас объединяет десять стран с населением в 3,6 миллиарда человек — почти половина от общемирового. На эти государства приходится больше 40 процентов мировой добычи нефти и около четверти мирового экспорта товаров.
Россия с 1 января стала председателем объединения на ближайший год. Главное мероприятие — встреча глав государств — пройдет в октябре в Казани.
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