https://ria.ru/20240424/angara-1942062326.html

До конца года планируется провести еще три пуска ракет "Ангара"

До конца года планируется провести еще три пуска ракет "Ангара" - РИА Новости, 24.04.2024

До конца года планируется провести еще три пуска ракет "Ангара"

Ещё три пуска ракет семейства "Ангара" планируется провести в 2024 году, сообщил в среду министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу. РИА Новости, 24.04.2024

2024-04-24T15:47

2024-04-24T15:47

2024-04-24T15:47

космос - риа наука

россия

сергей шойгу

ангара (ракета)

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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Ещё три пуска ракет семейства "Ангара" планируется провести в 2024 году, сообщил в среду министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу. Шойгу проинспектировал ход строительства и модернизации объектов инфраструктуры первого Государственного испытательного космодрома Плесецк Министерства обороны РФ. "Уже успешно проведено шесть пусков этих ракет. В текущем году планируется осуществить еще три запуска ракет-носителей данного класса", - приводит слова Шойгу Минобороны РФ. Он не уточнил, сколько из них будут ракетами лёгкого класса "Ангара-1.2", а сколько тяжёлого "Ангара-А5". С Плесецка ранее состоялись три старта "Ангары-1.2" (первый – в 2014 году) и три пуска "Ангары-А5". Первый и пока единственный старт "Ангары-А5" с космодрома Восточный состоялся 11 апреля 2024 года. Как сообщил ранее РИА Новости гендиректор Центра Хруничева Алексей Варочко, по программе лётных испытаний в рамках ОКР "Ангара" осталось выполнить три пуска ракеты "Ангара-А5" и три пуска ракеты "Ангара-1.2".

https://ria.ru/20240411/putin-1939461259.html

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Кирилл Волков

космос - риа наука, россия, сергей шойгу, ангара (ракета)