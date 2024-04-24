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До конца года планируется провести еще три пуска ракет "Ангара" - РИА Новости, 24.04.2024
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15:47 24.04.2024
https://ria.ru/20240424/angara-1942062326.html
До конца года планируется провести еще три пуска ракет "Ангара"
До конца года планируется провести еще три пуска ракет "Ангара" - РИА Новости, 24.04.2024
До конца года планируется провести еще три пуска ракет "Ангара"
Ещё три пуска ракет семейства "Ангара" планируется провести в 2024 году, сообщил в среду министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу. РИА Новости, 24.04.2024
2024-04-24T15:47
2024-04-24T15:47
космос - риа наука
россия
сергей шойгу
ангара (ракета)
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Ещё три пуска ракет семейства "Ангара" планируется провести в 2024 году, сообщил в среду министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу. Шойгу проинспектировал ход строительства и модернизации объектов инфраструктуры первого Государственного испытательного космодрома Плесецк Министерства обороны РФ. "Уже успешно проведено шесть пусков этих ракет. В текущем году планируется осуществить еще три запуска ракет-носителей данного класса", - приводит слова Шойгу Минобороны РФ. Он не уточнил, сколько из них будут ракетами лёгкого класса "Ангара-1.2", а сколько тяжёлого "Ангара-А5". С Плесецка ранее состоялись три старта "Ангары-1.2" (первый – в 2014 году) и три пуска "Ангары-А5". Первый и пока единственный старт "Ангары-А5" с космодрома Восточный состоялся 11 апреля 2024 года. Как сообщил ранее РИА Новости гендиректор Центра Хруничева Алексей Варочко, по программе лётных испытаний в рамках ОКР "Ангара" осталось выполнить три пуска ракеты "Ангара-А5" и три пуска ракеты "Ангара-1.2".
https://ria.ru/20240411/putin-1939461259.html
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космос - риа наука, россия, сергей шойгу, ангара (ракета)
Космос - РИА Наука, Россия, Сергей Шойгу, Ангара (ракета)
До конца года планируется провести еще три пуска ракет "Ангара"

Шойгу: в 2024 году планируется провести еще три пуска ракет семейства "Ангара"

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкЗапуск первой летной ракеты космического назначения "Ангара-А5" с разгонным блоком "Орион" с космодрома Восточный
Запуск первой летной ракеты космического назначения Ангара-А5 с разгонным блоком Орион с космодрома Восточный - РИА Новости, 1920, 24.04.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Запуск первой летной ракеты космического назначения "Ангара-А5" с разгонным блоком "Орион" с космодрома Восточный. Архивное фото
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Ещё три пуска ракет семейства "Ангара" планируется провести в 2024 году, сообщил в среду министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу.
Шойгу проинспектировал ход строительства и модернизации объектов инфраструктуры первого Государственного испытательного космодрома Плесецк Министерства обороны РФ.
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"Уже успешно проведено шесть пусков этих ракет. В текущем году планируется осуществить еще три запуска ракет-носителей данного класса", - приводит слова Шойгу Минобороны РФ. Он не уточнил, сколько из них будут ракетами лёгкого класса "Ангара-1.2", а сколько тяжёлого "Ангара-А5".
С Плесецка ранее состоялись три старта "Ангары-1.2" (первый – в 2014 году) и три пуска "Ангары-А5". Первый и пока единственный старт "Ангары-А5" с космодрома Восточный состоялся 11 апреля 2024 года.
Как сообщил ранее РИА Новости гендиректор Центра Хруничева Алексей Варочко, по программе лётных испытаний в рамках ОКР "Ангара" осталось выполнить три пуска ракеты "Ангара-А5" и три пуска ракеты "Ангара-1.2".
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