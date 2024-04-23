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Матвиенко назвала военкора Еремина талантливым и светлым человеком - РИА Новости, 23.04.2024
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07:58 23.04.2024
https://ria.ru/20240423/voenkor-1941673661.html
Матвиенко назвала военкора Еремина талантливым и светлым человеком
Матвиенко назвала военкора Еремина талантливым и светлым человеком - РИА Новости, 23.04.2024
Матвиенко назвала военкора Еремина талантливым и светлым человеком
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко выразила соболезнования в связи со смертью корреспондента "Известий" Семена Еремина, отметив, что помнит его как честного,... РИА Новости, 23.04.2024
2024-04-23T07:58
2024-04-23T07:58
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санкт-петербург
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дмитрий киселев
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МОСКВА, 23 апр – РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко выразила соболезнования в связи со смертью корреспондента "Известий" Семена Еремина, отметив, что помнит его как честного, открытого и талантливого журналиста. "Известия" 19 апреля сообщили о гибели в зоне спецоперации своего военного корреспондента Семена Еремина. Он погиб в результате сброса боеприпаса с украинского FPV-дрона. Его последний репортаж вышел несколько дней назад. Военный корреспондент работал в Мариуполе, на заводе "Азовсталь", в Марьинке. Издание отмечало, что в зоне СВО он не раз рисковал жизнью. "Я хочу, пользуясь случаем, мои искренние соболезнования выразить его семье. И хочу сказать, что я Семена Еремина знаю еще со времен, когда я была губернатором (Санкт-Петербурга). Тогда мы в новую команду "Пятого канала" пригласили молодых журналистов со всей России, и он был в числе этой группы молодых журналистов, которые приехали работать на "Пятом канале", - сказала спикер Совфеда в интервью гендиректору международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву. По словам Матвиенко, Еремин впервые появился на телевидении, это были 2004-2005 годы. "И я до сих пор помню его. Такой честный, такой открытый, такой умный парень. И радовалась его карьере, которая потом пошла", - отметила сенатор. Матвиенко рассказала, что помнит эти события, которые были 20 лет назад. Потом Еремин выступал уже в другом качестве, на других экранах, но первые встречи запомнились. "Мы же тогда "Пятый канал" делали таким статусным, и он вырос, потому что он сразу был очень талантливый и светлый человек… Ну, вот до боли, понимаете, это так жалко, невозможно. И еще раз искренние соболезнования. Тем более у него маленький ребенок только родился. Ну, беда, беда и горе", - сказала политик.
https://ria.ru/20240420/zhurnalist-1941206214.html
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санкт-петербург, валентина матвиенко, дмитрий киселев, совет федерации рф
Специальная военная операция на Украине, Санкт-Петербург, Валентина Матвиенко, Дмитрий Киселев, Совет Федерации РФ
Матвиенко назвала военкора Еремина талантливым и светлым человеком

Матвиенко назвала Еремина честным, открытым и талантливым журналистом

© Пресс-служба Совета Федерации РФ | Перейти в медиабанкПредседатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко
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Председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко . Архивное фото
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МОСКВА, 23 апр – РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко выразила соболезнования в связи со смертью корреспондента "Известий" Семена Еремина, отметив, что помнит его как честного, открытого и талантливого журналиста.
"Известия" 19 апреля сообщили о гибели в зоне спецоперации своего военного корреспондента Семена Еремина. Он погиб в результате сброса боеприпаса с украинского FPV-дрона. Его последний репортаж вышел несколько дней назад. Военный корреспондент работал в Мариуполе, на заводе "Азовсталь", в Марьинке. Издание отмечало, что в зоне СВО он не раз рисковал жизнью.
Военный корреспондент Известий Семён Ерёмин. Стоп-кадр видео
Корреспондент РИА Новости рассказал о погибшем военкоре Еремине
20 апреля, 11:04
"Я хочу, пользуясь случаем, мои искренние соболезнования выразить его семье. И хочу сказать, что я Семена Еремина знаю еще со времен, когда я была губернатором (Санкт-Петербурга). Тогда мы в новую команду "Пятого канала" пригласили молодых журналистов со всей России, и он был в числе этой группы молодых журналистов, которые приехали работать на "Пятом канале", - сказала спикер Совфеда в интервью гендиректору международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву.
По словам Матвиенко, Еремин впервые появился на телевидении, это были 2004-2005 годы. "И я до сих пор помню его. Такой честный, такой открытый, такой умный парень. И радовалась его карьере, которая потом пошла", - отметила сенатор.
Матвиенко рассказала, что помнит эти события, которые были 20 лет назад. Потом Еремин выступал уже в другом качестве, на других экранах, но первые встречи запомнились.
"Мы же тогда "Пятый канал" делали таким статусным, и он вырос, потому что он сразу был очень талантливый и светлый человек… Ну, вот до боли, понимаете, это так жалко, невозможно. И еще раз искренние соболезнования. Тем более у него маленький ребенок только родился. Ну, беда, беда и горе", - сказала политик.
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Матвиенко назвала убийство военкора Еремина терактом
07:48
 
Специальная военная операция на УкраинеСанкт-ПетербургВалентина МатвиенкоДмитрий КиселевСовет Федерации РФ
 
 
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