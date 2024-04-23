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Источник: католического священника в Омске заподозрили в оправдании нацизма - РИА Новости, 23.04.2024
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Религия
 
14:17 23.04.2024 (обновлено: 14:54 23.04.2024)
https://ria.ru/20240423/svyaschennik-1941769060.html
Источник: католического священника в Омске заподозрили в оправдании нацизма
Источник: католического священника в Омске заподозрили в оправдании нацизма - РИА Новости, 23.04.2024
Источник: католического священника в Омске заподозрили в оправдании нацизма
Католического священника в Омске подозревают в оправдании нацизма, у него прошли обыски, возбуждено уголовное дело, рассказал РИА Новости источник в силовых... РИА Новости, 23.04.2024
2024-04-23T14:17
2024-04-23T14:54
религия
омск
происшествия
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ОМСК, 23 апр - РИА Новости. Католического священника в Омске подозревают в оправдании нацизма, у него прошли обыски, возбуждено уголовное дело, рассказал РИА Новости источник в силовых структурах. По утверждению собеседника агентства, священник Игорь М., служащий в Греко-католическом приходе Покрова Пресвятой Богородицы Католической церкви в Омске, повесил в своем приходе, в помещении трапезной, стилизованные под иконы портреты украинских пособников нацизма – бандеровцев на фоне Святой Богородицы. "На 57-летнего М. возбуждено уголовное дело по статьям "нарушение права на свободу совести и вероисповеданий" и "реабилитация нацизма", - сообщил источник РИА Новости. У священника провели обыски, дело готовят к передаче в суд.
https://ria.ru/20240306/gosizmena-1931426909.html
https://ria.ru/20231209/sud-1914829856.html
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омск, происшествия
Религия, Омск, Происшествия
Источник: католического священника в Омске заподозрили в оправдании нацизма

В Омске завели дело на католического священника по статье о реабилитации нацизма

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 23.04.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ОМСК, 23 апр - РИА Новости. Католического священника в Омске подозревают в оправдании нацизма, у него прошли обыски, возбуждено уголовное дело, рассказал РИА Новости источник в силовых структурах.
По утверждению собеседника агентства, священник Игорь М., служащий в Греко-католическом приходе Покрова Пресвятой Богородицы Католической церкви в Омске, повесил в своем приходе, в помещении трапезной, стилизованные под иконы портреты украинских пособников нацизма – бандеровцев на фоне Святой Богородицы.
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"На 57-летнего М. возбуждено уголовное дело по статьям "нарушение права на свободу совести и вероисповеданий" и "реабилитация нацизма", - сообщил источник РИА Новости.
У священника провели обыски, дело готовят к передаче в суд.
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