https://ria.ru/20240423/spinraza-1941699467.html

Минздрав зарегистрировал аналог "Спинразы"

Минздрав зарегистрировал аналог "Спинразы" - РИА Новости, 23.04.2024

Минздрав зарегистрировал аналог "Спинразы"

Минздрав России зарегистрировал в государственном реестре лекарственных средств аналог "Спинразы" российского производства, соответствующие данные внесены в... РИА Новости, 23.04.2024

2024-04-23T10:21

2024-04-23T10:21

2024-04-23T11:14

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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Минздрав России зарегистрировал в государственном реестре лекарственных средств аналог "Спинразы" российского производства, соответствующие данные внесены в документ. "Дата регистрации: 15.04.2024.Торговое наименование лекарственного препарата: "Лантесенс". Международное непатентованное, или группировочное, или химическое наименование: "Нусинерсен", — говорится в реестре.Отмечается, что производителем препарата является российская компания "Генериум". Согласно инструкции, "Лантесенс" предназначен для лечения спинальной мышечной атрофии. Он также входит в список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. При спинальной мышечной атрофии постепенно утрачиваются моторные функции, ребенок может перестать двигаться и даже дышать. В России ранее было зарегистрировано три препарата для лечения болезни — "Нусинерсен" ("Спинраза"), который был зарегистрирован компанией из Нидерландов, "Рисдиплам" и " Золгенсма". Препарат "Золгенсма" является одним из самых дорогих лекарств в мире.

https://ria.ru/20240116/sma-1921612783.html

https://ria.ru/20240405/minzdrav-1937961063.html

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общество, здоровье - общество, россия, нидерланды, спинраза