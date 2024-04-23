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Минздрав зарегистрировал аналог "Спинразы" - РИА Новости, 23.04.2024
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10:21 23.04.2024 (обновлено: 11:14 23.04.2024)
https://ria.ru/20240423/spinraza-1941699467.html
Минздрав зарегистрировал аналог "Спинразы"
Минздрав зарегистрировал аналог "Спинразы" - РИА Новости, 23.04.2024
Минздрав зарегистрировал аналог "Спинразы"
Минздрав России зарегистрировал в государственном реестре лекарственных средств аналог "Спинразы" российского производства, соответствующие данные внесены в... РИА Новости, 23.04.2024
2024-04-23T10:21
2024-04-23T11:14
общество
здоровье - общество
россия
нидерланды
спинраза
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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Минздрав России зарегистрировал в государственном реестре лекарственных средств аналог "Спинразы" российского производства, соответствующие данные внесены в документ. &quot;Дата регистрации: 15.04.2024.Торговое наименование лекарственного препарата: &quot;Лантесенс&quot;. Международное непатентованное, или группировочное, или химическое наименование: &quot;Нусинерсен&quot;, — говорится в реестре.Отмечается, что производителем препарата является российская компания "Генериум". Согласно инструкции, "Лантесенс" предназначен для лечения спинальной мышечной атрофии. Он также входит в список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. При спинальной мышечной атрофии постепенно утрачиваются моторные функции, ребенок может перестать двигаться и даже дышать. В России ранее было зарегистрировано три препарата для лечения болезни — "Нусинерсен" ("Спинраза"), который был зарегистрирован компанией из Нидерландов, "Рисдиплам" и " Золгенсма". Препарат "Золгенсма" является одним из самых дорогих лекарств в мире.
https://ria.ru/20240116/sma-1921612783.html
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общество, здоровье - общество, россия, нидерланды, спинраза
Общество, Здоровье - Общество, Россия, Нидерланды, Спинраза
Минздрав зарегистрировал аналог "Спинразы"

Минздрав зарегистрировал аналог "Спинразы" в реестре лекарственных средств

CC0 / / Лекарственные препараты
Лекарственные препараты - РИА Новости, 1920, 23.04.2024
CC0 / /
Лекарственные препараты. Архивное фото
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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Минздрав России зарегистрировал в государственном реестре лекарственных средств аналог "Спинразы" российского производства, соответствующие данные внесены в документ.
«

"Дата регистрации: 15.04.2024.Торговое наименование лекарственного препарата: "Лантесенс". Международное непатентованное, или группировочное, или химическое наименование: "Нусинерсен", — говорится в реестре.

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Отмечается, что производителем препарата является российская компания "Генериум". Согласно инструкции, "Лантесенс" предназначен для лечения спинальной мышечной атрофии. Он также входит в список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.
При спинальной мышечной атрофии постепенно утрачиваются моторные функции, ребенок может перестать двигаться и даже дышать. В России ранее было зарегистрировано три препарата для лечения болезни — "Нусинерсен" ("Спинраза"), который был зарегистрирован компанией из Нидерландов, "Рисдиплам" и " Золгенсма". Препарат "Золгенсма" является одним из самых дорогих лекарств в мире.
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ОбществоЗдоровье - ОбществоРоссияНидерландыСпинраза
 
 
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