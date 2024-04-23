https://ria.ru/20240423/spetsoperatsiya-1941876751.html

Спецоперация, 23 апреля: ВСУ потеряли более тысячи военных за сутки

Спецоперация, 23 апреля: ВСУ потеряли более тысячи военных за сутки - РИА Новости, 23.04.2024

Спецоперация, 23 апреля: ВСУ потеряли более тысячи военных за сутки

Министр обороны России Сергей Шойгу провёл во вторник заседание коллегии ведомства и заявил на нём, что группировки ВС РФ владеют инициативой по всей линии... РИА Новости, 23.04.2024

2024-04-23T20:17

2024-04-23T20:17

2024-04-23T20:17

специальная военная операция на украине

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сергей шойгу

василий прозоров

вячеслав гладков

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 23 апр – РИА Новости. Министр обороны России Сергей Шойгу провёл во вторник заседание коллегии ведомства и заявил на нём, что группировки ВС РФ владеют инициативой по всей линии боевого соприкосновения и продолжают выдавливать противника с занимаемых рубежей, а также что их высокий боевой потенциал позволяет постоянно оказывать огневое воздействие на противника, не давать ему удерживать линию обороны. "В результате активных боевых действий российскими военнослужащими освобождены населенные пункты Первомайское, Богдановка и Новомихайловка Донецкой Народной Республики. Идет расширение зоны контроля на Бердычах и Георгиевке", - рассказал Шойгу. Кроме того, он отметил, что из ожидаемой от Вашингтона помощи почти в 61 миллиард долларов большая часть уйдет на финансирование ВПК Соединенных Штатов. Шойгу подчеркнул, что с начала СВО потери ВСУ составили почти полмиллиона человек, а американские власти цинично заявляют, что "умирать за их интересы в борьбе с Россией будут украинцы". Также, по словам российского министра, предприятия российского ОПК РФ в разы нарастили свои мощности и значительно повысили боевые возможности ВС РФ, о чём свидетельствует обстановка в зоне спецоперации. Шойгу заверил, что выпуск наиболее востребованных образцов вооружения и военной техники в России будет увеличен соразмерно угрозам, создаваемым США и их союзниками. Кроме того, будет повышена интенсивность ударов по логистическим центрам и базам хранения западного оружия. ВС РФ продолжат решать поставленные задачи до полного достижения целей спецоперации, подчеркнул он. "Всего с начала боевых действий уничтожено более 22 тысяч беспилотников и порядка шести тысяч реактивных снарядов, в том числе "Хаймарс" - 3549, и "Вампир" - 361, а также около двух тысяч других воздушных целей, среди них 592 самолета, 270 вертолетов, 349 зенитных управляемых и тактических баллистических ракет, 329 управляемых ракет, 278 противорадиолокационных ракет и 37 воздушных шаров", - рассказал министр. Он отметил, что значительный вклад в повышение эффективности системы ПВО вносят региональные власти Москвы, Московской, Ленинградской и Белгородской областей, и Краснодарского края. При их поддержке формируются подразделения по борьбе с беспилотниками, оснащаются позиции для зенитных ракетных и радиотехнических войск, рассказал Шойгу. Лишилась западной артиллерии и ЗРККак следует из сводки Минобороны РФ, опубликованной во вторник, подразделения российских группировок "Запад", "Юг", "Центр", "Восток" и "Днепр" нанесли поражение противнику и заняли более выгодные рубежи, а также улучшили положение по переднему краю. Кроме того, были отражены девять контратак. Противник, как отметили в МО РФ, за прошедшие сутки потерял около 1050 солдат. Также ВСУ лишились трёх танков, двух бронемашин, бронетранспортёра, одной БМП, двух гаубиц М777 и одного орудия М101 производства США, самоходной артиллерийской установки Caesar производства Франции, трёх гаубиц "Мста-Б", двух САУ "Гвоздика" и орудия Д-20, а также четырёх Д-30 и станции радиоэлектронной борьбы "Нота". Были уничтожены три полевых склада с боеприпасами. Авиация и артиллерия ВС РФ уничтожили пусковую установку зенитного ракетного комплекса MIM-23 HAWK производства США, а также поразили склад с беспилотниками 113-й бригады теробороны. Российская ПВО сбила 104 украинских дрона, тактическую ракету "Точка-У", шесть реактивных снарядов HIMARS и "Ольха", а также четыре управляемые авиабомбы Hammer. Агенты пойманыФСБ России сообщила во вторник, что в Луганске был задержан гражданин Украины, принимавший участие в подготовке покушения на экс-подполковника СБУ Василия Прозорова. Расследование установило, что фигурант в 2021 году в городе Рубежное ЛНР познакомился с агентом СБУ гражданкой Украины Хрестиной Ярославой, которая после начала СВО выехала для проживания в Варшаву. На опубликованном Центром общественных связей ФСБ видео украинец признаётся, что СБУ заплатило ему четыре тысячи рублей за слежку за Прозоровым. Кроме того, он перевёл 10 тысяч рублей курьеру Ивану Паскарю (также был задержан ранее), который доставил взрывчатку из Варшавы в Москву. Ранее был задержан украинский агент Владимир Головченко. Он в марте прибыл в Россию, получил компоненты радиоуправляемого взрывного устройства, собрал бомбу и заминировал Toyota Land Cruiser Prado Прозорова. Она сработала у дома на Коровинском шоссе 12 апреля, но Прозоров пострадал незначительно. Головченко был арестован в Москве 18 апреля. Сам Прозоров сообщил во вторник РИА Новости, что выписался из больницы после покушения и вернулся к работе. Сейчас он готовит расследование о событиях 2 мая 2014 года в Одессе. Ещё одно задержание, о котором сообщила ФСБ во вторник, произошло в Брянске. Гражданин РФ, исповедующий украинскую националистическую идеологию, по заданию запрещённой в России террористической организации принимал участие в подготовке теракта в одном из общественных мест. Управление ФСБ по Кемеровской области сообщило, что жителя Кузбасса, собиравшегося воевать против РФ на стороне Киева и пытавшегося выехать на Украину, осудили на 9 лет. Мужчина связался с неустановленным украинским координатором через мессенджер и подтвердил своё желание, а затем собственноручно заполнил анкету на вступление в иностранную военизированную организацию, приобрел камуфляж, медицинские препараты, средства связи и билеты на самолет и поезд, чтобы выехать на Украину. Его задержали при прохождении регистрации на авиарейс. Беспилотники, снаряды и шарыПредставительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщило, что во вторник украинские войска выпустили по Донецку, Владимировке, Ясиноватскому району и Горловке 41 снаряд калибра 155 миллиметров, в том числе пять кассетных. Как сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, украинские беспилотники атаковали регион не менее восьми раз за прошедшие сутки, также был обнаружен метеозонд. По двум граничащим с Украиной районам ВСУ выпустили 11 снарядов. Верховный суд ДНР заочно приговорил к пожизненному лишению свободы украинского морпеха за убийство двух мирных жителей Мариуполя в апреле 2022 года, сообщила пресс-служба Главной военной прокуратуры. Стрышко в апреле 2022 года на территории Мариупольского металлургического комбината застрелил из автомата двух мирных жителей, которых заподозрил в содействии Вооруженным силам РФ и войскам Народной милиции. Стрышко скрылся от следствия и суда за пределами России и 9 августа 2022 года он был объявлен в международный розыск. Замначальника главного управления по военно-политической работе Минобороны РФ, командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов, основываясь на анализе собственных данных с линии боевого соприкосновения, заявил, что в конце мая – июне "противник должен посыпаться". После этого, по его словам, ВС РФ вряд ли остановят выделенные Украине американские и европейские средства. Ракеты, или?Во вторник британское правительство заявило, что в новый пакет военной помощи Украине вошли дополнительные ракеты Storm Shadow, а также более 1,6 тысячи ударных и зенитных ракет. Британский премьер Риши Сунак провёл разговор с Зеленским и подтвердил намерение Лондона выделить дополнительные 500 миллионов фунтов военной помощи. Ранее сообщалось, что Лондон планирует передать Киеву 60 малых плавсредств, 160 защищенных автомобилей высокой проходимости "Husky", 162 бронемашины, 78 вездеходов и 4 миллиона патронов. Экс-бургомистр Берлина и депутат бундестага от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Михаэль Мюллер в подкасте издания Zeit заявил, что Германии необходимо снять фокус с поддержки Киева оружием и уделить также внимание попыткам мирного разрешения конфликта на Украине. Газета New York Times выпустила материал, в котором называется малореалистичным возвращение Украины к существовавшим до начала военного конфликта границам. Указывается, что многие эксперты скептически оценивают идею возвращения под контроль Киева Донбасса и Крыма. В то же время "страна будет меньше, но сможет удержать бóльшую часть своей территории, а затем экономически и стратегически интегрироваться в Европу", пишет издание и называет такой сценарий лучшим, чем безоговорочное поражение. Отсидеться не получитсяВо вторник украинские СМИ сообщали в взрывах в Харькове и окрестностях Днепропетровска. Воздушная тревога была объявлена в Днепропетровской, а также Николаевской, Харьковской, Кировоградской и Полтавской областях. Глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов сообщил, что в понедельник была уничтожена телебашня в городе. Ракета попала в 250-метровое сооружение на высоте 140 метров. При этом, по словам чиновника, кабельное ТВ, интернет и мобильная связь все еще работают в городе. США надеются поставить часть помощи из нового пакета (как ожидается он составит 61 миллиард долларов) для Украины к 9 мая, но маловероятно, что все вооружение из него будет отправлено к этому времени, сообщило во вторник издание Politico со ссылкой на высокопоставленного чиновника администрации американского президента Джо Байдена. Посол Украины в США Оксана Маркарова, в свою очередь, не исключила, что первый пакет американской военной помощи после одобрения в конгрессе Киев может получить уже в апреле. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что украинские военнообязанные мужчины больше не могут получить консульские услуги за границей. По его словам, отсидеться за рубежом и получать услуги от государства у уклонистов не получится.

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украина, россия, киев, сергей шойгу, василий прозоров, вячеслав гладков, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), вооруженные силы украины, сцкк