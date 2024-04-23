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В Минздраве объяснили, почему йод попал под ограничения - РИА Новости, 23.04.2024
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15:17 23.04.2024 (обновлено: 17:34 23.04.2024)
https://ria.ru/20240423/minzdrav-1941782591.html
В Минздраве объяснили, почему йод попал под ограничения
В Минздраве объяснили, почему йод попал под ограничения - РИА Новости, 23.04.2024
В Минздраве объяснили, почему йод попал под ограничения
Йод попал под ограничения в аптеках из-за технической ошибки с занесением его в перечень препаратов предметно-количественного учета (ПКУ), сообщил РИА Новости... РИА Новости, 23.04.2024
2024-04-23T15:17
2024-04-23T17:34
общество
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россия
алексей кузнецов
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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Йод попал под ограничения в аптеках из-за технической ошибки с занесением его в перечень препаратов предметно-количественного учета (ПКУ), сообщил РИА Новости помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов. "При формировании письма была допущена техническая ошибка, она оперативно исправлена. Все разъяснения оператору системы маркировки даны", — сказал он.О том, что спиртовой раствор йода попал в перечень ПКУ, следовало из письма Минздрава, с которым ознакомилось РИА Новости. Как пояснили в пресс-службе СРО Ассоциации независимых аптек и Альянса фармацевтических ассоциаций, это означает, что пациентам, которым нужно, например, сделать йодовую сетку, придется пойти к врачу и получить рецепт на бланке строгой отчетности, а аптеки обязаны организовать специальные условия хранения и отпуска.Каждая организация, которая занимается хранением или реализацией лекарственных средств, должна вести их предметно-количественный учет, а также обязательно регистрировать все операции — продажу, списание или прием. Перечень препаратов ПКУ формирует Минздрав. В Центре развития перспективных технологий — операторе системы маркировки "Честный знак" заявили, что вместе с регулятором продолжают работу по детализации и оперативному получению перечня в автоматизированном режиме. Там пояснили, что отметка "ПКУ" в системе маркировки нужна для соблюдения норм законодательства участниками оборота при отгрузке таких препаратов контрагентам и никак не влияет на отпуск лекарств потребителям.
https://ria.ru/20240418/lekarstv-1940734588.html
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общество, здоровье - общество, россия, алексей кузнецов
Общество, Здоровье - Общество, Россия, Алексей Кузнецов
В Минздраве объяснили, почему йод попал под ограничения

Кузнецов: спиртовой раствор йода попал под ограничения из-за технической ошибки

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкЧеловек держит в руках флакон с раствором йода
Человек держит в руках флакон с раствором йода - РИА Новости, 1920, 23.04.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Человек держит в руках флакон с раствором йода. Архивное фото
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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Йод попал под ограничения в аптеках из-за технической ошибки с занесением его в перечень препаратов предметно-количественного учета (ПКУ), сообщил РИА Новости помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов.
"При формировании письма была допущена техническая ошибка, она оперативно исправлена. Все разъяснения оператору системы маркировки даны", — сказал он.
Фармацевты - РИА Новости, 1920, 18.04.2024
В России расширили перечень жизненно важных препаратов
18 апреля, 10:35
О том, что спиртовой раствор йода попал в перечень ПКУ, следовало из письма Минздрава, с которым ознакомилось РИА Новости. Как пояснили в пресс-службе СРО Ассоциации независимых аптек и Альянса фармацевтических ассоциаций, это означает, что пациентам, которым нужно, например, сделать йодовую сетку, придется пойти к врачу и получить рецепт на бланке строгой отчетности, а аптеки обязаны организовать специальные условия хранения и отпуска.
Каждая организация, которая занимается хранением или реализацией лекарственных средств, должна вести их предметно-количественный учет, а также обязательно регистрировать все операции — продажу, списание или прием. Перечень препаратов ПКУ формирует Минздрав.
В Центре развития перспективных технологий — операторе системы маркировки "Честный знак" заявили, что вместе с регулятором продолжают работу по детализации и оперативному получению перечня в автоматизированном режиме. Там пояснили, что отметка "ПКУ" в системе маркировки нужна для соблюдения норм законодательства участниками оборота при отгрузке таких препаратов контрагентам и никак не влияет на отпуск лекарств потребителям.
Спирт - РИА Новости, 1920, 04.08.2023
В России ужесточат правила оптовой торговли медицинским спиртом
4 августа 2023, 15:01
 
ОбществоЗдоровье - ОбществоРоссияАлексей Кузнецов
 
 
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