https://ria.ru/20240423/minzdrav-1941782591.html

В Минздраве объяснили, почему йод попал под ограничения

В Минздраве объяснили, почему йод попал под ограничения - РИА Новости, 23.04.2024

В Минздраве объяснили, почему йод попал под ограничения

Йод попал под ограничения в аптеках из-за технической ошибки с занесением его в перечень препаратов предметно-количественного учета (ПКУ), сообщил РИА Новости... РИА Новости, 23.04.2024

2024-04-23T15:17

2024-04-23T15:17

2024-04-23T17:34

общество

здоровье - общество

россия

алексей кузнецов

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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Йод попал под ограничения в аптеках из-за технической ошибки с занесением его в перечень препаратов предметно-количественного учета (ПКУ), сообщил РИА Новости помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов. "При формировании письма была допущена техническая ошибка, она оперативно исправлена. Все разъяснения оператору системы маркировки даны", — сказал он.О том, что спиртовой раствор йода попал в перечень ПКУ, следовало из письма Минздрава, с которым ознакомилось РИА Новости. Как пояснили в пресс-службе СРО Ассоциации независимых аптек и Альянса фармацевтических ассоциаций, это означает, что пациентам, которым нужно, например, сделать йодовую сетку, придется пойти к врачу и получить рецепт на бланке строгой отчетности, а аптеки обязаны организовать специальные условия хранения и отпуска.Каждая организация, которая занимается хранением или реализацией лекарственных средств, должна вести их предметно-количественный учет, а также обязательно регистрировать все операции — продажу, списание или прием. Перечень препаратов ПКУ формирует Минздрав. В Центре развития перспективных технологий — операторе системы маркировки "Честный знак" заявили, что вместе с регулятором продолжают работу по детализации и оперативному получению перечня в автоматизированном режиме. Там пояснили, что отметка "ПКУ" в системе маркировки нужна для соблюдения норм законодательства участниками оборота при отгрузке таких препаратов контрагентам и никак не влияет на отпуск лекарств потребителям.

https://ria.ru/20240418/lekarstv-1940734588.html

https://ria.ru/20230804/spirt-1888197545.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, здоровье - общество, россия, алексей кузнецов