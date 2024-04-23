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ФСИН проверит сообщения о нарушениях в колонии "Черный дельфин" - РИА Новости, 23.04.2024
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13:37 23.04.2024 (обновлено: 15:31 23.04.2024)
https://ria.ru/20240423/fsin-1941761251.html
ФСИН проверит сообщения о нарушениях в колонии "Черный дельфин"
ФСИН проверит сообщения о нарушениях в колонии "Черный дельфин" - РИА Новости, 23.04.2024
ФСИН проверит сообщения о нарушениях в колонии "Черный дельфин"
ФСИН России направила комиссию для проверки сообщений о нарушении прав заключенных в ИК-6 по Оренбургской области, известной как "Черный дельфин", рассказали... РИА Новости, 23.04.2024
2024-04-23T13:37
2024-04-23T15:31
происшествия
здоровье - общество
россия
оренбургская область
татьяна москалькова
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
генеральная прокуратура рф
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. ФСИН России направила комиссию для проверки сообщений о нарушении прав заключенных в ИК-6 по Оренбургской области, известной как "Черный дельфин", рассказали РИА Новости в ведомстве. "ФСИН направила туда с проверкой комиссию из центрального аппарата, чтобы на месте разобраться и объективно посмотреть, оценить и отреагировать", - сказали в ведомстве. Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что в ее адрес поступило обращение о "неправомерных действиях со стороны сотрудников" "Черного дельфина" - колонии особого режима. Омбудсмен добавила, что обратилась в Генпрокуратуру России с просьбой провести проверку.
https://ria.ru/20231019/delfin-1903596831.html
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происшествия, здоровье - общество, россия, оренбургская область, татьяна москалькова, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), генеральная прокуратура рф
Происшествия, Здоровье - Общество, Россия, Оренбургская область, Татьяна Москалькова, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России), Генеральная прокуратура РФ
ФСИН проверит сообщения о нарушениях в колонии "Черный дельфин"

ФСИН проверит сообщения о нарушении прав заключенных в колонии "Черный дельфин"

© РИА Новости / Илья ГорбуновНад входом административного здания колонии ИК-6 УФСИН России в городе Соль-Илецк Оренбургской области
Над входом административного здания колонии ИК-6 УФСИН России в городе Соль-Илецк Оренбургской области - РИА Новости, 1920, 23.04.2024
© РИА Новости / Илья Горбунов
Над входом административного здания колонии ИК-6 УФСИН России в городе Соль-Илецк Оренбургской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. ФСИН России направила комиссию для проверки сообщений о нарушении прав заключенных в ИК-6 по Оренбургской области, известной как "Черный дельфин", рассказали РИА Новости в ведомстве.
«
"ФСИН направила туда с проверкой комиссию из центрального аппарата, чтобы на месте разобраться и объективно посмотреть, оценить и отреагировать", - сказали в ведомстве.
Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что в ее адрес поступило обращение о "неправомерных действиях со стороны сотрудников" "Черного дельфина" - колонии особого режима. Омбудсмен добавила, что обратилась в Генпрокуратуру России с просьбой провести проверку.
ИК-6 Черный дельфин - РИА Новости, 1920, 19.10.2023
"Теперь здесь все иначе". Что происходит в самой знаменитой колонии России
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ПроисшествияЗдоровье - ОбществоРоссияОренбургская областьТатьяна МоскальковаФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)Генеральная прокуратура РФ
 
 
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