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ФСИН проверит сообщения о нарушениях в колонии "Черный дельфин"
ФСИН проверит сообщения о нарушениях в колонии "Черный дельфин" - РИА Новости, 23.04.2024
ФСИН проверит сообщения о нарушениях в колонии "Черный дельфин"
ФСИН России направила комиссию для проверки сообщений о нарушении прав заключенных в ИК-6 по Оренбургской области, известной как "Черный дельфин", рассказали... РИА Новости, 23.04.2024
2024-04-23T13:37
2024-04-23T13:37
2024-04-23T15:31
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татьяна москалькова
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. ФСИН России направила комиссию для проверки сообщений о нарушении прав заключенных в ИК-6 по Оренбургской области, известной как "Черный дельфин", рассказали РИА Новости в ведомстве. "ФСИН направила туда с проверкой комиссию из центрального аппарата, чтобы на месте разобраться и объективно посмотреть, оценить и отреагировать", - сказали в ведомстве. Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что в ее адрес поступило обращение о "неправомерных действиях со стороны сотрудников" "Черного дельфина" - колонии особого режима. Омбудсмен добавила, что обратилась в Генпрокуратуру России с просьбой провести проверку.
https://ria.ru/20231019/delfin-1903596831.html
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происшествия, здоровье - общество, россия, оренбургская область, татьяна москалькова, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), генеральная прокуратура рф
Происшествия, Здоровье - Общество, Россия, Оренбургская область, Татьяна Москалькова, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России), Генеральная прокуратура РФ
ФСИН проверит сообщения о нарушениях в колонии "Черный дельфин"
ФСИН проверит сообщения о нарушении прав заключенных в колонии "Черный дельфин"