https://ria.ru/20240423/fsin-1941761251.html

ФСИН проверит сообщения о нарушениях в колонии "Черный дельфин"

ФСИН проверит сообщения о нарушениях в колонии "Черный дельфин" - РИА Новости, 23.04.2024

ФСИН проверит сообщения о нарушениях в колонии "Черный дельфин"

ФСИН России направила комиссию для проверки сообщений о нарушении прав заключенных в ИК-6 по Оренбургской области, известной как "Черный дельфин", рассказали... РИА Новости, 23.04.2024

2024-04-23T13:37

2024-04-23T13:37

2024-04-23T15:31

происшествия

здоровье - общество

россия

оренбургская область

татьяна москалькова

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

генеральная прокуратура рф

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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. ФСИН России направила комиссию для проверки сообщений о нарушении прав заключенных в ИК-6 по Оренбургской области, известной как "Черный дельфин", рассказали РИА Новости в ведомстве. "ФСИН направила туда с проверкой комиссию из центрального аппарата, чтобы на месте разобраться и объективно посмотреть, оценить и отреагировать", - сказали в ведомстве. Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что в ее адрес поступило обращение о "неправомерных действиях со стороны сотрудников" "Черного дельфина" - колонии особого режима. Омбудсмен добавила, что обратилась в Генпрокуратуру России с просьбой провести проверку.

https://ria.ru/20231019/delfin-1903596831.html

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происшествия, здоровье - общество, россия, оренбургская область, татьяна москалькова, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), генеральная прокуратура рф