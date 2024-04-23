https://ria.ru/20240423/boroda-1941674349.html

Раввин Борода в Песах: задача каждого – выстраивать мир вокруг себя

Раввин Борода в Песах: задача каждого – выстраивать мир вокруг себя - РИА Новости, 23.04.2024

Раввин Борода в Песах: задача каждого – выстраивать мир вокруг себя

Последователи иудаизма отмечают на этой неделе один из главных праздников – Песах (еврейскую Пасху). О смыслах и традициях Песаха, о праздничных седерах и... РИА Новости, 23.04.2024

2024-04-23T10:00

2024-04-23T10:00

2024-04-23T13:43

религия

россия

москва

федерация еврейских общин россии

религиозные праздники

песах

аналитика - религия и мировоззрение

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/16/1941561915_0:148:3074:1877_1920x0_80_0_0_5d23ff5b35ec70c37c85188750308167.jpg

Последователи иудаизма отмечают на этой неделе один из главных праздников – Песах (еврейскую Пасху). О смыслах и традициях Песаха, о праздничных седерах и благотворительности, о предстоящей выставке, посвященной Великой Отечественной войне, о недавно предотвращенном ФСБ России теракте в синагоге Москвы и мерах безопасности в общинах, о растущем в мире антисемитизме на фоне палестино-израильской войны и о том, как сохранять веру, любовь, надежду и милосердие в условиях боев и трагедий в интервью РИА Новости рассказал президент Федерации еврейских общин России (ФЕОР) Александр Борода.– Александр Моисеевич, каковы основные смыслы, ритуалы и традиции Песаха, меняются ли они век от века, год от года, и какие аспекты праздника наиболее актуальны в 2024 году?– Этот праздник связан с Исходом евреев из Египта после двухсотлетнего рабства, поэтому основные заповеди Песаха своими смыслами и символами отсылают нас к тем событиям и не меняются из года в год. Одна из главных заповедей – отказ от квасного, причем запрещается не только употреблять его, но даже владеть им. Поэтому перед пасхальной неделей принято проводить тщательную уборку в домах, а остатки квасного уничтожать еще накануне праздника. Вторая заповедь гласит: "Расскажи сыну своему". Она учит нас передавать историю и традиции праздника детям, чтобы они имели ориентиры и ценности, которые в будущем помогут им сохранить свою идентичность и так же достойно воспитывать уже своих детей. Рассказ о традициях и значении всех атрибутов Песаха проходит во время главной праздничной трапезы – седера, который построен по особым законам и сопровождается особым текстовым каноном – Агадой.– Какие блюда обязательно должны быть на праздничной трапезе?– Изначально в Песах приносили в жертву пасхального ягненка в память о жертвоприношении, которое по указанию Всевышнего совершили евреи перед Исходом. Жертву зажаривали и ели с горькой зеленью и мацой. Однако после разрушения Второго Иерусалимского Храма в 70 году нашей эры любые жертвоприношения запрещены. Поэтому пасхальную жертву во время седера символизирует зажаренный кусок мяса на кости, который нельзя есть. Этот кусочек мяса (зроа) располагается на специальной тарелке (кеаре) вместе с другими обязательными предметами. Горькая зелень (марор) символизирует страдания еврейского народа, картофель или лук (карпас), который мы макаем в соленую воду, – это слезы рабов, смесь яблок, орехов и вина (харосет) напоминает египетскую глину. На кеаре также находятся вареное яйцо (бейца) и растертый с хреном салат (хазерет). Обязательно надо есть мацу, пресную лепешку из муки и воды, приготовленную за менее 18 минут, таким образом, это единственное хлебобулочное изделие, которое разрешено в Песах.Эти и другие заповеди праздника помогают нам не только помнить о важнейшем событии в истории народа – его освобождении и последующем обретении Божественных законов, но и самим как бы повторять этот путь. Так мы можем передавать и укреплять связь между поколениями и сохранять историю и традиции народа.– Как в этом году в России празднуют Песах, какие мероприятия запланированы Федерацией еврейских общин России?– В странах диаспоры празднование Песаха продолжается восемь дней. В этом году оно начинается вечером 22 апреля и завершится вечером 30 апреля. По уже сложившейся традиции во всех общинах страны будут организованы общественные седеры. Несмотря на то, что Песах – это семейный праздник, не все имеют возможность устроить или встретить его дома, и главный пасхальный седер в первый праздничный вечер собирает на общих застольях значительное число людей. Ежегодно по всей стране в общинах проходит более 600 пасхальных седеров.В последний праздничный день в синагогах состоится открытое застолье – трапеза Машиаха, во время которой принято выпивать четыре бокала красного вина, как бы приобщаясь к особому свету Машиаха – "свету будущего Избавления". Последний день Песаха – это также один из четырех моментов в году, когда принято читать поминальную молитву Изкор. Поэтому все, у кого есть умершие родители, могут присоединиться к чтению молитвы и попросить о возвышении их души.– В праздник принято заниматься благотворительностью, какую помощь нуждающимся окажет Федерация еврейских общин России?– Помимо общественных мероприятий мы организуем отправку благотворительных наборов и продуктовых комплектов для проведения пасхальных седеров дома. Роздано около 40 тысяч подарков, а также оказана адресная помощь малообеспеченным, многодетным семьям и пожилым прихожанам. В том числе мы окажем дополнительную помощь пострадавшим в затопленных регионах.Наверное, именно Песах можно с уверенностью назвать самым популярным праздником для еврейского народа по всему миру, в том числе и для российской диаспоры. Поэтому стремление провести его по всем традициям, в окружении родных и близких людей позволяет укрепить не только семейные, но и общинные связи.– Что можно сказать о развитии культурной еврейской жизни в России сегодня, какие выставки, презентации, конференции ожидают посетителей в Еврейском музее и центре толерантности в ближайшие месяцы?– Развитие культурной еврейской жизни происходит очень активно и уже давно выходит за рамки закрытых общинных мероприятий. Даже в праздники наши двери открыты для всех, и поэтому все больше людей могут узнавать о еврейской жизни и традициях, находить в них универсальные, общечеловеческие смыслы и ценности. Любой желающий, если у него появился интерес и если он хочет продолжить знакомство с культурой иудаизма, может свободно прийти в синагогу.Но мы не замыкаемся на нашем национальном контексте, наши проекты имеют более широкие культурные задачи. Выставки Еврейского центра и музея толерантности, спектакли Московского еврейского театра "Шалом" создаются для широкой аудитории и призваны говорить о понятиях терпимости, справедливости и милосердия вне национальных и каких-либо иных рамок. Например, в числе знаковых событий последняя премьера театра "Шалом", поставленная по роману Исаака Башевиса-Зингера, "Люблинский штукарь". Седьмого мая состоится открытие выставки "Здесь ни одной персональной судьбы. Все судьбы в единую слиты", посвященной людям на Великой Отечественной войне. Все это – общемировой пласт культуры, который мы стараемся популяризировать и наполнять важными и вечными смыслами.– Недавно, по сообщению ФСБ, в Москве был предотвращен теракт в одной из синагог, как нам удалось узнать, предположительно в Отрадном. Что вам об этом известно, какие подробности могли бы сообщить? И как вы оцениваете действия правоохранительных органов?– Это сообщение мы приняли с большой тревогой, но в то же время еврейская традиция учит нас воспринимать спасение от серьезной опасности как радостное событие. Поэтому, в первую очередь, надо благодарить Всевышнего за то, что эту трагедию удалось предотвратить.Мы пока не обладаем официальной информацией и не знаем, в какой именно синагоге планировался теракт. Все это потребует подробного расследования правоохранительных органов, потому что место задержания преступника не обязательно связано с местом планируемого нападения. Мы можем только ждать результатов следствия и надеяться, что все заказчики и участники этого преступления будут найдены и наказаны по закону.– В сетях много говорят о возросшем в мире антисемитизме в связи с войной Израиля и Газы. Ощущаете ли это, в частности, в России?– Безусловно, антисемитизм вырос по всему миру. Мы наблюдаем ситуацию, которой не было десятилетиями: агрессивные посты и агитационные высказывания, негативные комментарии в социальных сетях еврейских сообществ и на личных страницах… Они имеют массовый характер, их авторы явно не только реальные люди, но и боты. Это значит, что провокации создаются искусственным путем, поэтому, Слава Богу, в обычной жизни такого высокого напряжения мы не ощущаем. По тому количеству людей, которые посещают Еврейский музей, театр "Шалом" или общинные мероприятия, мы видим, что антисемитизма, отрицания, бойкота еврейской культуры или стремления разжечь конфликты нет. Конечно, никто не отменяет бытовых проявлений национальной ненависти, безусловно, ситуация сейчас непростая и требует проработки на всех уровнях, в которой средства массовой информации играют немаловажную роль.– Не опасаетесь ли провокаций на Песах, и будет ли усилена охрана синагог в дни праздника?– Мы строго следим за безопасностью в наших учреждениях и синагогах, потому что следует опасаться провокаций всегда и не создавать условий, при которых может быть причинен вред жизни людей. В последнее время мы несколько раз дополнительно усиливали охранные меры: после 7 октября и после теракта в "Крокус Сити Холл". Но гораздо важнее, что меры безопасности соблюдаются по всему городу силами полиции.– Как сохранять самообладание и свет в душе, веру, любовь, надежду и милосердие в условиях войн и трагедий?– Непростые времена всегда испытывают людей, даже если войны и трагедии не затрагивают их напрямую. Задача каждого из нас, вопреки соблазнам и проявлениям зла, выстраивать мир вокруг себя. Традиция учит нас искать возможности, чтобы становиться лучше и совершать добрые дела, чтобы находить опору в близких людях и не растрачивать силы на пустые ссоры. А главное – не нужно поддаваться иллюзии, будто бы мы не можем помочь кому-то. Помощь нужна многим, каждый день, рядом с нами. И если мы начнем помогать, то очень скоро сможем почувствовать, что любые испытания преодолимы и конечны.– Что бы вы пожелали людям, независимо от их вероисповедания, в дни Песаха?– История Песаха не только учит нас важности сохранения памяти о прошлом и передачи традиций своим детям. Этот праздник закладывает для нас ориентиры свободы и рабства. Конечно, в современном мире речь идет про духовную составляющую этих понятий, но оттого и путь к духовной свободе становится для нас менее очевидным. Есть вещи, которые закрепощают наши сердца, – это наши соблазны и пороки, ложные идеалы и эгоистичные цели. Все это "фараон", который держит нас в своем рабстве. Но если мы встанем на путь отказа от этих "ценностей", то мы сделаем большой шаг к своей внутренней независимости и исправлению несовершенств мира вокруг. Это универсальный урок, актуальный для каждого человека на Земле.И я желаю всем в счастье и гармонии встретить Песах! Пусть в этот праздник рядом с вами будут родные люди и близкие друзья, пусть радость и любовь, которые вы почувствуете в Песах, сопровождают каждый ваш день! Песах кошер весамеах!

https://ria.ru/20240422/zakharyaev-1941591338.html

https://ria.ru/20240422/pesakh-1941423760.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, москва, федерация еврейских общин россии, религиозные праздники, песах, аналитика - религия и мировоззрение