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Найденное на балконе в Петербурге тело мужчины пролежало там больше месяца - РИА Новости, 22.04.2024
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16:45 22.04.2024 (обновлено: 16:50 22.04.2024)
https://ria.ru/20240422/telo-1941563141.html
Найденное на балконе в Петербурге тело мужчины пролежало там больше месяца
Найденное на балконе в Петербурге тело мужчины пролежало там больше месяца - РИА Новости, 22.04.2024
Найденное на балконе в Петербурге тело мужчины пролежало там больше месяца
Тело мужчины с колотым ранением, которое нашли 21 апреля на балконе коммунальной квартиры на проспекте Наставников в Санкт-Петербурге, пролежало там больше... РИА Новости, 22.04.2024
2024-04-22T16:45
2024-04-22T16:50
происшествия
жилье
санкт-петербург
россия
ленинградская область
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 апр – РИА Новости. Тело мужчины с колотым ранением, которое нашли 21 апреля на балконе коммунальной квартиры на проспекте Наставников в Санкт-Петербурге, пролежало там больше месяца, следует из сообщения городского главка следственного комитета РФ. Ранее главное управление МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщало о том, что на балконе в "коммуналке" на проспекте Наставников 7/1 было обнаружено тело жителя Вологодской области с колотым ранением, накрытое покрывалом. Как установила полиция, он снимал одну из комнат в 12-комнатной квартире. По подозрению в убийстве правоохранители задержали неработающую 46-летнюю женщину. "По версии следствия, подозреваемая 17 марта 2024 года на балконе указанной квартиры в ходе ссоры, возникшей после совместного распития спиртных напитков, ударила ножом в грудь своего сожителя, который скончался на месте происшествия", – говорится в сообщении. Сейчас решается вопрос о предъявлении женщине обвинения и избрании меры пресечения.
https://ria.ru/20231221/peterburzhets-1917220736.html
санкт-петербург
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происшествия, жилье, санкт-петербург, россия, ленинградская область
Происшествия, Жилье, Санкт-Петербург, Россия, Ленинградская область
Найденное на балконе в Петербурге тело мужчины пролежало там больше месяца

СК: тело мужчины с ранением пролежало на балконе коммуналки в Петербурге месяц

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 22.04.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 апр – РИА Новости. Тело мужчины с колотым ранением, которое нашли 21 апреля на балконе коммунальной квартиры на проспекте Наставников в Санкт-Петербурге, пролежало там больше месяца, следует из сообщения городского главка следственного комитета РФ.
Ранее главное управление МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщало о том, что на балконе в "коммуналке" на проспекте Наставников 7/1 было обнаружено тело жителя Вологодской области с колотым ранением, накрытое покрывалом. Как установила полиция, он снимал одну из комнат в 12-комнатной квартире. По подозрению в убийстве правоохранители задержали неработающую 46-летнюю женщину.
"По версии следствия, подозреваемая 17 марта 2024 года на балконе указанной квартиры в ходе ссоры, возникшей после совместного распития спиртных напитков, ударила ножом в грудь своего сожителя, который скончался на месте происшествия", – говорится в сообщении.
Сейчас решается вопрос о предъявлении женщине обвинения и избрании меры пресечения.
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