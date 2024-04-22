Найденное на балконе в Петербурге тело мужчины пролежало там больше месяца
СК: тело мужчины с ранением пролежало на балконе коммуналки в Петербурге месяц
© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 апр – РИА Новости. Тело мужчины с колотым ранением, которое нашли 21 апреля на балконе коммунальной квартиры на проспекте Наставников в Санкт-Петербурге, пролежало там больше месяца, следует из сообщения городского главка следственного комитета РФ.
Ранее главное управление МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщало о том, что на балконе в "коммуналке" на проспекте Наставников 7/1 было обнаружено тело жителя Вологодской области с колотым ранением, накрытое покрывалом. Как установила полиция, он снимал одну из комнат в 12-комнатной квартире. По подозрению в убийстве правоохранители задержали неработающую 46-летнюю женщину.
"По версии следствия, подозреваемая 17 марта 2024 года на балконе указанной квартиры в ходе ссоры, возникшей после совместного распития спиртных напитков, ударила ножом в грудь своего сожителя, который скончался на месте происшествия", – говорится в сообщении.
Сейчас решается вопрос о предъявлении женщине обвинения и избрании меры пресечения.
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