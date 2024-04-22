https://ria.ru/20240422/telo-1941563141.html

Найденное на балконе в Петербурге тело мужчины пролежало там больше месяца

Найденное на балконе в Петербурге тело мужчины пролежало там больше месяца - РИА Новости, 22.04.2024

Найденное на балконе в Петербурге тело мужчины пролежало там больше месяца

Тело мужчины с колотым ранением, которое нашли 21 апреля на балконе коммунальной квартиры на проспекте Наставников в Санкт-Петербурге, пролежало там больше... РИА Новости, 22.04.2024

2024-04-22T16:45

2024-04-22T16:45

2024-04-22T16:50

происшествия

жилье

санкт-петербург

россия

ленинградская область

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 апр – РИА Новости. Тело мужчины с колотым ранением, которое нашли 21 апреля на балконе коммунальной квартиры на проспекте Наставников в Санкт-Петербурге, пролежало там больше месяца, следует из сообщения городского главка следственного комитета РФ. Ранее главное управление МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщало о том, что на балконе в "коммуналке" на проспекте Наставников 7/1 было обнаружено тело жителя Вологодской области с колотым ранением, накрытое покрывалом. Как установила полиция, он снимал одну из комнат в 12-комнатной квартире. По подозрению в убийстве правоохранители задержали неработающую 46-летнюю женщину. "По версии следствия, подозреваемая 17 марта 2024 года на балконе указанной квартиры в ходе ссоры, возникшей после совместного распития спиртных напитков, ударила ножом в грудь своего сожителя, который скончался на месте происшествия", – говорится в сообщении. Сейчас решается вопрос о предъявлении женщине обвинения и избрании меры пресечения.

https://ria.ru/20231221/peterburzhets-1917220736.html

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россия

ленинградская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, жилье, санкт-петербург, россия, ленинградская область