https://ria.ru/20240422/spetsoperatsiya-1941585955.html

Спецоперация, 22 апреля: ВС России освободили Новомихайловку в ДНР

Спецоперация, 22 апреля: ВС России освободили Новомихайловку в ДНР - РИА Новости, 22.04.2024

Спецоперация, 22 апреля: ВС России освободили Новомихайловку в ДНР

Российские военнослужащие группировки войск "Юг" полностью освободили Новомихайловку в ДНР, сообщили в понедельник в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 22.04.2024

2024-04-22T17:55

2024-04-22T17:55

2024-04-22T17:55

специальная военная операция на украине

украина

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дмитрий песков

дональд туск

нато

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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Российские военнослужащие группировки войск "Юг" полностью освободили Новомихайловку в ДНР, сообщили в понедельник в пресс-службе Минобороны РФ. За минувшие сутки подразделения российской южной группировки войск улучшили тактическое положение по переднему краю, группировки "Запад" и "Восток" заняли более выгодные рубежи. ВКС РФ и артиллерия поразили позиционный район украинской ПВО и пункт хранения безэкипажных катеров ВСУ. Совокупные потери украинских войск на всех участках фронта составили до 940 солдат, танк, 32 артиллерийских орудия, 27 военных автомобилей и 240 дронов. Буданов ждет трудностейРуководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов дал интервью Би-би-си, в котором в частности заявил, что в середине мая – начале июня Киев ожидает трудная ситуация на фронте и во внутриполитической обстановке. Глава ГУР также назвал успехом ВС РФ освобождение Авдеевки, а также прокомментировал убийство в Испании перебежчика из российской армии Максима Кузьминова. По его словам, Кузьминов не заботился о своей безопасности, и желание славы "затмило ему глаза". Кузьминов приглашал в Испанию девушек из России, рассказывал о своей жизни за границей. Буданов отметил, что это в том числе ошибка ГУР, поскольку за Кузьминовым надо было присматривать, а не верить тому, что он "взрослый и знает, как быть". Поддержка Украины ЗападомПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что конфискация замороженных российских активов в пользу Киева – противозаконные действия, которые будут предметом для ответных мер и судебных разбирательств. По его мнению, в случае реализации таких мер многие страны и инвесторы "десять раз подумают" перед тем, как делать какие-то вложения в американскую экономику или хранить там свои авуары. Песков также прокомментировал новый пакет военной помощи США Украине. По его словам, выделенные Киеву 61 миллиард долларов не поменяют ситуацию на поле боя, но приведет к увеличению числа погибших украинцев. Помимо предоставления военной помощи США и НАТО оказывают давление на страны-члены Альянса, чтобы те также поставляли оружие Украине. Так, Financial Times, согласно которой Греция и Испания находятся под сильным давлением НАТО и ЕС, которые требуют, чтобы те передали Киеву свои системы ПВО, так как "их потребности не так велики, как потребности Украины". Как сообщается, лидеры ЕС воспользовались саммитом на прошлой неделе в Брюсселе, чтобы лично убедить премьеров Испании и Греции, Педро Санчеса и Кириакоса Мицотакиса, передать некоторую часть своих систем ПВО Киеву. Двум лидерам, чьи вооруженные силы располагают совместно более десятью системами Patriot, а также другими системами, такими как С-300, сказали, что их потребности "не так велики", как потребности Украины, и что они не сталкиваются с какой-либо непосредственной угрозой. При этом премьер-министр соседней с Украиной Дональд Туск открыто заявил, что у Варшавы нет Patriot, которые можно было бы передать Киеву. Он уточнил, что комплекс Patriot, стоящий на боевом дежурстве в районе польского Жешува, возле которого расположен хаб для поставок Украине вооружения из стран НАТО, находится под контролем американских военных. По словам Туска, его коллеги – премьер-министры стран НАТО с пониманием относятся к тому, что Польша не может передать Украине ЗРК Patriot.

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https://ria.ru/20240422/svo-1941082047.html

https://ria.ru/20240420/ukraina-1941276160.html

https://ria.ru/20240422/ukraina-1941366134.html

https://ria.ru/20240420/zapad-1941148504.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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украина, киев, россия, максим кузьминов, дмитрий песков, дональд туск, нато, евросоюз, воздушно-космические силы россии