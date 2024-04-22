https://ria.ru/20240422/rezidenty-1941482587.html

Татарские компании смогут стать резидентами промышленного парка Узбекистана

Татарские компании смогут стать резидентами промышленного парка Узбекистана - РИА Новости, 22.04.2024

Татарские компании смогут стать резидентами промышленного парка Узбекистана

Раис Татарстана Рустам Минниханов в ходе рабочего визита в Узбекистан посетил площадки специального промышленного парка "Бухарский комплекс развития... РИА Новости, 22.04.2024

2024-04-22T12:44

2024-04-22T12:44

2024-04-22T12:44

республика татарстан

узбекистан

бухара

рустам минниханов

шавкат мирзиеев

республика татарстан (татарстан)

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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Раис Татарстана Рустам Минниханов в ходе рабочего визита в Узбекистан посетил площадки специального промышленного парка "Бухарский комплекс развития промышленности", там готовы привлекать татарские компании в качестве резидентов, сообщает пресс-служба правительства РТ. В октябре прошлого года во время визита президента Узбекистана Шавката Мирзиеева в Татарстан ему был презентован опыт республики в части работы особых экономических зон. Проекты вызвали большой интерес. По итогу был подписан меморандум о сотрудничестве, согласно которому Татарстан готов консультировать коллег из Узбекистана в части строительства ОЭЗ. В феврале этого года решением президента в Бухаре был создан специальный промышленный парк. Минниханову представили генеральный план развития территории, площадь которой составляет тысячу гектаров. Промпарк расположен в 20 километрах от центра Бухары, в 11 километрах от международного аэропорта, рядом проходит железнодорожная ветка. На первом этапе планируется строительство электроподстанции, двух промышленных объектов, административного блока, учебного центра, здания таможни и места обслуживания грузовых автомобилей. Министр энергетики Республики Узбекистан Журабек Мирзамахмудов сообщил, что в качестве резидентов готовы привлекать в том числе партнеров из Татарстана. Минниханов посоветовал сформировать пакет документов с отражением главных преференций этого промышленного комплекса. "Самое лучшее - строить конкретно под кого-то, возможно, чтобы инвесторы в том числе сами строили", - цитирует пресс-служба раиса РТ. Отдельно он подчеркнул, что с открытием особой зоны, условия, которые были прописаны, должны сохраняться ближайшие 10 лет. Мирзамахмудов рассказал, что в рамках поручения президента Узбекистана при сотрудничестве с Татарстаном первые базовые объекты, необходимые для запуска особой зоны, будут сданы к концу этого года.

https://ria.ru/20231006/podpisanie-1901006608.html

узбекистан

бухара

республика татарстан (татарстан)

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Алёна Пава

узбекистан, бухара, рустам минниханов, шавкат мирзиеев, республика татарстан (татарстан)