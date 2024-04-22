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В Башкортостане хирурги спасли мужчину с отверткой в голове - РИА Новости, 22.04.2024
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13:17 22.04.2024
https://ria.ru/20240422/otvertka-1941497396.html
В Башкортостане хирурги спасли мужчину с отверткой в голове
В Башкортостане хирурги спасли мужчину с отверткой в голове - РИА Новости, 22.04.2024
В Башкортостане хирурги спасли мужчину с отверткой в голове
Врачи в башкирском городе Кумертау вытащили отвёртку из головы 44-летнего мужчины, травму он получил в ходе бытового конфликта, его доставили в больницу в... РИА Новости, 22.04.2024
2024-04-22T13:17
2024-04-22T13:17
здоровье - общество
происшествия
кумертау
республика башкортостан
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УФА, 22 апр – РИА Новости. Врачи в башкирском городе Кумертау вытащили отвёртку из головы 44-летнего мужчины, травму он получил в ходе бытового конфликта, его доставили в больницу в крайне тяжёлом состоянии, сообщил министр здравоохранения региона Айрат Рахматуллин в своём Telegram-канале. "Врачи в Кумертау вытащили отвёртку из головы 44-летнего мужчины. Травму он получил в ходе бытового конфликта. Пациент был доставлен в приёмный покой на "скорой" в крайне тяжёлом состоянии. Во время компьютерной томографии стало понятно, что отвёртка повредила мозжечок, пройдя в миллиметре от крупных сосудов, которые кровоснабжают головной мозг", - рассказал министр. По его словам, врачи в экстренном порядке прооперировали пациента, проведя резекционную трепанацию черепа и удалив инородное тело. Хирургическое вмешательство длилось около часа. "На данный момент пациент находится в удовлетворительном состоянии, продолжает лечение в травматологическом отделении", - добавил Рахматуллин.
https://ria.ru/20231031/operatsiya-1906405396.html
кумертау
республика башкортостан
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здоровье - общество, происшествия, кумертау, республика башкортостан
Здоровье - Общество, Происшествия, Кумертау, Республика Башкортостан
В Башкортостане хирурги спасли мужчину с отверткой в голове

В Башкортостане хирурги извлекли отвертку из головы 44-летнего мужчины

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкХирурги во время операции
Хирурги во время операции - РИА Новости, 1920, 22.04.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Хирурги во время операции. Архивное фото
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УФА, 22 апр – РИА Новости. Врачи в башкирском городе Кумертау вытащили отвёртку из головы 44-летнего мужчины, травму он получил в ходе бытового конфликта, его доставили в больницу в крайне тяжёлом состоянии, сообщил министр здравоохранения региона Айрат Рахматуллин в своём Telegram-канале.
"Врачи в Кумертау вытащили отвёртку из головы 44-летнего мужчины. Травму он получил в ходе бытового конфликта. Пациент был доставлен в приёмный покой на "скорой" в крайне тяжёлом состоянии. Во время компьютерной томографии стало понятно, что отвёртка повредила мозжечок, пройдя в миллиметре от крупных сосудов, которые кровоснабжают головной мозг", - рассказал министр.
По его словам, врачи в экстренном порядке прооперировали пациента, проведя резекционную трепанацию черепа и удалив инородное тело. Хирургическое вмешательство длилось около часа.
"На данный момент пациент находится в удовлетворительном состоянии, продолжает лечение в травматологическом отделении", - добавил Рахматуллин.
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Здоровье - ОбществоПроисшествияКумертауРеспублика Башкортостан
 
 
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