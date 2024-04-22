https://ria.ru/20240422/otvertka-1941497396.html

В Башкортостане хирурги спасли мужчину с отверткой в голове

В Башкортостане хирурги спасли мужчину с отверткой в голове - РИА Новости, 22.04.2024

В Башкортостане хирурги спасли мужчину с отверткой в голове

Врачи в башкирском городе Кумертау вытащили отвёртку из головы 44-летнего мужчины, травму он получил в ходе бытового конфликта, его доставили в больницу в... РИА Новости, 22.04.2024

2024-04-22T13:17

2024-04-22T13:17

2024-04-22T13:17

здоровье - общество

происшествия

кумертау

республика башкортостан

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УФА, 22 апр – РИА Новости. Врачи в башкирском городе Кумертау вытащили отвёртку из головы 44-летнего мужчины, травму он получил в ходе бытового конфликта, его доставили в больницу в крайне тяжёлом состоянии, сообщил министр здравоохранения региона Айрат Рахматуллин в своём Telegram-канале. "Врачи в Кумертау вытащили отвёртку из головы 44-летнего мужчины. Травму он получил в ходе бытового конфликта. Пациент был доставлен в приёмный покой на "скорой" в крайне тяжёлом состоянии. Во время компьютерной томографии стало понятно, что отвёртка повредила мозжечок, пройдя в миллиметре от крупных сосудов, которые кровоснабжают головной мозг", - рассказал министр. По его словам, врачи в экстренном порядке прооперировали пациента, проведя резекционную трепанацию черепа и удалив инородное тело. Хирургическое вмешательство длилось около часа. "На данный момент пациент находится в удовлетворительном состоянии, продолжает лечение в травматологическом отделении", - добавил Рахматуллин.

https://ria.ru/20231031/operatsiya-1906405396.html

кумертау

республика башкортостан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

здоровье - общество, происшествия, кумертау, республика башкортостан