https://ria.ru/20240422/otvertka-1941497396.html
В Башкортостане хирурги спасли мужчину с отверткой в голове
В Башкортостане хирурги спасли мужчину с отверткой в голове - РИА Новости, 22.04.2024
В Башкортостане хирурги спасли мужчину с отверткой в голове
Врачи в башкирском городе Кумертау вытащили отвёртку из головы 44-летнего мужчины, травму он получил в ходе бытового конфликта, его доставили в больницу в... РИА Новости, 22.04.2024
2024-04-22T13:17
2024-04-22T13:17
2024-04-22T13:17
здоровье - общество
происшествия
кумертау
республика башкортостан
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/15/1768959507_0:0:3295:1854_1920x0_80_0_0_86b81115caada710ad5613d4edd1e534.jpg
УФА, 22 апр – РИА Новости. Врачи в башкирском городе Кумертау вытащили отвёртку из головы 44-летнего мужчины, травму он получил в ходе бытового конфликта, его доставили в больницу в крайне тяжёлом состоянии, сообщил министр здравоохранения региона Айрат Рахматуллин в своём Telegram-канале. "Врачи в Кумертау вытащили отвёртку из головы 44-летнего мужчины. Травму он получил в ходе бытового конфликта. Пациент был доставлен в приёмный покой на "скорой" в крайне тяжёлом состоянии. Во время компьютерной томографии стало понятно, что отвёртка повредила мозжечок, пройдя в миллиметре от крупных сосудов, которые кровоснабжают головной мозг", - рассказал министр. По его словам, врачи в экстренном порядке прооперировали пациента, проведя резекционную трепанацию черепа и удалив инородное тело. Хирургическое вмешательство длилось около часа. "На данный момент пациент находится в удовлетворительном состоянии, продолжает лечение в травматологическом отделении", - добавил Рахматуллин.
https://ria.ru/20231031/operatsiya-1906405396.html
кумертау
республика башкортостан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/15/1768959507_169:0:2898:2047_1920x0_80_0_0_2777d692079f687357d616087db93f1d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, происшествия, кумертау, республика башкортостан
Здоровье - Общество, Происшествия, Кумертау, Республика Башкортостан
В Башкортостане хирурги спасли мужчину с отверткой в голове
В Башкортостане хирурги извлекли отвертку из головы 44-летнего мужчины
УФА, 22 апр – РИА Новости.
Врачи в башкирском городе Кумертау вытащили отвёртку из головы 44-летнего мужчины, травму он получил в ходе бытового конфликта, его доставили в больницу в крайне тяжёлом состоянии, сообщил министр здравоохранения региона Айрат Рахматуллин в своём Telegram-канале
.
"Врачи в Кумертау вытащили отвёртку из головы 44-летнего мужчины. Травму он получил в ходе бытового конфликта. Пациент был доставлен в приёмный покой на "скорой" в крайне тяжёлом состоянии. Во время компьютерной томографии стало понятно, что отвёртка повредила мозжечок, пройдя в миллиметре от крупных сосудов, которые кровоснабжают головной мозг", - рассказал министр.
По его словам, врачи в экстренном порядке прооперировали пациента, проведя резекционную трепанацию черепа и удалив инородное тело. Хирургическое вмешательство длилось около часа.
"На данный момент пациент находится в удовлетворительном состоянии, продолжает лечение в травматологическом отделении", - добавил Рахматуллин.