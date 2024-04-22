МВД прокомментировало инцидент с начальником ГУ МЧС по Чечне
Управление МВД по СКФО провело проверку после инцидента на КПП "Герзель"
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкНачальник Главного управления МЧС России по Чеченской Республике Алихан Цакаев
Начальник Главного управления МЧС России по Чеченской Республике Алихан Цакаев. Архивное фото
МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Управление МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу провело проверку после инцидента на КПП "Герзель" между Чечней и Дагестаном, сообщается в Telegram-канале ведомства.
"В ГУ МВД России по СКФО проведена проверка по факту инцидента на ФКПП "Герзельский мост". Водитель автомобиля двигался по встречной полосе федеральной трассы Р-217 "Кавказ", создавая угрозу для участников дорожного движения. При задержании он оказал активное сопротивление", — говорится в заявлении.
Отмечается, что правонарушитель не реагировал на требования полиции, вел себя агрессивно, нецензурно выражался и пытался скрыться. Его машину остановили "принудительно с применением специального инженерного заграждения".
После этого он продолжал неадекватно вести себя, а также угрожал сотрудникам МВД, добавили в управлении.
"В отношении него были применены физическая сила и специальные средства (наручники). В свою очередь, злоумышленник нанес несколько ударов правоохранителям", — уточнили в ведомстве.
Там подчеркнули, что проверка по этому инциденту завершилась, ее результаты для дальнейшей юридической оценки направят в Следственный комитет России.
В минувший четверг, 18 апреля, глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал ситуацию с задержанием начальника регионального управления МЧС Алихана Цакаева на КПП "Герзель", назвав ее постыдной провокацией. По его словам, все действия осуществлялись без объяснения причин, хотя Цакаев не совершал грубых нарушений. Чеченский лидер добавил, что у главы ГУ МЧС не было с собой служебных документов и формы, поскольку у него был выходной.
Кадыров также попросил власти Дагестана обратить внимание на этот инцидент и принять необходимые меры. Глава республики Сергей Меликов, в свою очередь, заявил, что инцидент произошел на федеральном контрольно-пропускном пункте, не находящемся в ведении дагестанских служб правопорядка. При этом он выразил уверенность, что случившееся получит объективную оценку и не повлияет на отношения между регионами.