https://ria.ru/20240422/mchs-1941505827.html

МВД прокомментировало инцидент с начальником ГУ МЧС по Чечне

МВД прокомментировало инцидент с начальником ГУ МЧС по Чечне - РИА Новости, 22.04.2024

МВД прокомментировало инцидент с начальником ГУ МЧС по Чечне

Управление МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу провело проверку после инцидента на КПП "Герзель" между Чечней и Дагестаном, сообщается в... РИА Новости, 22.04.2024

2024-04-22T13:38

2024-04-22T13:38

2024-04-22T15:56

происшествия

россия

рамзан кадыров

следственный комитет россии (ск рф)

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

чеченская республика (чечня)

республика дагестан

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/16/1941506035_0:394:2900:2025_1920x0_80_0_0_e9f40b474e01a9762f483399e61bb15d.jpg

МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Управление МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу провело проверку после инцидента на КПП "Герзель" между Чечней и Дагестаном, сообщается в Telegram-канале ведомства."В ГУ МВД России по СКФО проведена проверка по факту инцидента на ФКПП "Герзельский мост". Водитель автомобиля двигался по встречной полосе федеральной трассы Р-217 "Кавказ", создавая угрозу для участников дорожного движения. При задержании он оказал активное сопротивление", — говорится в заявлении.Отмечается, что правонарушитель не реагировал на требования полиции, вел себя агрессивно, нецензурно выражался и пытался скрыться. Его машину остановили "принудительно с применением специального инженерного заграждения". После этого он продолжал неадекватно вести себя, а также угрожал сотрудникам МВД, добавили в управлении."В отношении него были применены физическая сила и специальные средства (наручники). В свою очередь, злоумышленник нанес несколько ударов правоохранителям", — уточнили в ведомстве.Там подчеркнули, что проверка по этому инциденту завершилась, ее результаты для дальнейшей юридической оценки направят в Следственный комитет России.В минувший четверг, 18 апреля, глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал ситуацию с задержанием начальника регионального управления МЧС Алихана Цакаева на КПП "Герзель", назвав ее постыдной провокацией. По его словам, все действия осуществлялись без объяснения причин, хотя Цакаев не совершал грубых нарушений. Чеченский лидер добавил, что у главы ГУ МЧС не было с собой служебных документов и формы, поскольку у него был выходной.Кадыров также попросил власти Дагестана обратить внимание на этот инцидент и принять необходимые меры. Глава республики Сергей Меликов, в свою очередь, заявил, что инцидент произошел на федеральном контрольно-пропускном пункте, не находящемся в ведении дагестанских служб правопорядка. При этом он выразил уверенность, что случившееся получит объективную оценку и не повлияет на отношения между регионами.

https://ria.ru/20240422/chechnya-1941536731.html

https://ria.ru/20240418/intsident-1940918622.html

https://ria.ru/20240418/chechnya-1940778875.html

россия

скфо

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, россия, рамзан кадыров, следственный комитет россии (ск рф), министерство внутренних дел рф (мвд россии), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), чеченская республика (чечня), республика дагестан, сергей меликов, скфо