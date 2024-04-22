Фестиваль российской культуры в Японии открылся при полном зале
Фестиваль культуры РФ в Японии, несмотря на призыв к бойкоту, собрал полный зал
ТОКИО, 22 апр – РИА Новости. Несмотря на призывы бойкотировать Фестиваль российской культуры в Японии, его открытие в зале "Киои" состоялось при полном зале, сообщает корреспондент РИА Новости.
Неудачной и малочисленной оказалась попытка организовать пикет перед входом в зал - группу из восьми человек с украинскими флагами, с раскрашенными лицами и голым торсом охрана близко не подпустила. Ранее бойкотировать фестиваль призвал в соцсетях посол Украины в Японии. Судя по тому, что свободных мест в зале нет, призывы остались неуслышанными.
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Фестиваль этого года начался с концерта молодых российских звезд и японских музыкантов.
С приветственным словом к гостям и участникам фестиваля обратился чрезвычайный и полномочный посол России в Японии Николай Ноздрев и заместитель председателя Фестиваля с японской стороны актриса Комаки Курихара.
Концерт, которым открылся фестиваль, посвящён сразу нескольким юбилейным датам, отмечаемым в этом году: 225-летию со дня рождения А.С.Пушкина, 185-летию со дня рождения М.П.Мусоргского, 180-летию со дня рождения Н.А.Римского-Корсакова. Слоган фестиваля "В искусстве нет политики, у музыки нет границ".
С российской стороны в концерте принимают участие лауреат XVII Международного конкурса им. П.И.Чайковского Лев Журавский (кларнет), лауреат первой премии международного конкурса пианистов Wandering music stars Елизавета Ключерёва, победитель IV Международного конкурса исполнителей на ударных инструментах в Санкт-Петербурге Андрей Тарануха. Японские музыканты представлены пианисткой Канон Мацудой, сопрано Хацуэ Накамурой и скрипачкой Тэйко Маэхаси.
В программе прозвучат романсы на стихи А.С Пушкина, произведения Мусоргского, Рахманинова, Скрябина, Римского-Корсакова, Прокофьева, Чайковского, Плетнева и других композиторов.
Во вторник молодые российские музыканты откроют цикл концертов "Новые звезды России – 2024" в рамках проекта "Посольство мастерства" Санкт-Петербургского Дома музыки под руководством Сергея Ролдугина.
В конце мая в Японии впервые за 36 лет пройдут гастроли Московского Художественного театра им. А.П.Чехова, японской публике будет представлен спектакль "Дуэль" по одноименному произведению А.П.Чехова.
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В программе фестиваля на этот год около 30 мероприятий: кинопоказы фильмов по произведениям Пушкина "Царь Салтан" и "Руслан и Людмила", фильмов-опер на музыку Мусоргского "Хованщина" и "Борис Годунов", юбилейные концерты, посвященные 185-летию со дня рождения М.П.Мусоргского, 225-летию со дня рождения А.С.Пушкина и 180-летию со дня рождения Н.А.Римского-Корсакова, балетный конкурс Petipa Prix, фестиваль фильмов Андрея Тарковского, кинофестиваль в честь 100-летия создания "Мосфильма", концерты народной музыки и выступления артистов балета.
Фестиваль российской культуры в Японии проходит с 2006 года, за это время его посетили более 23 миллионов человек. В рамках фестиваля прошло более 500 мероприятий - концерты, выставки и другие культурные события во всех 47 префектурах Японии, а участие в них приняли более 11 тысяч российских деятелей культуры. С 2021 года и до своей трагической гибели организационный комитет со стороны Японии возглавлял экс-премьер-министр Синдзо Абэ.