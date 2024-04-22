https://ria.ru/20240422/festival-1941521782.html

Фестиваль российской культуры в Японии открылся при полном зале

Фестиваль российской культуры в Японии открылся при полном зале - РИА Новости, 22.04.2024

Фестиваль российской культуры в Японии открылся при полном зале

Несмотря на призывы бойкотировать Фестиваль российской культуры в Японии, его открытие в зале "Киои" состоялось при полном зале, сообщает корреспондент РИА... РИА Новости, 22.04.2024

2024-04-22T14:31

2024-04-22T14:31

2024-04-22T14:31

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ТОКИО, 22 апр – РИА Новости. Несмотря на призывы бойкотировать Фестиваль российской культуры в Японии, его открытие в зале "Киои" состоялось при полном зале, сообщает корреспондент РИА Новости. Неудачной и малочисленной оказалась попытка организовать пикет перед входом в зал - группу из восьми человек с украинскими флагами, с раскрашенными лицами и голым торсом охрана близко не подпустила. Ранее бойкотировать фестиваль призвал в соцсетях посол Украины в Японии. Судя по тому, что свободных мест в зале нет, призывы остались неуслышанными. Фестиваль этого года начался с концерта молодых российских звезд и японских музыкантов. С приветственным словом к гостям и участникам фестиваля обратился чрезвычайный и полномочный посол России в Японии Николай Ноздрев и заместитель председателя Фестиваля с японской стороны актриса Комаки Курихара. Концерт, которым открылся фестиваль, посвящён сразу нескольким юбилейным датам, отмечаемым в этом году: 225-летию со дня рождения А.С.Пушкина, 185-летию со дня рождения М.П.Мусоргского, 180-летию со дня рождения Н.А.Римского-Корсакова. Слоган фестиваля "В искусстве нет политики, у музыки нет границ". С российской стороны в концерте принимают участие лауреат XVII Международного конкурса им. П.И.Чайковского Лев Журавский (кларнет), лауреат первой премии международного конкурса пианистов Wandering music stars Елизавета Ключерёва, победитель IV Международного конкурса исполнителей на ударных инструментах в Санкт-Петербурге Андрей Тарануха. Японские музыканты представлены пианисткой Канон Мацудой, сопрано Хацуэ Накамурой и скрипачкой Тэйко Маэхаси. В программе прозвучат романсы на стихи А.С Пушкина, произведения Мусоргского, Рахманинова, Скрябина, Римского-Корсакова, Прокофьева, Чайковского, Плетнева и других композиторов. Во вторник молодые российские музыканты откроют цикл концертов "Новые звезды России – 2024" в рамках проекта "Посольство мастерства" Санкт-Петербургского Дома музыки под руководством Сергея Ролдугина. В конце мая в Японии впервые за 36 лет пройдут гастроли Московского Художественного театра им. А.П.Чехова, японской публике будет представлен спектакль "Дуэль" по одноименному произведению А.П.Чехова. В программе фестиваля на этот год около 30 мероприятий: кинопоказы фильмов по произведениям Пушкина "Царь Салтан" и "Руслан и Людмила", фильмов-опер на музыку Мусоргского "Хованщина" и "Борис Годунов", юбилейные концерты, посвященные 185-летию со дня рождения М.П.Мусоргского, 225-летию со дня рождения А.С.Пушкина и 180-летию со дня рождения Н.А.Римского-Корсакова, балетный конкурс Petipa Prix, фестиваль фильмов Андрея Тарковского, кинофестиваль в честь 100-летия создания "Мосфильма", концерты народной музыки и выступления артистов балета. Фестиваль российской культуры в Японии проходит с 2006 года, за это время его посетили более 23 миллионов человек. В рамках фестиваля прошло более 500 мероприятий - концерты, выставки и другие культурные события во всех 47 префектурах Японии, а участие в них приняли более 11 тысяч российских деятелей культуры. С 2021 года и до своей трагической гибели организационный комитет со стороны Японии возглавлял экс-премьер-министр Синдзо Абэ.

https://ria.ru/20240422/festival-1941519412.html

https://ria.ru/20240325/pupo-1935715139.html

https://ria.ru/20240214/kontsert-1927234235.html

https://ria.ru/20240322/yaponiya-1934882556.html

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Кадры с фестиваля российской культуры в Токио В Токио при полном зале открылся Фестиваль российской культуры - несмотря на призывы украинского посла в Японии к бойкоту. Корреспондент РИА Новости передает, что небольшая группа людей с украинскими флагами пыталась организовать пикет у входа, но охрана не пустила их близко. Фестиваль российской культуры в Японии проходит с 2006 года, за это время его посетили более 23 миллионов человек. 2024-04-22T14:31 true PT0M32S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

япония, россия, украина, сергей ролдугин, андрей тарковский, мосфильм, новости культуры, токио