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Столтенберг заявил, что члены НАТО направили военных советников на Украину - РИА Новости, 21.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:02 21.04.2024 (обновлено: 23:33 21.04.2024)
https://ria.ru/20240421/ukraina-1941398714.html
Столтенберг заявил, что члены НАТО направили военных советников на Украину
Столтенберг заявил, что члены НАТО направили военных советников на Украину - РИА Новости, 21.04.2024
Столтенберг заявил, что члены НАТО направили военных советников на Украину
У НАТО нет планов развертывания на Украине боевых частей, но ряд членов альянса направили туда военных советников, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс... РИА Новости, 21.04.2024
2024-04-21T23:02
2024-04-21T23:33
специальная военная операция на украине
украина
россия
франция
йенс столтенберг
эммануэль макрон
сергей шойгу
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
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ВАШИНГТОН, 21 апр – РИА Новости. У НАТО нет планов развертывания на Украине боевых частей, но ряд членов альянса направили туда военных советников, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. "Нет никаких планов присутствия НАТО в боевой роли, но, разумеется, у некоторых союзников по НАТО там есть мужчины и женщины в форме в посольствах, которые дают советы и так далее", - сказал Столтенберг в интервью телеканалу MSNBC. "Я думаю, что нужно видеть разницу между людьми в форме, которые могут там присутствовать или присутствуют, и … присутствием боевых сил. Присутствие такого рода не планируется", - добавил он. Президент Франции Эммануэль Макрон в феврале говорил, что лидеры западных стран обсуждали возможность отправки войск на Украину. Он признал, что консенсус пока не достигнут, но, по его словам, "ничего исключать нельзя". В Кремле позже заявили, что обратили внимание на слова Макрона о том, что в Европе обсуждалась тема отправки военных на Украину, его позиция о нанесении России стратегического поражения на Украине Москве тоже хорошо известна. Там отметили, что целый ряд стран-участниц парижского мероприятия по Украине сохраняет "достаточно трезвую оценку потенциальных опасностей такого действия и потенциальной опасности непосредственно вовлечения в горячий конфликт", это "абсолютно не в интересах этих стран, они должны отдавать себе в этом отчет". Министр обороны РФ Сергей Шойгу в телефонном разговоре сообщил французскому коллеге Себастьяну Лекорню, что отправка французских войск на Украину создаст проблемы для самой Франции. Ранее пресс-бюро Службы внешней разведки РФ со ссылкой на директора СВР Сергея Нарышкина заявило, что французское военное подразделение, окажись оно на Украине, станет приоритетной легитимной целью российских военных.
https://ria.ru/20240405/nato-1937957438.html
https://ria.ru/20240420/ukraina-1941276160.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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украина, россия, франция, йенс столтенберг, эммануэль макрон, сергей шойгу, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), нато, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Франция, Йенс Столтенберг, Эммануэль Макрон, Сергей Шойгу, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), НАТО, В мире
Столтенберг заявил, что члены НАТО направили военных советников на Украину

Генсек НАТО Столтенберг: члены альянса направили военных советников на Украину

© AP Photo / Pool/Johanna GeronЙенс Столтенберг
Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 21.04.2024
© AP Photo / Pool/Johanna Geron
Йенс Столтенберг. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 21 апр – РИА Новости. У НАТО нет планов развертывания на Украине боевых частей, но ряд членов альянса направили туда военных советников, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
"Нет никаких планов присутствия НАТО в боевой роли, но, разумеется, у некоторых союзников по НАТО там есть мужчины и женщины в форме в посольствах, которые дают советы и так далее", - сказал Столтенберг в интервью телеканалу MSNBC.
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Эксперт назвал миссию НАТО на Украине провокацией
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"Я думаю, что нужно видеть разницу между людьми в форме, которые могут там присутствовать или присутствуют, и … присутствием боевых сил. Присутствие такого рода не планируется", - добавил он.
Президент Франции Эммануэль Макрон в феврале говорил, что лидеры западных стран обсуждали возможность отправки войск на Украину. Он признал, что консенсус пока не достигнут, но, по его словам, "ничего исключать нельзя".
Изображение сгенерировано ИИ
Плачь, Украина, тебе дали денег
20 апреля, 21:36
В Кремле позже заявили, что обратили внимание на слова Макрона о том, что в Европе обсуждалась тема отправки военных на Украину, его позиция о нанесении России стратегического поражения на Украине Москве тоже хорошо известна. Там отметили, что целый ряд стран-участниц парижского мероприятия по Украине сохраняет "достаточно трезвую оценку потенциальных опасностей такого действия и потенциальной опасности непосредственно вовлечения в горячий конфликт", это "абсолютно не в интересах этих стран, они должны отдавать себе в этом отчет".
Министр обороны РФ Сергей Шойгу в телефонном разговоре сообщил французскому коллеге Себастьяну Лекорню, что отправка французских войск на Украину создаст проблемы для самой Франции. Ранее пресс-бюро Службы внешней разведки РФ со ссылкой на директора СВР Сергея Нарышкина заявило, что французское военное подразделение, окажись оно на Украине, станет приоритетной легитимной целью российских военных.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияФранцияЙенс СтолтенбергЭммануэль МакронСергей ШойгуСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)НАТОВ мире
 
 
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