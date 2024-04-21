https://ria.ru/20240421/ukraina-1941398714.html

Столтенберг заявил, что члены НАТО направили военных советников на Украину

Столтенберг заявил, что члены НАТО направили военных советников на Украину - РИА Новости, 21.04.2024

Столтенберг заявил, что члены НАТО направили военных советников на Украину

У НАТО нет планов развертывания на Украине боевых частей, но ряд членов альянса направили туда военных советников, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс... РИА Новости, 21.04.2024

2024-04-21T23:02

2024-04-21T23:02

2024-04-21T23:33

специальная военная операция на украине

украина

россия

франция

йенс столтенберг

эммануэль макрон

сергей шойгу

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

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ВАШИНГТОН, 21 апр – РИА Новости. У НАТО нет планов развертывания на Украине боевых частей, но ряд членов альянса направили туда военных советников, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. "Нет никаких планов присутствия НАТО в боевой роли, но, разумеется, у некоторых союзников по НАТО там есть мужчины и женщины в форме в посольствах, которые дают советы и так далее", - сказал Столтенберг в интервью телеканалу MSNBC. "Я думаю, что нужно видеть разницу между людьми в форме, которые могут там присутствовать или присутствуют, и … присутствием боевых сил. Присутствие такого рода не планируется", - добавил он. Президент Франции Эммануэль Макрон в феврале говорил, что лидеры западных стран обсуждали возможность отправки войск на Украину. Он признал, что консенсус пока не достигнут, но, по его словам, "ничего исключать нельзя". В Кремле позже заявили, что обратили внимание на слова Макрона о том, что в Европе обсуждалась тема отправки военных на Украину, его позиция о нанесении России стратегического поражения на Украине Москве тоже хорошо известна. Там отметили, что целый ряд стран-участниц парижского мероприятия по Украине сохраняет "достаточно трезвую оценку потенциальных опасностей такого действия и потенциальной опасности непосредственно вовлечения в горячий конфликт", это "абсолютно не в интересах этих стран, они должны отдавать себе в этом отчет". Министр обороны РФ Сергей Шойгу в телефонном разговоре сообщил французскому коллеге Себастьяну Лекорню, что отправка французских войск на Украину создаст проблемы для самой Франции. Ранее пресс-бюро Службы внешней разведки РФ со ссылкой на директора СВР Сергея Нарышкина заявило, что французское военное подразделение, окажись оно на Украине, станет приоритетной легитимной целью российских военных.

https://ria.ru/20240405/nato-1937957438.html

https://ria.ru/20240420/ukraina-1941276160.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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украина, россия, франция, йенс столтенберг, эммануэль макрон, сергей шойгу, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), нато, в мире