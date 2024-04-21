Столтенберг заявил, что члены НАТО направили военных советников на Украину
Генсек НАТО Столтенберг: члены альянса направили военных советников на Украину
© AP Photo / Pool/Johanna GeronЙенс Столтенберг
© AP Photo / Pool/Johanna Geron
Йенс Столтенберг. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 21 апр – РИА Новости. У НАТО нет планов развертывания на Украине боевых частей, но ряд членов альянса направили туда военных советников, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
"Нет никаких планов присутствия НАТО в боевой роли, но, разумеется, у некоторых союзников по НАТО там есть мужчины и женщины в форме в посольствах, которые дают советы и так далее", - сказал Столтенберг в интервью телеканалу MSNBC.
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"Я думаю, что нужно видеть разницу между людьми в форме, которые могут там присутствовать или присутствуют, и … присутствием боевых сил. Присутствие такого рода не планируется", - добавил он.
Президент Франции Эммануэль Макрон в феврале говорил, что лидеры западных стран обсуждали возможность отправки войск на Украину. Он признал, что консенсус пока не достигнут, но, по его словам, "ничего исключать нельзя".
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В Кремле позже заявили, что обратили внимание на слова Макрона о том, что в Европе обсуждалась тема отправки военных на Украину, его позиция о нанесении России стратегического поражения на Украине Москве тоже хорошо известна. Там отметили, что целый ряд стран-участниц парижского мероприятия по Украине сохраняет "достаточно трезвую оценку потенциальных опасностей такого действия и потенциальной опасности непосредственно вовлечения в горячий конфликт", это "абсолютно не в интересах этих стран, они должны отдавать себе в этом отчет".
Министр обороны РФ Сергей Шойгу в телефонном разговоре сообщил французскому коллеге Себастьяну Лекорню, что отправка французских войск на Украину создаст проблемы для самой Франции. Ранее пресс-бюро Службы внешней разведки РФ со ссылкой на директора СВР Сергея Нарышкина заявило, что французское военное подразделение, окажись оно на Украине, станет приоритетной легитимной целью российских военных.
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