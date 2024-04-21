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В Москве начался съезд оппозиционных молдавских депутатов - РИА Новости, 21.04.2024
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12:49 21.04.2024 (обновлено: 12:50 21.04.2024)
https://ria.ru/20240421/sezd-1941331486.html
В Москве начался съезд оппозиционных молдавских депутатов
В Москве начался съезд оппозиционных молдавских депутатов - РИА Новости, 21.04.2024
В Москве начался съезд оппозиционных молдавских депутатов
В Москве начался съезд оппозиционных молдавских депутатов, выступающих за добрососедские отношения с Россией и вступление в ЕАЭС, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 21.04.2024
2024-04-21T12:49
2024-04-21T12:50
молдавия
гагаузия
евгения гуцул
дмитрий константинов
илан шор
в мире
москва
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. В Москве начался съезд оппозиционных молдавских депутатов, выступающих за добрососедские отношения с Россией и вступление в ЕАЭС, передает корреспондент РИА Новости. В съезде участвуют башкан (глава) АТО Гагаузия Евгения Гуцул, председатель народного собрания автономии Дмитрий Константинов, политик Илан Шор, представители партий "Возрождение" и VICTORIE. Съезд начался с прослушивания гимна Молдавии. Он проходит на двух языках - русском и молдавском. Первой выступила депутат парламента Молдавии Марина Таубер, которая раскритиковала политику нынешних властей республики.
https://ria.ru/20240419/sandu-1940814536.html
молдавия
гагаузия
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Съезд молдавских политиков в Москве
Съезд молдавских политиков и общественников, на который приехала Гуцул, проходит в одном из московских отелей.
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молдавия, гагаузия, евгения гуцул, дмитрий константинов, илан шор, в мире, москва
Молдавия, Гагаузия, Евгения Гуцул, Дмитрий Константинов, Илан Шор, В мире, Москва

В Москве начался съезд оппозиционных молдавских депутатов

Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. В Москве начался съезд оппозиционных молдавских депутатов, выступающих за добрососедские отношения с Россией и вступление в ЕАЭС, передает корреспондент РИА Новости.
В съезде участвуют башкан (глава) АТО Гагаузия Евгения Гуцул, председатель народного собрания автономии Дмитрий Константинов, политик Илан Шор, представители партий "Возрождение" и VICTORIE.
Съезд начался с прослушивания гимна Молдавии. Он проходит на двух языках - русском и молдавском. Первой выступила депутат парламента Молдавии Марина Таубер, которая раскритиковала политику нынешних властей республики.
Изображение сгенерировано ИИ
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МолдавияГагаузияЕвгения ГуцулДмитрий КонстантиновИлан ШорВ миреМосква
 
 
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