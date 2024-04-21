https://ria.ru/20240421/sezd-1941331486.html

В Москве начался съезд оппозиционных молдавских депутатов

В Москве начался съезд оппозиционных молдавских депутатов - РИА Новости, 21.04.2024

В Москве начался съезд оппозиционных молдавских депутатов

В Москве начался съезд оппозиционных молдавских депутатов, выступающих за добрососедские отношения с Россией и вступление в ЕАЭС, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 21.04.2024

2024-04-21T12:49

2024-04-21T12:49

2024-04-21T12:50

молдавия

гагаузия

евгения гуцул

дмитрий константинов

илан шор

в мире

москва

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. В Москве начался съезд оппозиционных молдавских депутатов, выступающих за добрососедские отношения с Россией и вступление в ЕАЭС, передает корреспондент РИА Новости. В съезде участвуют башкан (глава) АТО Гагаузия Евгения Гуцул, председатель народного собрания автономии Дмитрий Константинов, политик Илан Шор, представители партий "Возрождение" и VICTORIE. Съезд начался с прослушивания гимна Молдавии. Он проходит на двух языках - русском и молдавском. Первой выступила депутат парламента Молдавии Марина Таубер, которая раскритиковала политику нынешних властей республики.

https://ria.ru/20240419/sandu-1940814536.html

молдавия

гагаузия

москва

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Съезд молдавских политиков в Москве Съезд молдавских политиков и общественников, на который приехала Гуцул, проходит в одном из московских отелей. 2024-04-21T12:49 true PT0M41S

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молдавия, гагаузия, евгения гуцул, дмитрий константинов, илан шор, в мире, москва