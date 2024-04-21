https://ria.ru/20240421/moldaviya-1941346052.html

Санду втихаря готовит объединение Молдавии с Румынией, заявили в Гагаузии

Санду втихаря готовит объединение Молдавии с Румынией, заявили в Гагаузии - РИА Новости, 21.04.2024

Санду втихаря готовит объединение Молдавии с Румынией, заявили в Гагаузии

Президент Молдавии Майя Санду и ее команда, несмотря на нежелания большинства жителей, "втихаря" все делают для объединения республики с Румынией, но "лучше... РИА Новости, 21.04.2024

2024-04-21T14:44

2024-04-21T14:44

2024-04-21T15:04

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду и ее команда, несмотря на нежелания большинства жителей, "втихаря" все делают для объединения республики с Румынией, но "лучше быть в песках, чем в золотой клетке - ЕС", заявил председатель народного собрания молдавской автономии Гагаузии Дмитрий Константинов. "Госпожа (президент Молдавии) Санду и команда ее все делают для того, чтобы мы объединились с нашими соседями, с Румынией", - заявил Константинов, выступая на съезде оппозиционных депутатов в Москве. В частности, в руководящих органах республики, в руководстве Центробанка много "тех, кто открыто и с гордостью заявляет о своем румынском гражданстве". Кроме того, уже идёт объединение электросетей двух стран, добавил он. При этом "эти идеи не поддерживают большинство наших молдаван", отметил Константинов. "Поэтому она начала (продвигать) уже совсем другую тематику и начала втихаря, втайне все то же самое делать, но не говорит об этом", - заявил Константинов. По его словам, гагаузы хотят "лучше быть в песках, чем в райском саду, но в золотой клетке, как сейчас называет себя ЕС". "Каждое государство, когда принимает решение войти в какой-то альянс, должно вспомнить историю", - заявил Константинов и напомнил, что во времена румынской оккупации в начале 20 века Бессарабия испытывала тяжелый гнет и репрессии.

https://ria.ru/20240419/sandu-1940814536.html

https://ria.ru/20240329/sandu-1936581743.html

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в мире, молдавия, румыния, гагаузия, дмитрий константинов, майя санду, евросоюз