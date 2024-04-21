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Санду втихаря готовит объединение Молдавии с Румынией, заявили в Гагаузии - РИА Новости, 21.04.2024
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14:44 21.04.2024 (обновлено: 15:04 21.04.2024)
https://ria.ru/20240421/moldaviya-1941346052.html
Санду втихаря готовит объединение Молдавии с Румынией, заявили в Гагаузии
Санду втихаря готовит объединение Молдавии с Румынией, заявили в Гагаузии - РИА Новости, 21.04.2024
Санду втихаря готовит объединение Молдавии с Румынией, заявили в Гагаузии
Президент Молдавии Майя Санду и ее команда, несмотря на нежелания большинства жителей, "втихаря" все делают для объединения республики с Румынией, но "лучше... РИА Новости, 21.04.2024
2024-04-21T14:44
2024-04-21T15:04
в мире
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гагаузия
дмитрий константинов
майя санду
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду и ее команда, несмотря на нежелания большинства жителей, "втихаря" все делают для объединения республики с Румынией, но "лучше быть в песках, чем в золотой клетке - ЕС", заявил председатель народного собрания молдавской автономии Гагаузии Дмитрий Константинов. "Госпожа (президент Молдавии) Санду и команда ее все делают для того, чтобы мы объединились с нашими соседями, с Румынией", - заявил Константинов, выступая на съезде оппозиционных депутатов в Москве. В частности, в руководящих органах республики, в руководстве Центробанка много "тех, кто открыто и с гордостью заявляет о своем румынском гражданстве". Кроме того, уже идёт объединение электросетей двух стран, добавил он. При этом "эти идеи не поддерживают большинство наших молдаван", отметил Константинов. "Поэтому она начала (продвигать) уже совсем другую тематику и начала втихаря, втайне все то же самое делать, но не говорит об этом", - заявил Константинов. По его словам, гагаузы хотят "лучше быть в песках, чем в райском саду, но в золотой клетке, как сейчас называет себя ЕС". "Каждое государство, когда принимает решение войти в какой-то альянс, должно вспомнить историю", - заявил Константинов и напомнил, что во времена румынской оккупации в начале 20 века Бессарабия испытывала тяжелый гнет и репрессии.
https://ria.ru/20240419/sandu-1940814536.html
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в мире, молдавия, румыния, гагаузия, дмитрий константинов, майя санду, евросоюз
В мире, Молдавия, Румыния, Гагаузия, Дмитрий Константинов, Майя Санду, Евросоюз
Санду втихаря готовит объединение Молдавии с Румынией, заявили в Гагаузии

Константинов: Санду и ее команда делают все для объединения Молдавии с Румынией

© Sputnik / Родион Прока | Перейти в медиабанкПрезидент Молдавии Майя Санду
Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 21.04.2024
© Sputnik / Родион Прока
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Президент Молдавии Майя Санду. Архивное фото
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду и ее команда, несмотря на нежелания большинства жителей, "втихаря" все делают для объединения республики с Румынией, но "лучше быть в песках, чем в золотой клетке - ЕС", заявил председатель народного собрания молдавской автономии Гагаузии Дмитрий Константинов.
"Госпожа (президент Молдавии) Санду и команда ее все делают для того, чтобы мы объединились с нашими соседями, с Румынией", - заявил Константинов, выступая на съезде оппозиционных депутатов в Москве.
Изображение сгенерировано ИИ
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В частности, в руководящих органах республики, в руководстве Центробанка много "тех, кто открыто и с гордостью заявляет о своем румынском гражданстве". Кроме того, уже идёт объединение электросетей двух стран, добавил он.
При этом "эти идеи не поддерживают большинство наших молдаван", отметил Константинов.
«
"Поэтому она начала (продвигать) уже совсем другую тематику и начала втихаря, втайне все то же самое делать, но не говорит об этом", - заявил Константинов.
По его словам, гагаузы хотят "лучше быть в песках, чем в райском саду, но в золотой клетке, как сейчас называет себя ЕС".
"Каждое государство, когда принимает решение войти в какой-то альянс, должно вспомнить историю", - заявил Константинов и напомнил, что во времена румынской оккупации в начале 20 века Бессарабия испытывала тяжелый гнет и репрессии.
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В миреМолдавияРумынияГагаузияДмитрий КонстантиновМайя СандуЕвросоюз
 
 
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