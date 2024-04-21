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Сеул выразил протест после посещения храма Ясукуни японскими политиками - РИА Новости, 21.04.2024
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07:54 21.04.2024
https://ria.ru/20240421/korei-1941304749.html
Сеул выразил протест после посещения храма Ясукуни японскими политиками
Сеул выразил протест после посещения храма Ясукуни японскими политиками - РИА Новости, 21.04.2024
Сеул выразил протест после посещения храма Ясукуни японскими политиками
Власти Южной Кореи заявили протест в связи с очередным посещением в Токио японских политиков храма Ясукуни и подношением даров от правительства Японии храму,... РИА Новости, 21.04.2024
2024-04-21T07:54
2024-04-21T07:54
в мире
япония
южная корея
токио
фумио кисида
синдзо абэ
есихидэ суга
сеул
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СЕУЛ, 21 апр — РИА Новости. Власти Южной Кореи заявили протест в связи с очередным посещением в Токио японских политиков храма Ясукуни и подношением даров от правительства Японии храму, который соседние страны Азии ассоциируют с преклонением перед японским милитаризмом. "Правительство выражает глубокое разочарование и сожаление по поводу того, что высокопоставленные японские лидеры снова вносят дары и посещают храм Ясукуни, который прославляет прошлые военные агрессии Японии и объединяет военных преступников", - говорится в заявлении южнокорейского МИД. Южнокорейское правительство призывало чиновников Японии "прямо смотреть в глаза истории" и действиями демонстрировать "искреннее и скромное размышление" о содеянном в прошлом. МИД подчеркнул, что это "важная основа" для развития ориентированных на будущее отношений между Южной Кореей и Японией. Ранее сообщалось, что премьер-министр Японии Фумио Кисида сделал ритуальное подношение в храм Ясукуни. От имени премьера в храм Ясукуни в честь весенних храмовых праздников, которые пройдут в этом году три дня, начиная с 21 апреля, было направлено ритуальное подношение в виде украшенного двумя красными лентами деревца сакаки (клейеры японской) в горшке с надписью: "От премьер-министра Фумио Кисиды". Кисида, как и его предшественники на этом посту Синдзо Абэ и Ёсихидэ Суга, в этом году также воздержится от личного посещения храма. Такое же подношение он сделал и в предыдущие два года с тех пор, как стад премьер-министром. В то же время министр по делам восстановления экономики Ёситака Синдо посетил храм лично. Посещения храма японскими политиками, как правило, происходит три раза в год — на ритуальные праздники в апреле и в октябре, а также в день объявления о выходе Японии из Второй мировой войны - 15 августа. Некоторые политики посещают храм в конце года.
https://ria.ru/20240413/zakharova-1939789140.html
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в мире, япония, южная корея, токио, фумио кисида, синдзо абэ, есихидэ суга, сеул
В мире, Япония, Южная Корея, Токио, Фумио Кисида, Синдзо Абэ, Есихидэ Суга, Сеул
Сеул выразил протест после посещения храма Ясукуни японскими политиками

Южная Корея выразила протест после посещения политиками из Японии храма Ясукуни

© AP Photo / Koji SasaharaЦветение сакуры в храме Ясукуни в Токио
Цветение сакуры в храме Ясукуни в Токио - РИА Новости, 1920, 21.04.2024
© AP Photo / Koji Sasahara
Цветение сакуры в храме Ясукуни в Токио. Архивное фото
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СЕУЛ, 21 апр — РИА Новости. Власти Южной Кореи заявили протест в связи с очередным посещением в Токио японских политиков храма Ясукуни и подношением даров от правительства Японии храму, который соседние страны Азии ассоциируют с преклонением перед японским милитаризмом.
"Правительство выражает глубокое разочарование и сожаление по поводу того, что высокопоставленные японские лидеры снова вносят дары и посещают храм Ясукуни, который прославляет прошлые военные агрессии Японии и объединяет военных преступников", - говорится в заявлении южнокорейского МИД.
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Захарова отреагировала на заявление Японии о "ядерных угрозах" России
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Южнокорейское правительство призывало чиновников Японии "прямо смотреть в глаза истории" и действиями демонстрировать "искреннее и скромное размышление" о содеянном в прошлом. МИД подчеркнул, что это "важная основа" для развития ориентированных на будущее отношений между Южной Кореей и Японией.
Ранее сообщалось, что премьер-министр Японии Фумио Кисида сделал ритуальное подношение в храм Ясукуни.
От имени премьера в храм Ясукуни в честь весенних храмовых праздников, которые пройдут в этом году три дня, начиная с 21 апреля, было направлено ритуальное подношение в виде украшенного двумя красными лентами деревца сакаки (клейеры японской) в горшке с надписью: "От премьер-министра Фумио Кисиды".
Кисида, как и его предшественники на этом посту Синдзо Абэ и Ёсихидэ Суга, в этом году также воздержится от личного посещения храма. Такое же подношение он сделал и в предыдущие два года с тех пор, как стад премьер-министром.
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В то же время министр по делам восстановления экономики Ёситака Синдо посетил храм лично.
Посещения храма японскими политиками, как правило, происходит три раза в год — на ритуальные праздники в апреле и в октябре, а также в день объявления о выходе Японии из Второй мировой войны - 15 августа. Некоторые политики посещают храм в конце года.
Премьер-министр Японии Фумио Кисида - РИА Новости, 1920, 21.04.2024
СМИ: Кисида сделал подношение в ассоциирующийся с милитаризмом храм
07:27
 
В миреЯпонияЮжная КореяТокиоФумио КисидаСиндзо АбэЕсихидэ СугаСеул
 
 
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