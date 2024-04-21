https://ria.ru/20240421/korei-1941304749.html
Сеул выразил протест после посещения храма Ясукуни японскими политиками
Сеул выразил протест после посещения храма Ясукуни японскими политиками - РИА Новости, 21.04.2024
Сеул выразил протест после посещения храма Ясукуни японскими политиками
Власти Южной Кореи заявили протест в связи с очередным посещением в Токио японских политиков храма Ясукуни и подношением даров от правительства Японии храму,... РИА Новости, 21.04.2024
2024-04-21T07:54
2024-04-21T07:54
2024-04-21T07:54
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есихидэ суга
сеул
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СЕУЛ, 21 апр — РИА Новости. Власти Южной Кореи заявили протест в связи с очередным посещением в Токио японских политиков храма Ясукуни и подношением даров от правительства Японии храму, который соседние страны Азии ассоциируют с преклонением перед японским милитаризмом. "Правительство выражает глубокое разочарование и сожаление по поводу того, что высокопоставленные японские лидеры снова вносят дары и посещают храм Ясукуни, который прославляет прошлые военные агрессии Японии и объединяет военных преступников", - говорится в заявлении южнокорейского МИД. Южнокорейское правительство призывало чиновников Японии "прямо смотреть в глаза истории" и действиями демонстрировать "искреннее и скромное размышление" о содеянном в прошлом. МИД подчеркнул, что это "важная основа" для развития ориентированных на будущее отношений между Южной Кореей и Японией. Ранее сообщалось, что премьер-министр Японии Фумио Кисида сделал ритуальное подношение в храм Ясукуни. От имени премьера в храм Ясукуни в честь весенних храмовых праздников, которые пройдут в этом году три дня, начиная с 21 апреля, было направлено ритуальное подношение в виде украшенного двумя красными лентами деревца сакаки (клейеры японской) в горшке с надписью: "От премьер-министра Фумио Кисиды". Кисида, как и его предшественники на этом посту Синдзо Абэ и Ёсихидэ Суга, в этом году также воздержится от личного посещения храма. Такое же подношение он сделал и в предыдущие два года с тех пор, как стад премьер-министром. В то же время министр по делам восстановления экономики Ёситака Синдо посетил храм лично. Посещения храма японскими политиками, как правило, происходит три раза в год — на ритуальные праздники в апреле и в октябре, а также в день объявления о выходе Японии из Второй мировой войны - 15 августа. Некоторые политики посещают храм в конце года.
https://ria.ru/20240413/zakharova-1939789140.html
https://ria.ru/20231020/yasukuni-1904214020.html
https://ria.ru/20240421/kisida-1941302716.html
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в мире, япония, южная корея, токио, фумио кисида, синдзо абэ, есихидэ суга, сеул
В мире, Япония, Южная Корея, Токио, Фумио Кисида, Синдзо Абэ, Есихидэ Суга, Сеул
Сеул выразил протест после посещения храма Ясукуни японскими политиками
Южная Корея выразила протест после посещения политиками из Японии храма Ясукуни
СЕУЛ, 21 апр — РИА Новости. Власти Южной Кореи заявили протест в связи с очередным посещением в Токио японских политиков храма Ясукуни и подношением даров от правительства Японии храму, который соседние страны Азии ассоциируют с преклонением перед японским милитаризмом.
"Правительство выражает глубокое разочарование и сожаление по поводу того, что высокопоставленные японские лидеры снова вносят дары и посещают храм Ясукуни, который прославляет прошлые военные агрессии Японии и объединяет военных преступников", - говорится в заявлении южнокорейского МИД.
Южнокорейское правительство призывало чиновников Японии "прямо смотреть в глаза истории" и действиями демонстрировать "искреннее и скромное размышление" о содеянном в прошлом. МИД подчеркнул, что это "важная основа" для развития ориентированных на будущее отношений между Южной Кореей и Японией.
Ранее сообщалось, что премьер-министр Японии Фумио Кисида
сделал ритуальное подношение в храм Ясукуни.
От имени премьера в храм Ясукуни в честь весенних храмовых праздников, которые пройдут в этом году три дня, начиная с 21 апреля, было направлено ритуальное подношение в виде украшенного двумя красными лентами деревца сакаки (клейеры японской) в горшке с надписью: "От премьер-министра Фумио Кисиды".
Кисида, как и его предшественники на этом посту Синдзо Абэ
и Ёсихидэ Суга
, в этом году также воздержится от личного посещения храма. Такое же подношение он сделал и в предыдущие два года с тех пор, как стад премьер-министром.
В то же время министр по делам восстановления экономики Ёситака Синдо посетил храм лично.
Посещения храма японскими политиками, как правило, происходит три раза в год — на ритуальные праздники в апреле и в октябре, а также в день объявления о выходе Японии из Второй мировой войны - 15 августа. Некоторые политики посещают храм в конце года.