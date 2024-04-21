https://ria.ru/20240421/korei-1941304749.html

Сеул выразил протест после посещения храма Ясукуни японскими политиками

Сеул выразил протест после посещения храма Ясукуни японскими политиками - РИА Новости, 21.04.2024

Сеул выразил протест после посещения храма Ясукуни японскими политиками

Власти Южной Кореи заявили протест в связи с очередным посещением в Токио японских политиков храма Ясукуни и подношением даров от правительства Японии храму,... РИА Новости, 21.04.2024

2024-04-21T07:54

2024-04-21T07:54

2024-04-21T07:54

в мире

япония

южная корея

токио

фумио кисида

синдзо абэ

есихидэ суга

сеул

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СЕУЛ, 21 апр — РИА Новости. Власти Южной Кореи заявили протест в связи с очередным посещением в Токио японских политиков храма Ясукуни и подношением даров от правительства Японии храму, который соседние страны Азии ассоциируют с преклонением перед японским милитаризмом. "Правительство выражает глубокое разочарование и сожаление по поводу того, что высокопоставленные японские лидеры снова вносят дары и посещают храм Ясукуни, который прославляет прошлые военные агрессии Японии и объединяет военных преступников", - говорится в заявлении южнокорейского МИД. Южнокорейское правительство призывало чиновников Японии "прямо смотреть в глаза истории" и действиями демонстрировать "искреннее и скромное размышление" о содеянном в прошлом. МИД подчеркнул, что это "важная основа" для развития ориентированных на будущее отношений между Южной Кореей и Японией. Ранее сообщалось, что премьер-министр Японии Фумио Кисида сделал ритуальное подношение в храм Ясукуни. От имени премьера в храм Ясукуни в честь весенних храмовых праздников, которые пройдут в этом году три дня, начиная с 21 апреля, было направлено ритуальное подношение в виде украшенного двумя красными лентами деревца сакаки (клейеры японской) в горшке с надписью: "От премьер-министра Фумио Кисиды". Кисида, как и его предшественники на этом посту Синдзо Абэ и Ёсихидэ Суга, в этом году также воздержится от личного посещения храма. Такое же подношение он сделал и в предыдущие два года с тех пор, как стад премьер-министром. В то же время министр по делам восстановления экономики Ёситака Синдо посетил храм лично. Посещения храма японскими политиками, как правило, происходит три раза в год — на ритуальные праздники в апреле и в октябре, а также в день объявления о выходе Японии из Второй мировой войны - 15 августа. Некоторые политики посещают храм в конце года.

https://ria.ru/20240413/zakharova-1939789140.html

https://ria.ru/20231020/yasukuni-1904214020.html

https://ria.ru/20240421/kisida-1941302716.html

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в мире, япония, южная корея, токио, фумио кисида, синдзо абэ, есихидэ суга, сеул