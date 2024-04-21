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СК проверит обстоятельства ДТП с автобусом в Ленинградской области - РИА Новости, 21.04.2024
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22:43 21.04.2024
https://ria.ru/20240421/dtp-1941396910.html
СК проверит обстоятельства ДТП с автобусом в Ленинградской области
СК проверит обстоятельства ДТП с автобусом в Ленинградской области - РИА Новости, 21.04.2024
СК проверит обстоятельства ДТП с автобусом в Ленинградской области
Следственные органы в Ленинградской области проводят проверку после ДТП с перевозившем рабочих автобусом, который съехал в кювет и опрокинулся, в результате ДТП РИА Новости, 21.04.2024
2024-04-21T22:43
2024-04-21T22:43
происшествия
ленинградская область
россия
санкт-петербург
следственный комитет россии (ск рф)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 апр - РИА Новости. Следственные органы в Ленинградской области проводят проверку после ДТП с перевозившем рабочих автобусом, который съехал в кювет и опрокинулся, в результате ДТП пострадали 10 человек, сообщает региональное СУСК РФ. Ранее пресс-служба ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщила, что ДТП произошло в воскресенье на 249-м километре автодороги Псков-Гдов-Сланцы-Кингисепп-Краколье. Автобус Volvo, ехавший из Кингисеппа в сторону Усть-Луги, съехал в кювет и опрокинулся. В момент аварии в автобусе, который перевозил рабочих, находилось около 50 человек. Пострадали 10 человек. По данным полиции, водитель автобуса мог находиться в состоянии алкогольного опьянения. "По данному факту Кингисеппским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Ленинградской области инициировано проведение доследственной проверки", - говорится в сообщении. На место ДТП выехала следственно-оперативная группа под руководством руководителя Кингисеппского межрайонного следственного отдела в составе следователей, сотрудников полиции и эксперта.
https://ria.ru/20240401/dtp-1937162411.html
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происшествия, ленинградская область, россия, санкт-петербург, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Ленинградская область, Россия, Санкт-Петербург, Следственный комитет России (СК РФ)
СК проверит обстоятельства ДТП с автобусом в Ленинградской области

СК РФ проверит обстоятельства ДТП с автобусом в Ленинградской области

© Фото : Петербургская полиция/TelegramДТП с автобусом, который съехал в кювет и опрокинулся в Ленинградской области
ДТП с автобусом, который съехал в кювет и опрокинулся в Ленинградской области - РИА Новости, 1920, 21.04.2024
© Фото : Петербургская полиция/Telegram
ДТП с автобусом, который съехал в кювет и опрокинулся в Ленинградской области
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 апр - РИА Новости. Следственные органы в Ленинградской области проводят проверку после ДТП с перевозившем рабочих автобусом, который съехал в кювет и опрокинулся, в результате ДТП пострадали 10 человек, сообщает региональное СУСК РФ.
Ранее пресс-служба ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщила, что ДТП произошло в воскресенье на 249-м километре автодороги Псков-Гдов-Сланцы-Кингисепп-Краколье. Автобус Volvo, ехавший из Кингисеппа в сторону Усть-Луги, съехал в кювет и опрокинулся. В момент аварии в автобусе, который перевозил рабочих, находилось около 50 человек. Пострадали 10 человек. По данным полиции, водитель автобуса мог находиться в состоянии алкогольного опьянения.
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"По данному факту Кингисеппским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Ленинградской области инициировано проведение доследственной проверки", - говорится в сообщении.
На место ДТП выехала следственно-оперативная группа под руководством руководителя Кингисеппского межрайонного следственного отдела в составе следователей, сотрудников полиции и эксперта.
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ПроисшествияЛенинградская областьРоссияСанкт-ПетербургСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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