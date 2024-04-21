https://ria.ru/20240421/berki-1941352906.html

Глава венгерской делегации рассказал о планах участников фестиваля молодежи

Глава венгерской делегации рассказал о планах участников фестиваля молодежи - РИА Новости, 21.04.2024

Глава венгерской делегации рассказал о планах участников фестиваля молодежи

Всемирный фестиваль молодежи, прошедший в начале марта в Сочи, стал одним из самых "мощных" событий в жизни участников из Венгрии, некоторые из них теперь хотят РИА Новости, 21.04.2024

2024-04-21T15:34

2024-04-21T15:34

2024-04-21T16:10

россия

венгрия

сочи

владимир путин

федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)

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БУДАПЕШТ, 21 апр - РИА Новости. Всемирный фестиваль молодежи, прошедший в начале марта в Сочи, стал одним из самых "мощных" событий в жизни участников из Венгрии, некоторые из них теперь хотят связать профессиональную жизнь с Россией, заявил РИА Новости глава венгерской делегации Роланд Берки. По его словам, среди 26 венгров, отобранных в делегацию, были шеф-повар, хирург, юрист, аграрный инженер, IT-специалист и представители других профессий. "Для большинства это первая поездка в Россию, некоторые начали учить русский и планируют связать учебу и профессиональную жизнь с Россией", - сказал Берки, подчеркнув, что фестиваль стал "одним из самых мощных событий в жизни" всех участников. Он сообщил, что на следующем фестивале в 2030 году Венгрия планирует представить результаты проектов, начатых в Сочи, поскольку "благодаря фестивалю перед венгерской делегацией открылись новые горизонты в глобальном масштабе". Самая молодая участница делегации 17-летняя Ивана Бодор рассказала, что ей удалось встретиться с тысячей людей с разных континентов, теперь многие из них хотели бы побывать в Венгрии, и у неё самой длинный список стран, где её ждут. "Одно из самых замечательных чувств - то, что тебя запомнили, а другое - есть пельмени... На время нашего пребывания столовая стала плавильным котлом наций. Люди из разных сфер собирались за столом, коллективно отмечались дни рождения, мы пели песни", - отметила она на мероприятии в Российском культурном центре в Будапеште, где присутствовали венгры, изучающие русский язык и интересующиеся Россией. Восемь участников из 26 после фестиваля отправились в Москву, а оттуда небольшими группами или поодиночке в рамках "региональной программы фестиваля" посетили Волгоград, Казань, Нижний Новгород, Петропавловск-Камчатский, Салехард и Санкт-Петербург. Всё участники отметили, что их впечатлила российская природа, кухня разных народов, на фестивале им удалось завязать новые дружеские и деловые связи и набраться опыта в общении с коллегами. Всемирный фестиваль молодежи проходил с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступила Росмолодежь. РИА Новости стало генеральным информационным партнером Всемирного фестиваля молодежи 2024. По данным Ruptly, в фестивале приняли участие более 30 тысяч человек, половина из которых приехали из-за границы. Гости фестиваля установили мировой рекорд, проведя самый многонациональный хоровод дружбы, в нем прошли представители 73 национальностей из 150 стран.

https://ria.ru/20231121/molodezh-1910902747.html

https://ria.ru/20240307/festival-1931609894.html

https://ria.ru/20240405/vfm-1938022848.html

россия

венгрия

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россия, венгрия, сочи, владимир путин, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)