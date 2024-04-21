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Глава венгерской делегации рассказал о планах участников фестиваля молодежи - РИА Новости, 21.04.2024
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15:34 21.04.2024 (обновлено: 16:10 21.04.2024)
https://ria.ru/20240421/berki-1941352906.html
Глава венгерской делегации рассказал о планах участников фестиваля молодежи
Глава венгерской делегации рассказал о планах участников фестиваля молодежи - РИА Новости, 21.04.2024
Глава венгерской делегации рассказал о планах участников фестиваля молодежи
Всемирный фестиваль молодежи, прошедший в начале марта в Сочи, стал одним из самых "мощных" событий в жизни участников из Венгрии, некоторые из них теперь хотят РИА Новости, 21.04.2024
2024-04-21T15:34
2024-04-21T16:10
россия
венгрия
сочи
владимир путин
федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)
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БУДАПЕШТ, 21 апр - РИА Новости. Всемирный фестиваль молодежи, прошедший в начале марта в Сочи, стал одним из самых "мощных" событий в жизни участников из Венгрии, некоторые из них теперь хотят связать профессиональную жизнь с Россией, заявил РИА Новости глава венгерской делегации Роланд Берки. По его словам, среди 26 венгров, отобранных в делегацию, были шеф-повар, хирург, юрист, аграрный инженер, IT-специалист и представители других профессий. "Для большинства это первая поездка в Россию, некоторые начали учить русский и планируют связать учебу и профессиональную жизнь с Россией", - сказал Берки, подчеркнув, что фестиваль стал "одним из самых мощных событий в жизни" всех участников. Он сообщил, что на следующем фестивале в 2030 году Венгрия планирует представить результаты проектов, начатых в Сочи, поскольку "благодаря фестивалю перед венгерской делегацией открылись новые горизонты в глобальном масштабе". Самая молодая участница делегации 17-летняя Ивана Бодор рассказала, что ей удалось встретиться с тысячей людей с разных континентов, теперь многие из них хотели бы побывать в Венгрии, и у неё самой длинный список стран, где её ждут. "Одно из самых замечательных чувств - то, что тебя запомнили, а другое - есть пельмени... На время нашего пребывания столовая стала плавильным котлом наций. Люди из разных сфер собирались за столом, коллективно отмечались дни рождения, мы пели песни", - отметила она на мероприятии в Российском культурном центре в Будапеште, где присутствовали венгры, изучающие русский язык и интересующиеся Россией. Восемь участников из 26 после фестиваля отправились в Москву, а оттуда небольшими группами или поодиночке в рамках "региональной программы фестиваля" посетили Волгоград, Казань, Нижний Новгород, Петропавловск-Камчатский, Салехард и Санкт-Петербург. Всё участники отметили, что их впечатлила российская природа, кухня разных народов, на фестивале им удалось завязать новые дружеские и деловые связи и набраться опыта в общении с коллегами. Всемирный фестиваль молодежи проходил с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступила Росмолодежь. РИА Новости стало генеральным информационным партнером Всемирного фестиваля молодежи 2024. По данным Ruptly, в фестивале приняли участие более 30 тысяч человек, половина из которых приехали из-за границы. Гости фестиваля установили мировой рекорд, проведя самый многонациональный хоровод дружбы, в нем прошли представители 73 национальностей из 150 стран.
https://ria.ru/20231121/molodezh-1910902747.html
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россия, венгрия, сочи, владимир путин, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)
Россия, Венгрия, Сочи, Владимир Путин, Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь)
Глава венгерской делегации рассказал о планах участников фестиваля молодежи

Берки: часть участников ВФМ-2024 хотят связать профессиональную жизнь с Россией

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкУчастники церемонии закрытия Всемирного фестиваля молодежи-2024
Участники церемонии закрытия Всемирного фестиваля молодежи-2024 - РИА Новости, 1920, 21.04.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Участники церемонии закрытия Всемирного фестиваля молодежи-2024. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 21 апр - РИА Новости. Всемирный фестиваль молодежи, прошедший в начале марта в Сочи, стал одним из самых "мощных" событий в жизни участников из Венгрии, некоторые из них теперь хотят связать профессиональную жизнь с Россией, заявил РИА Новости глава венгерской делегации Роланд Берки.
По его словам, среди 26 венгров, отобранных в делегацию, были шеф-повар, хирург, юрист, аграрный инженер, IT-специалист и представители других профессий.
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"Для большинства это первая поездка в Россию, некоторые начали учить русский и планируют связать учебу и профессиональную жизнь с Россией", - сказал Берки, подчеркнув, что фестиваль стал "одним из самых мощных событий в жизни" всех участников.
Он сообщил, что на следующем фестивале в 2030 году Венгрия планирует представить результаты проектов, начатых в Сочи, поскольку "благодаря фестивалю перед венгерской делегацией открылись новые горизонты в глобальном масштабе".
Самая молодая участница делегации 17-летняя Ивана Бодор рассказала, что ей удалось встретиться с тысячей людей с разных континентов, теперь многие из них хотели бы побывать в Венгрии, и у неё самой длинный список стран, где её ждут.
"Одно из самых замечательных чувств - то, что тебя запомнили, а другое - есть пельмени... На время нашего пребывания столовая стала плавильным котлом наций. Люди из разных сфер собирались за столом, коллективно отмечались дни рождения, мы пели песни", - отметила она на мероприятии в Российском культурном центре в Будапеште, где присутствовали венгры, изучающие русский язык и интересующиеся Россией.
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Восемь участников из 26 после фестиваля отправились в Москву, а оттуда небольшими группами или поодиночке в рамках "региональной программы фестиваля" посетили Волгоград, Казань, Нижний Новгород, Петропавловск-Камчатский, Салехард и Санкт-Петербург.
Всё участники отметили, что их впечатлила российская природа, кухня разных народов, на фестивале им удалось завязать новые дружеские и деловые связи и набраться опыта в общении с коллегами.
Всемирный фестиваль молодежи проходил с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступила Росмолодежь. РИА Новости стало генеральным информационным партнером Всемирного фестиваля молодежи 2024. По данным Ruptly, в фестивале приняли участие более 30 тысяч человек, половина из которых приехали из-за границы. Гости фестиваля установили мировой рекорд, проведя самый многонациональный хоровод дружбы, в нем прошли представители 73 национальностей из 150 стран.
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