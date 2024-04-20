https://ria.ru/20240420/totalnyy_diktant-1941170226.html

На 1,3 тысячи площадок по всему миру пройдет акция "Тотальный диктант"

На 1,3 тысячи площадок по всему миру пройдет акция "Тотальный диктант" - РИА Новости, 20.04.2024

На 1,3 тысячи площадок по всему миру пройдет акция "Тотальный диктант"

Акция "Тотальный диктант" пройдет 20 апреля на 1,3 тысячи площадок по всему миру и в онлайн-формате. Среди диктующих этом году — Михаил Боярский, Андрей Ургант, РИА Новости, 20.04.2024

2024-04-20T00:11

2024-04-20T00:11

2024-04-20T00:11

томск

россия

абхазия

андрей ургант

михаил боярский

елизавета арзамасова

тотальный диктант

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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Акция "Тотальный диктант" пройдет 20 апреля на 1,3 тысячи площадок по всему миру и в онлайн-формате. Среди диктующих этом году — Михаил Боярский, Андрей Ургант, Яна Чурикова, Елизавета Арзамасова и многие другие. Автором текста стала прозаик Анна Матвеева. Она будет читать текст в столице акции - Томске, в конгресс-центре "Рубин". Текст на разных площадках прочитают также экс-солистка группы Serebro Ольга Серябкина, певица Юлия Савичева, актеры Виктор Добронравов, Борис Смолкин, Андрей Ургант и другие. Тестирование пройдет в 119 городах 34 стран, среди которых Абхазия, Австралия, Армения, Бангладеш, Белоруссия, Венгрия, Вьетнам, Германия, Греция, Испания, Италия, Кипр, Китай, Малайзия, Мексика, ОАЭ, Польша, Россия, Сирия, Сингапур, США, Таджикистан, Таиланд, Турция, Узбекистан, Франция, Хорватия, Швейцария, Южная Корея, ЮАР, Эфиопия. Более 200 площадок примут участников в Москве, одной из таких станет центральный офис "Вкусно - и точка" - уникальная возможность написать диктант в необычной обстановке будет более чем у 200 человек, а компания угостит всех участников кофе и десертами из ассортимента меню кафе. В честь 20-летия Тотального диктанта "Вкусно - и точка" также разыграет призы среди участников по всей России: 120 человек, определенных случайным образом, смогут выиграть сертификаты на 20 обедов комбо каждый. В пресс-службе акции ранее сообщали, что 20 апреля также состоится онлайн-марафон, который начнется в 7:30 мск и продлится до полуночи, а для людей, изучающих русский язык как иностранный или неродной, пройдет традиционный тест TruD. "Тотальный диктант" - ежегодная акция в формате добровольного диктанта, принять участие в нем могут все желающие. Цель акции - показать, что быть грамотным важно, а заниматься русским языком хоть и нелегко, но увлекательно. Текст пишет каждый год известный писатель специально для акции. В прошлые годы столицами были Владивосток (2018), Таллин (Эстония) (2019), Санкт-Петербург (2020), Якутск (2021), Ярославль (2022) и Нижний Тагил (2023). В 2024 году, столица диктанта - Томск.

https://ria.ru/20240410/diktant-1939028693.html

https://ria.ru/20240413/diktant-1939808100.html

https://ria.ru/20231202/diktant-1913361117.html

томск

россия

абхазия

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томск, россия, абхазия, андрей ургант, михаил боярский, елизавета арзамасова, тотальный диктант