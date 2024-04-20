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В Кургане снова начал расти уровень воды - РИА Новости, 20.04.2024
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13:54 20.04.2024 (обновлено: 17:36 20.04.2024)
https://ria.ru/20240420/kurgan-1941227064.html
В Кургане снова начал расти уровень воды
В Кургане снова начал расти уровень воды - РИА Новости, 20.04.2024
В Кургане снова начал расти уровень воды
Уровень воды в реке Тобол в Кургане снова начал повышаться, сообщил глава региона Вадим Шумков. РИА Новости, 20.04.2024
2024-04-20T13:54
2024-04-20T17:36
курган
наводнения в россии — 2024
происшествия
вадим шумков
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
курганская область
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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Уровень воды в реке Тобол в Кургане снова начал повышаться, сообщил глава региона Вадим Шумков."Вода в Кургане снова начала расти. Причиной, очевидно, является обратный сток с поймы по всей протяженности верховьев реки", — написал он в Telegram-канале.По словам губернатора, в некоторых местах вода начала резко выходить из-под земли с внутренней стороны дамбы.В Курганской области действует режим ЧС областного масштаба. В регионе может затопить 62 населенных пункта, 4300 домов, 5550 приусадебных и 600 дачных участков, в зоне подтопления рискуют оказаться 18 718 человек.По данным МЧС на 20 апреля, в области остаются подтопленными 1989 жилых и 3380 дачных домов. За прошедшие сутки в двух муниципальных образованиях (Звериноголовский, Куртамышский) в двух населенных пунктах от воды освободилось два жилых дома и два приусадебных участка.Небывалый паводокРегионы Южного Урала в этом году столкнулись с рекордным паводком. Самая сложная обстановка в Оренбургской области. Пятого апреля там прорвало дамбу, которая защищала Орск от вод Урала. Власти провели массовую эвакуацию. В воскресенье уровень воды в районе Оренбурга впервые начал снижаться.В регионе ввели режим ЧС федерального масштаба. Правительство области оценивает предполагаемый ущерб от наводнения в 21 миллиард рублей.Режим чрезвычайной ситуации также действует в Тюменской области. Сегодня там началась эвакуация из двух деревень. Под угрозой затопления находятся 51 населенный пункт, 1847 домов и 7291 человек. Наиболее напряженная ситуация с выходом воды на поймы рек ожидается к 20 апреля, пик — 23-25 апреля.Власти соседнего Казахстана заявили, что нынешние паводки — самые масштабные за последние 80 с лишним лет.
https://ria.ru/20240420/kurgan-1941187699.html
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курган, наводнения в россии — 2024, происшествия, вадим шумков, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), курганская область
Курган, Наводнения в России — 2024, Происшествия, Вадим Шумков, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Курганская область
В Кургане снова начал расти уровень воды

В Кургане снова начал расти уровень воды в Тоболе

© Фото : пресс-служба администрации города КурганаПаводок в Кургане
Паводок в Кургане - РИА Новости, 1920, 20.04.2024
© Фото : пресс-служба администрации города Кургана
Паводок в Кургане. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Уровень воды в реке Тобол в Кургане снова начал повышаться, сообщил глава региона Вадим Шумков.
«
"Вода в Кургане снова начала расти. Причиной, очевидно, является обратный сток с поймы по всей протяженности верховьев реки", — написал он в Telegram-канале.
Затопленные жилые дома в Кургане - РИА Новости, 1920, 20.04.2024
Пик половодья у Кургана ожидают через два-три дня
Вчера, 08:16
По словам губернатора, в некоторых местах вода начала резко выходить из-под земли с внутренней стороны дамбы.
В Курганской области действует режим ЧС областного масштаба. В регионе может затопить 62 населенных пункта, 4300 домов, 5550 приусадебных и 600 дачных участков, в зоне подтопления рискуют оказаться 18 718 человек.
По данным МЧС на 20 апреля, в области остаются подтопленными 1989 жилых и 3380 дачных домов. За прошедшие сутки в двух муниципальных образованиях (Звериноголовский, Куртамышский) в двух населенных пунктах от воды освободилось два жилых дома и два приусадебных участка.
Спасатели на затопленной улице в Кургане - РИА Новости, 1920, 19.04.2024
Спасатели эвакуировали из Кургана мужчину с сердечным приступом
19 апреля, 20:04

Небывалый паводок

Регионы Южного Урала в этом году столкнулись с рекордным паводком. Самая сложная обстановка в Оренбургской области. Пятого апреля там прорвало дамбу, которая защищала Орск от вод Урала. Власти провели массовую эвакуацию. В воскресенье уровень воды в районе Оренбурга впервые начал снижаться.
В регионе ввели режим ЧС федерального масштаба. Правительство области оценивает предполагаемый ущерб от наводнения в 21 миллиард рублей.
Режим чрезвычайной ситуации также действует в Тюменской области. Сегодня там началась эвакуация из двух деревень. Под угрозой затопления находятся 51 населенный пункт, 1847 домов и 7291 человек. Наиболее напряженная ситуация с выходом воды на поймы рек ожидается к 20 апреля, пик — 23-25 апреля.
Власти соседнего Казахстана заявили, что нынешние паводки — самые масштабные за последние 80 с лишним лет.
Подъем уровня воды в реке Тобол у Кургана
© РИА Новости / Евгений Кузьмин | Перейти в медиабанк

Уровень воды в реке Тобол у Кургана достиг 977 сантиметров.

Подтопленное шоссе Тюнина в городе Кургане

Уровень воды в реке Тобол у Кургана достиг 977 сантиметров.

© РИА Новости / Евгений Кузьмин
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1 из 10
© РИА Новости / Евгений Кузьмин | Перейти в медиабанк

В Курганской области введен режим ЧС областного масштаба.

Подтопленные дома в СНТ Курганжилстрой в городе Кургане

В Курганской области введен режим ЧС областного масштаба.

© РИА Новости / Евгений Кузьмин
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2 из 10
© РИА Новости / Евгений Кузьмин | Перейти в медиабанк

Подъем воды в реке Тобол у Кургана продолжится в ближайшие один-два дня.

Трал со спецтехникой перед постом у гидроузла города Кургана

Подъем воды в реке Тобол у Кургана продолжится в ближайшие один-два дня.

© РИА Новости / Евгений Кузьмин
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3 из 10
© РИА Новости / Евгений Кузьмин | Перейти в медиабанк

Рост уровня воды прогнозируется и в Кетовском муниципальном округе — от 25 до 100 сантиметров.

Затопленная велодорожка в Кургане

Рост уровня воды прогнозируется и в Кетовском муниципальном округе — от 25 до 100 сантиметров.

© РИА Новости / Евгений Кузьмин
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4 из 10
© РИА Новости / Евгений Кузьмин | Перейти в медиабанк

Согласно прогнозу Главного управления МЧС на паводкоопасный период, на территории области могут быть затоплены 62 населенных пункта, 4300 домов, 5550 приусадебных участков, 600 дачных участков.

Подтопленные дома в СНТ КМЗ 3 в городе Кургане

Согласно прогнозу Главного управления МЧС на паводкоопасный период, на территории области могут быть затоплены 62 населенных пункта, 4300 домов, 5550 приусадебных участков, 600 дачных участков.

© РИА Новости / Евгений Кузьмин
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5 из 10
© РИА Новости / Евгений Кузьмин | Перейти в медиабанк

В зону ЧС могут попасть 18 718 человек.

Паводок в окрестностях шоссе Тюнина в городе Кургане

В зону ЧС могут попасть 18 718 человек.

© РИА Новости / Евгений Кузьмин
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6 из 10
© РИА Новости / Евгений Кузьмин | Перейти в медиабанк

По данным ГУ МЧС по состоянию на 17 апреля, остаются подтопленными 669 жилых и 2376 дачных домов, пять низководных мостов и девять участков автомобильных дорог.

Подтопленный дом в СНТ Курганжилстрой в городе Кургане

По данным ГУ МЧС по состоянию на 17 апреля, остаются подтопленными 669 жилых и 2376 дачных домов, пять низководных мостов и девять участков автомобильных дорог.

© РИА Новости / Евгений Кузьмин
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7 из 10
© РИА Новости / Евгений Кузьмин | Перейти в медиабанк

В области эвакуировали более 13 тысяч человек, развернуто 16 пунктов временного размещения.

Главная набережная реки Тобол в Кургане

В области эвакуировали более 13 тысяч человек, развернуто 16 пунктов временного размещения.

© РИА Новости / Евгений Кузьмин
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8 из 10
© РИА Новости / Евгений Кузьмин | Перейти в медиабанк

Уровень воды в реке Тобол у Кургана продолжает расти, по прогнозам, он дойдет до десяти метров, сообщил полпред президента в УРФО Якушев.

Спецтехника у здания Водного союза на набережной реки Тобол в городе Кургане

Уровень воды в реке Тобол у Кургана продолжает расти, по прогнозам, он дойдет до десяти метров, сообщил полпред президента в УРФО Якушев.

© РИА Новости / Евгений Кузьмин
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9 из 10
© РИА Новости / Евгений Кузьмин | Перейти в медиабанк

В Курганской области санитарно-эпидемиологическая обстановка стабильная, проводится мониторинг качества и безопасности воды в паводок, вода соответствует нормативам, сообщило в четверг управление Роспотребнадзора по региону.

Подтопленные дома в СНТ Курганжилстрой в городе Кургане

В Курганской области санитарно-эпидемиологическая обстановка стабильная, проводится мониторинг качества и безопасности воды в паводок, вода соответствует нормативам, сообщило в четверг управление Роспотребнадзора по региону.

© РИА Новости / Евгений Кузьмин
Перейти в медиабанк
10 из 10

Уровень воды в реке Тобол у Кургана достиг 977 сантиметров.

© РИА Новости / Евгений Кузьмин
Перейти в медиабанк
1 из 10

В Курганской области введен режим ЧС областного масштаба.

© РИА Новости / Евгений Кузьмин
Перейти в медиабанк
2 из 10

Подъем воды в реке Тобол у Кургана продолжится в ближайшие один-два дня.

© РИА Новости / Евгений Кузьмин
Перейти в медиабанк
3 из 10

Рост уровня воды прогнозируется и в Кетовском муниципальном округе — от 25 до 100 сантиметров.

© РИА Новости / Евгений Кузьмин
Перейти в медиабанк
4 из 10

Согласно прогнозу Главного управления МЧС на паводкоопасный период, на территории области могут быть затоплены 62 населенных пункта, 4300 домов, 5550 приусадебных участков, 600 дачных участков.

© РИА Новости / Евгений Кузьмин
Перейти в медиабанк
5 из 10

В зону ЧС могут попасть 18 718 человек.

© РИА Новости / Евгений Кузьмин
Перейти в медиабанк
6 из 10

По данным ГУ МЧС по состоянию на 17 апреля, остаются подтопленными 669 жилых и 2376 дачных домов, пять низководных мостов и девять участков автомобильных дорог.

© РИА Новости / Евгений Кузьмин
Перейти в медиабанк
7 из 10

В области эвакуировали более 13 тысяч человек, развернуто 16 пунктов временного размещения.

© РИА Новости / Евгений Кузьмин
Перейти в медиабанк
8 из 10

Уровень воды в реке Тобол у Кургана продолжает расти, по прогнозам, он дойдет до десяти метров, сообщил полпред президента в УРФО Якушев.

© РИА Новости / Евгений Кузьмин
Перейти в медиабанк
9 из 10

В Курганской области санитарно-эпидемиологическая обстановка стабильная, проводится мониторинг качества и безопасности воды в паводок, вода соответствует нормативам, сообщило в четверг управление Роспотребнадзора по региону.

© РИА Новости / Евгений Кузьмин
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10 из 10
 
КурганНаводнения в России — 2024ПроисшествияВадим ШумковМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Курганская область
 
 
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