https://ria.ru/20240420/kurgan-1941227064.html

В Кургане снова начал расти уровень воды

В Кургане снова начал расти уровень воды - РИА Новости, 20.04.2024

В Кургане снова начал расти уровень воды

Уровень воды в реке Тобол в Кургане снова начал повышаться, сообщил глава региона Вадим Шумков. РИА Новости, 20.04.2024

2024-04-20T13:54

2024-04-20T13:54

2024-04-20T17:36

курган

наводнения в россии — 2024

происшествия

вадим шумков

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

курганская область

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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Уровень воды в реке Тобол в Кургане снова начал повышаться, сообщил глава региона Вадим Шумков."Вода в Кургане снова начала расти. Причиной, очевидно, является обратный сток с поймы по всей протяженности верховьев реки", — написал он в Telegram-канале.По словам губернатора, в некоторых местах вода начала резко выходить из-под земли с внутренней стороны дамбы.В Курганской области действует режим ЧС областного масштаба. В регионе может затопить 62 населенных пункта, 4300 домов, 5550 приусадебных и 600 дачных участков, в зоне подтопления рискуют оказаться 18 718 человек.По данным МЧС на 20 апреля, в области остаются подтопленными 1989 жилых и 3380 дачных домов. За прошедшие сутки в двух муниципальных образованиях (Звериноголовский, Куртамышский) в двух населенных пунктах от воды освободилось два жилых дома и два приусадебных участка.Небывалый паводокРегионы Южного Урала в этом году столкнулись с рекордным паводком. Самая сложная обстановка в Оренбургской области. Пятого апреля там прорвало дамбу, которая защищала Орск от вод Урала. Власти провели массовую эвакуацию. В воскресенье уровень воды в районе Оренбурга впервые начал снижаться.В регионе ввели режим ЧС федерального масштаба. Правительство области оценивает предполагаемый ущерб от наводнения в 21 миллиард рублей.Режим чрезвычайной ситуации также действует в Тюменской области. Сегодня там началась эвакуация из двух деревень. Под угрозой затопления находятся 51 населенный пункт, 1847 домов и 7291 человек. Наиболее напряженная ситуация с выходом воды на поймы рек ожидается к 20 апреля, пик — 23-25 апреля.Власти соседнего Казахстана заявили, что нынешние паводки — самые масштабные за последние 80 с лишним лет.

https://ria.ru/20240420/kurgan-1941187699.html

https://ria.ru/20240419/muzhchina-1941141887.html

курган

курганская область

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Дарья Буймова

курган, наводнения в россии — 2024, происшествия, вадим шумков, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), курганская область