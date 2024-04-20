Требования стран Африки о выводе войск США продолжатся, заявил эксперт
Профессор Гусев: Нигер и Чад дали понять, что США стали нежеланными гостями
© AP Photo / Sunday AlambaФлаг Чада в Нджамене
© AP Photo / Sunday Alamba
Флаг Чада в Нджамене. Архивное фото
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Требования стран Африки о выводе американских войск с территорий государств континента могут продолжиться, Нигер и Чад уже дали понять, что США - нежеланный гость, заявил РИА Новости доктор политических наук, профессор РАН Александр Гусев.
Ранее агентство Рейтер со ссылкой на осведомленный источник сообщило, что на встрече в пятницу замглавы госдепа США Курт Кэмпбелл и премьер-министр Нигера достигли договоренности о выводе войск США из страны. Помимо этого, агентство со ссылкой на письмо добавило, что главнокомандующий военно-воздушными силами Чада потребовал от США приостановить деятельность американских военных на авиабазе вблизи столицы Нджамены из-за того, что те не смогли предоставить документы, оправдывающие их присутствие.
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"Эта тенденция будет продолжаться. Американцев и французов будут постепенно из стран африканского континента выживать, а проще говоря, выгонять", - сказал Гусев.
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"Им (странам континента - ред.) засилие американцев и французов поднадоело, потому что их компании практически все выкачивают из этих стран, не оставляя им вообще ничего для развития", - уточнил Гусев.
Он добавил, что американцы постепенно понимают, что они нежеланные гости на континенте, а африканское турне госсекретаря США Энтони Блинкена и вице-президента Камалы Харрис не смогли исправить ситуацию.