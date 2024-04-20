https://ria.ru/20240420/gusev-1941247828.html

Требования стран Африки о выводе войск США продолжатся, заявил эксперт

Требования стран Африки о выводе войск США продолжатся, заявил эксперт - РИА Новости, 20.04.2024

Требования стран Африки о выводе войск США продолжатся, заявил эксперт

Требования стран Африки о выводе американских войск с территорий государств континента могут продолжиться, Нигер и Чад уже дали понять, что США - нежеланный... РИА Новости, 20.04.2024

2024-04-20T16:49

2024-04-20T16:49

2024-04-20T17:12

в мире

сша

нигер

чад

александр гусев (губернатор)

энтони блинкен

камала харрис

российская академия наук

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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Требования стран Африки о выводе американских войск с территорий государств континента могут продолжиться, Нигер и Чад уже дали понять, что США - нежеланный гость, заявил РИА Новости доктор политических наук, профессор РАН Александр Гусев. Ранее агентство Рейтер со ссылкой на осведомленный источник сообщило, что на встрече в пятницу замглавы госдепа США Курт Кэмпбелл и премьер-министр Нигера достигли договоренности о выводе войск США из страны. Помимо этого, агентство со ссылкой на письмо добавило, что главнокомандующий военно-воздушными силами Чада потребовал от США приостановить деятельность американских военных на авиабазе вблизи столицы Нджамены из-за того, что те не смогли предоставить документы, оправдывающие их присутствие. "Эта тенденция будет продолжаться. Американцев и французов будут постепенно из стран африканского континента выживать, а проще говоря, выгонять", - сказал Гусев. По его данным, в США и Франции есть мнение, что Россия инициирует вывод войск из африканских стран, но, как подчеркнул эксперт, это не совсем так. "Им (странам континента - ред.) засилие американцев и французов поднадоело, потому что их компании практически все выкачивают из этих стран, не оставляя им вообще ничего для развития", - уточнил Гусев. Он добавил, что американцы постепенно понимают, что они нежеланные гости на континенте, а африканское турне госсекретаря США Энтони Блинкена и вице-президента Камалы Харрис не смогли исправить ситуацию.

https://ria.ru/20240317/niger-1933586203.html

https://ria.ru/20240418/ssha-1940705762.html

сша

нигер

чад

африка

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Дарья Буймова

в мире, сша, нигер, чад, александр гусев (губернатор), энтони блинкен, камала харрис, российская академия наук, африка