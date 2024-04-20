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Требования стран Африки о выводе войск США продолжатся, заявил эксперт - РИА Новости, 20.04.2024
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16:49 20.04.2024 (обновлено: 17:12 20.04.2024)
https://ria.ru/20240420/gusev-1941247828.html
Требования стран Африки о выводе войск США продолжатся, заявил эксперт
Требования стран Африки о выводе войск США продолжатся, заявил эксперт - РИА Новости, 20.04.2024
Требования стран Африки о выводе войск США продолжатся, заявил эксперт
Требования стран Африки о выводе американских войск с территорий государств континента могут продолжиться, Нигер и Чад уже дали понять, что США - нежеланный... РИА Новости, 20.04.2024
2024-04-20T16:49
2024-04-20T17:12
в мире
сша
нигер
чад
александр гусев (губернатор)
энтони блинкен
камала харрис
российская академия наук
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Требования стран Африки о выводе американских войск с территорий государств континента могут продолжиться, Нигер и Чад уже дали понять, что США - нежеланный гость, заявил РИА Новости доктор политических наук, профессор РАН Александр Гусев. Ранее агентство Рейтер со ссылкой на осведомленный источник сообщило, что на встрече в пятницу замглавы госдепа США Курт Кэмпбелл и премьер-министр Нигера достигли договоренности о выводе войск США из страны. Помимо этого, агентство со ссылкой на письмо добавило, что главнокомандующий военно-воздушными силами Чада потребовал от США приостановить деятельность американских военных на авиабазе вблизи столицы Нджамены из-за того, что те не смогли предоставить документы, оправдывающие их присутствие. "Эта тенденция будет продолжаться. Американцев и французов будут постепенно из стран африканского континента выживать, а проще говоря, выгонять", - сказал Гусев. По его данным, в США и Франции есть мнение, что Россия инициирует вывод войск из африканских стран, но, как подчеркнул эксперт, это не совсем так. "Им (странам континента - ред.) засилие американцев и французов поднадоело, потому что их компании практически все выкачивают из этих стран, не оставляя им вообще ничего для развития", - уточнил Гусев. Он добавил, что американцы постепенно понимают, что они нежеланные гости на континенте, а африканское турне госсекретаря США Энтони Блинкена и вице-президента Камалы Харрис не смогли исправить ситуацию.
https://ria.ru/20240317/niger-1933586203.html
https://ria.ru/20240418/ssha-1940705762.html
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в мире, сша, нигер, чад, александр гусев (губернатор), энтони блинкен, камала харрис, российская академия наук, африка
В мире, США, Нигер, Чад, Александр Гусев (губернатор), Энтони Блинкен, Камала Харрис, Российская академия наук, Африка
Требования стран Африки о выводе войск США продолжатся, заявил эксперт

Профессор Гусев: Нигер и Чад дали понять, что США стали нежеланными гостями

© AP Photo / Sunday AlambaФлаг Чада в Нджамене
Флаг Чада в Нджамене - РИА Новости, 1920, 20.04.2024
© AP Photo / Sunday Alamba
Флаг Чада в Нджамене. Архивное фото
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Требования стран Африки о выводе американских войск с территорий государств континента могут продолжиться, Нигер и Чад уже дали понять, что США - нежеланный гость, заявил РИА Новости доктор политических наук, профессор РАН Александр Гусев.
Ранее агентство Рейтер со ссылкой на осведомленный источник сообщило, что на встрече в пятницу замглавы госдепа США Курт Кэмпбелл и премьер-министр Нигера достигли договоренности о выводе войск США из страны. Помимо этого, агентство со ссылкой на письмо добавило, что главнокомандующий военно-воздушными силами Чада потребовал от США приостановить деятельность американских военных на авиабазе вблизи столицы Нджамены из-за того, что те не смогли предоставить документы, оправдывающие их присутствие.
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"Эта тенденция будет продолжаться. Американцев и французов будут постепенно из стран африканского континента выживать, а проще говоря, выгонять", - сказал Гусев.
По его данным, в США и Франции есть мнение, что Россия инициирует вывод войск из африканских стран, но, как подчеркнул эксперт, это не совсем так.
«
"Им (странам континента - ред.) засилие американцев и французов поднадоело, потому что их компании практически все выкачивают из этих стран, не оставляя им вообще ничего для развития", - уточнил Гусев.
Он добавил, что американцы постепенно понимают, что они нежеланные гости на континенте, а африканское турне госсекретаря США Энтони Блинкена и вице-президента Камалы Харрис не смогли исправить ситуацию.
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В миреСШАНигерЧадАлександр Гусев (губернатор)Энтони БлинкенКамала ХаррисРоссийская академия наукАфрика
 
 
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