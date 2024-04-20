https://ria.ru/20240420/donory-1941245213.html

В Геническе сотрудники силовых структур сдали кровь ко Дню донора

В Геническе сотрудники силовых структур сдали кровь ко Дню донора - РИА Новости, 20.04.2024

В Геническе сотрудники силовых структур сдали кровь ко Дню донора

Сотрудники МВД, МЧС и Росгвардии приняли участие в сдаче крови, организованной фондом "Защитники Отечества" в Геническе к Всероссийскому дню донора. РИА Новости, 20.04.2024

2024-04-20T16:31

2024-04-20T16:31

2024-04-20T16:31

общество

здоровье - общество

херсонская область

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федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ГЕНИЧЕСК, 20 апр - РИА Новости. Сотрудники МВД, МЧС и Росгвардии приняли участие в сдаче крови, организованной фондом "Защитники Отечества" в Геническе к Всероссийскому дню донора. "Здесь присутствуют те, кто впервые пришел на донацию, и люди, принимавшие участие в сдаче крови неоднократно. Они, как никто, знают, что значит стоять на страже чужих жизней и помогать людям. Порой бывают случаи, когда человека может спасти только экстренное переливание крови. Поэтому быть донором - это ответственное осознанное решение, на которое способны люди с большим сердцем и моральными принципами", - прокомментировал результаты акции сотрудник медицинской службы Росгвардии. В Херсонской области нет станции забора крови, поэтому уже второй год сотрудники Мелитопольского областного центра службы крови раз в месяц приезжают в Геническую центральную районную больницу на передвижном мобильном комплексе, оснащенном всем необходимым, сообщили в министерстве здравоохранения региона. "Около 3 тонн 600 литров крови мы заготавливаем в год", - заявил заместитель главного врача по медицинской части мелитопольского областного центра крови Владимир Харченко. Он отметил, что в Херсонской области не хватает доноров, поэтому Запорожская область оказывает помощь и выдает по заявкам необходимые компоненты крови. Ежегодно 20 апреля в России отмечается Национальный день донора крови. Он был учрежден 20 февраля 2007 года на "круглом столе" по проблемам донорства и службы крови, состоявшемся в Госдуме РФ.

https://ria.ru/20240420/den_donora_krovi-1940760982.html

https://ria.ru/20240420/mayorova-1941176762.html

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геническ

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, здоровье - общество, херсонская область , россия, геническ, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), госдума рф