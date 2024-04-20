Рейтинг@Mail.ru
В Геническе сотрудники силовых структур сдали кровь ко Дню донора - РИА Новости, 20.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:31 20.04.2024
https://ria.ru/20240420/donory-1941245213.html
В Геническе сотрудники силовых структур сдали кровь ко Дню донора
В Геническе сотрудники силовых структур сдали кровь ко Дню донора - РИА Новости, 20.04.2024
В Геническе сотрудники силовых структур сдали кровь ко Дню донора
Сотрудники МВД, МЧС и Росгвардии приняли участие в сдаче крови, организованной фондом "Защитники Отечества" в Геническе к Всероссийскому дню донора. РИА Новости, 20.04.2024
2024-04-20T16:31
2024-04-20T16:31
общество
здоровье - общество
херсонская область
россия
геническ
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0d/1728130452_0:140:3176:1927_1920x0_80_0_0_ee1f88dd94c179eec793bf798ddef116.jpg
ГЕНИЧЕСК, 20 апр - РИА Новости. Сотрудники МВД, МЧС и Росгвардии приняли участие в сдаче крови, организованной фондом "Защитники Отечества" в Геническе к Всероссийскому дню донора. "Здесь присутствуют те, кто впервые пришел на донацию, и люди, принимавшие участие в сдаче крови неоднократно. Они, как никто, знают, что значит стоять на страже чужих жизней и помогать людям. Порой бывают случаи, когда человека может спасти только экстренное переливание крови. Поэтому быть донором - это ответственное осознанное решение, на которое способны люди с большим сердцем и моральными принципами", - прокомментировал результаты акции сотрудник медицинской службы Росгвардии. В Херсонской области нет станции забора крови, поэтому уже второй год сотрудники Мелитопольского областного центра службы крови раз в месяц приезжают в Геническую центральную районную больницу на передвижном мобильном комплексе, оснащенном всем необходимым, сообщили в министерстве здравоохранения региона. "Около 3 тонн 600 литров крови мы заготавливаем в год", - заявил заместитель главного врача по медицинской части мелитопольского областного центра крови Владимир Харченко. Он отметил, что в Херсонской области не хватает доноров, поэтому Запорожская область оказывает помощь и выдает по заявкам необходимые компоненты крови. Ежегодно 20 апреля в России отмечается Национальный день донора крови. Он был учрежден 20 февраля 2007 года на "круглом столе" по проблемам донорства и службы крови, состоявшемся в Госдуме РФ.
https://ria.ru/20240420/den_donora_krovi-1940760982.html
https://ria.ru/20240420/mayorova-1941176762.html
херсонская область
россия
геническ
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0d/1728130452_445:0:3176:2048_1920x0_80_0_0_076aff11c0531fc4ff208914723ff923.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, здоровье - общество, херсонская область , россия, геническ, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), госдума рф
Общество, Здоровье - Общество, Херсонская область , Россия, Геническ, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Госдума РФ
В Геническе сотрудники силовых структур сдали кровь ко Дню донора

В Геническе сотрудники МВД, МЧС и Росгвардии приняли участие в сдаче крови

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкСдача донорской крови
Сдача донорской крови - РИА Новости, 1920, 20.04.2024
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Сдача донорской крови. Архивное фото
Читать ria.ru в
ГЕНИЧЕСК, 20 апр - РИА Новости. Сотрудники МВД, МЧС и Росгвардии приняли участие в сдаче крови, организованной фондом "Защитники Отечества" в Геническе к Всероссийскому дню донора.
"Здесь присутствуют те, кто впервые пришел на донацию, и люди, принимавшие участие в сдаче крови неоднократно. Они, как никто, знают, что значит стоять на страже чужих жизней и помогать людям. Порой бывают случаи, когда человека может спасти только экстренное переливание крови. Поэтому быть донором - это ответственное осознанное решение, на которое способны люди с большим сердцем и моральными принципами", - прокомментировал результаты акции сотрудник медицинской службы Росгвардии.
Забор крови у донора - РИА Новости, 1920, 20.04.2024
Национальный День донора крови в России
Вчера, 00:29
В Херсонской области нет станции забора крови, поэтому уже второй год сотрудники Мелитопольского областного центра службы крови раз в месяц приезжают в Геническую центральную районную больницу на передвижном мобильном комплексе, оснащенном всем необходимым, сообщили в министерстве здравоохранения региона.
"Около 3 тонн 600 литров крови мы заготавливаем в год", - заявил заместитель главного врача по медицинской части мелитопольского областного центра крови Владимир Харченко. Он отметил, что в Херсонской области не хватает доноров, поэтому Запорожская область оказывает помощь и выдает по заявкам необходимые компоненты крови.
Ежегодно 20 апреля в России отмечается Национальный день донора крови. Он был учрежден 20 февраля 2007 года на "круглом столе" по проблемам донорства и службы крови, состоявшемся в Госдуме РФ.
Люди во время процедуры сдачи крови в Иванове в Национальный день донора - РИА Новости, 1920, 20.04.2024
Врач назвала основные противопоказания для донорства крови
Вчера, 02:49
 
ОбществоЗдоровье - ОбществоХерсонская областьРоссияГеническФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Госдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала