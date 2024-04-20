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Чемпионат азиатских городов по шахматам стартовал в Ханты-Мансийске - РИА Новости, 20.04.2024
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Иллюстрация - Ханты-Мансийский Автономный Округ
Ханты-Мансийский Автономный Округ
 
20:52 20.04.2024 (обновлено: 20:53 20.04.2024)
https://ria.ru/20240420/chempionat-1941272728.html
Чемпионат азиатских городов по шахматам стартовал в Ханты-Мансийске
Чемпионат азиатских городов по шахматам стартовал в Ханты-Мансийске - РИА Новости, 20.04.2024
Чемпионат азиатских городов по шахматам стартовал в Ханты-Мансийске
Командный чемпионат азиатских городов по шахматам в субботу стартовал в Ханты-Мансийске, за победу сразятся участники из 11 стран. РИА Новости, 20.04.2024
2024-04-20T20:52
2024-04-20T20:53
ханты-мансийский автономный округ
спорт
ханты-мансийск
россия
ханты-мансийский автономный округ
наталья комарова
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 апр - РИА Новости. Командный чемпионат азиатских городов по шахматам в субботу стартовал в Ханты-Мансийске, за победу сразятся участники из 11 стран. Турнир стал первым соревнованием азиатского шахматного календаря, которое наша страна примет после перехода Федерации шахмат России в Азиатскую шахматную федерацию. Мероприятие пройдет по швейцарской системе и будет состоять из 9 раундов. Каждый матч между командами состоится на четырех досках в формате шахматной олимпиады. "У нас в Югре шахматы – больше, чем спорт. У нас играют в шахматы в детском саду садах, школах, самых удаленных уголках нашего региона. Хочу заметить, что Ханты-Мансийский автономный округ – это мировой шахматный центр. Если взять такой промежуток, 2005 год – сегодняшний день, то мы встретили, провели, создали условия для проведения 18 международных, крупнейших, мирового уровня турниров, включая в 2010 году Всемирную шахматную Олимпиаду… Шахматы объединяют людей, на каком языке бы они не говорили, в какой стране бы не жили, и в этой связи заверяю, что югорский край всегда готов принять соревнования по шахматам", - сказала на церемонии открытия губернатор автономного округа Наталья Комарова. Трансляция мероприятия велась на официальной странице главы региона в соцсети "ВКонтакте". В чемпионате азиатских городов по шахматам выступят команды из 11 стран: Ирак (Багдад), Иран (мужская и женские команды из Тегерана), Йемен (Эль-Махра), Казахстан (Павлодар), Малайзия (Пенанг), Монголия (Улан-Батор), Непал (Катманду), Оман (Маскат), Палестина (Рамалла) и Шри-Ланка (Коломбо). Россия как страна-хозяйка представит на чемпионате сразу четыре команды: сборные городов Москва, Сургут, Тула и Ханты-Мансийск (молодежная).
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Наталья Макарова
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спорт, ханты-мансийск, россия, ханты-мансийский автономный округ, наталья комарова
Ханты-Мансийский Автономный Округ, Спорт, Ханты-Мансийск, Россия, Ханты-Мансийский автономный округ, Наталья Комарова

Чемпионат азиатских городов по шахматам стартовал в Ханты-Мансийске

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкШахматные фигуры – черные
Шахматные фигуры – черные - РИА Новости, 1920, 20.04.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Шахматные фигуры – черные. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 апр - РИА Новости. Командный чемпионат азиатских городов по шахматам в субботу стартовал в Ханты-Мансийске, за победу сразятся участники из 11 стран.
Турнир стал первым соревнованием азиатского шахматного календаря, которое наша страна примет после перехода Федерации шахмат России в Азиатскую шахматную федерацию. Мероприятие пройдет по швейцарской системе и будет состоять из 9 раундов. Каждый матч между командами состоится на четырех досках в формате шахматной олимпиады.
"У нас в Югре шахматы – больше, чем спорт. У нас играют в шахматы в детском саду садах, школах, самых удаленных уголках нашего региона. Хочу заметить, что Ханты-Мансийский автономный округ – это мировой шахматный центр. Если взять такой промежуток, 2005 год – сегодняшний день, то мы встретили, провели, создали условия для проведения 18 международных, крупнейших, мирового уровня турниров, включая в 2010 году Всемирную шахматную Олимпиаду… Шахматы объединяют людей, на каком языке бы они не говорили, в какой стране бы не жили, и в этой связи заверяю, что югорский край всегда готов принять соревнования по шахматам", - сказала на церемонии открытия губернатор автономного округа Наталья Комарова. Трансляция мероприятия велась на официальной странице главы региона в соцсети "ВКонтакте".
В чемпионате азиатских городов по шахматам выступят команды из 11 стран: Ирак (Багдад), Иран (мужская и женские команды из Тегерана), Йемен (Эль-Махра), Казахстан (Павлодар), Малайзия (Пенанг), Монголия (Улан-Батор), Непал (Катманду), Оман (Маскат), Палестина (Рамалла) и Шри-Ланка (Коломбо). Россия как страна-хозяйка представит на чемпионате сразу четыре команды: сборные городов Москва, Сургут, Тула и Ханты-Мансийск (молодежная).
Деньги - РИА Новости, 1920, 10.04.2024
Сургутский район Югры направит 125 млн рублей на ремонт школ и детсадов
10 апреля, 10:59
 
Ханты-Мансийский Автономный ОкругСпортХанты-МансийскРоссияХанты-Мансийский автономный округНаталья Комарова
 
 
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