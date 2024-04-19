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Подполье назвало цели ударов ВС России в Днепропетровске - РИА Новости, 19.04.2024
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07:03 19.04.2024 (обновлено: 09:45 19.04.2024)
https://ria.ru/20240419/podpole-1940946096.html
Подполье назвало цели ударов ВС России в Днепропетровске
Подполье назвало цели ударов ВС России в Днепропетровске - РИА Новости, 19.04.2024
Подполье назвало цели ударов ВС России в Днепропетровске
Вооруженные силы нанесли два удара в районе Южного машиностроительного завода имени А. М. Макарова в Днепропетровске, сообщил РИА Новости координатор... РИА Новости, 19.04.2024
2024-04-19T07:03
2024-04-19T09:45
днепропетровск
россия
днепропетровская область
сергей лебедев
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
украина
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ДОНЕЦК, 19 апр — РИА Новости. Вооруженные силы нанесли два удара в районе Южного машиностроительного завода имени А. М. Макарова в Днепропетровске, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на коллег.Третий удар был в направлении поселка Авиаторское, расположенного в пригороде Днепропетровска рядом с аэропортом."Большая детонация, до сих пор слышно", — отметил Лебедев.Также известно об атаке на город Синельниково, в котором расположены подстанция, отвечающая за железнодорожный узел, и нефтебаза для заправки дизельных и маневренных тепловозов, уточнил подпольщик.Кроме того, ВС России ударили по химическому заводу и в направлении воинской части 3024 национальной гвардии Украины в Павлограде.Глава областной военной администрации Сергей Лысак позднее заявил, что в Днепропетровске повреждены два инфраструктурных объекта.В последнее время российские военные наносят прицельные ракетные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.
https://ria.ru/20240415/naemniki-1940055559.html
https://ria.ru/20240412/udar-1939547913.html
https://ria.ru/20240414/ukraina-1939826970.html
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днепропетровск, россия, днепропетровская область, сергей лебедев, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, украина, павлоград
Днепропетровск, Россия, Днепропетровская область, Сергей Лебедев, Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Украина, Павлоград
Подполье назвало цели ударов ВС России в Днепропетровске

Подполье: ВС России нанесли удары в районе "Южмаша" в Днепропетровске

CC BY-SA 4.0 / Art Nostalgy / Днепропетровск, Украина
Днепропетровск, Украина - РИА Новости, 1920, 19.04.2024
CC BY-SA 4.0 / Art Nostalgy /
Днепропетровск, Украина. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 19 апр — РИА Новости. Вооруженные силы нанесли два удара в районе Южного машиностроительного завода имени А. М. Макарова в Днепропетровске, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на коллег.
Третий удар был в направлении поселка Авиаторское, расположенного в пригороде Днепропетровска рядом с аэропортом.
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"Большая детонация, до сих пор слышно", — отметил Лебедев.

Южный машиностроительный завод имени А. М. Макарова ("Южмаш") — крупное украинское предприятие по производству ракетно-космической техники и другой наукоемкой продукции. На нем в том числе ремонтируют тяжелую технику и делают БПЛА.

Также известно об атаке на город Синельниково, в котором расположены подстанция, отвечающая за железнодорожный узел, и нефтебаза для заправки дизельных и маневренных тепловозов, уточнил подпольщик.
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Кроме того, ВС России ударили по химическому заводу и в направлении воинской части 3024 национальной гвардии Украины в Павлограде.
Глава областной военной администрации Сергей Лысак позднее заявил, что в Днепропетровске повреждены два инфраструктурных объекта.
В последнее время российские военные наносят прицельные ракетные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.
Изображение сгенерировано ИИ
Российские ВКС уничтожают энергосистему Украины
14 апреля, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеДнепропетровскРоссияДнепропетровская областьСергей ЛебедевВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФУкраинаПавлоград
 
 
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