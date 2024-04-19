https://ria.ru/20240419/podpole-1940946096.html

Подполье назвало цели ударов ВС России в Днепропетровске

Подполье назвало цели ударов ВС России в Днепропетровске - РИА Новости, 19.04.2024

Подполье назвало цели ударов ВС России в Днепропетровске

Вооруженные силы нанесли два удара в районе Южного машиностроительного завода имени А. М. Макарова в Днепропетровске, сообщил РИА Новости координатор... РИА Новости, 19.04.2024

2024-04-19T07:03

2024-04-19T07:03

2024-04-19T09:45

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сергей лебедев

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ДОНЕЦК, 19 апр — РИА Новости. Вооруженные силы нанесли два удара в районе Южного машиностроительного завода имени А. М. Макарова в Днепропетровске, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на коллег.Третий удар был в направлении поселка Авиаторское, расположенного в пригороде Днепропетровска рядом с аэропортом."Большая детонация, до сих пор слышно", — отметил Лебедев.Также известно об атаке на город Синельниково, в котором расположены подстанция, отвечающая за железнодорожный узел, и нефтебаза для заправки дизельных и маневренных тепловозов, уточнил подпольщик.Кроме того, ВС России ударили по химическому заводу и в направлении воинской части 3024 национальной гвардии Украины в Павлограде.Глава областной военной администрации Сергей Лысак позднее заявил, что в Днепропетровске повреждены два инфраструктурных объекта.В последнее время российские военные наносят прицельные ракетные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.

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https://ria.ru/20240412/udar-1939547913.html

https://ria.ru/20240414/ukraina-1939826970.html

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